العراق‭ ‬يشهد‭ ‬الشهر‭ ‬الأقل‭ ‬دموية‭ ‬منذ‭ ‬ستة‭ ‬أعوام‭: ‬41‭ ‬قتيلاً‭ ‬73‭ ‬جريحاً

فيضانات الشمال تقلل ملوحة شط العرب الموصل تمنح 25 رخصة لبيع الكحول بعد دحر داعش
بغداد – الموصل- الزمان
شهد العراق خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، العدد الأقل من الضحايا المدنيين لأعمال العنف منذ ست سنوات في العراق، بحسب ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في بيان الأحد. وبحسب التقرير الذي أعدته البعثة الأممية في العراق (يونامي)، فقد قتل 41 «مدنيا وأصيب 73 آخرون جراء أعمال إرهابية وعنف ونزاع مسلح» في العراق خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2018. وأوضح التقرير أن هذه الحصيلة «تشمل مواطنين عاديين، وآخرين صنفوا كمواطنين خلال الإصابة أو الوفاة، على غرار شرطيين في أعمال غير قتالية، ورجال إطفاء» وغيرهم.
وأشار التقرير إلى أن العدد الأكبر من الضحايا سجل في بغداد (23 قتيلا)، ثم محافظة نينوى (ثمانية قتلى) تليها محافظة الأنبار (أربعة قتلى). ويعتبر تشرين الثاني/نوفمبر 2018 الأقل دموية في العراق منذ تشرين/الثاني نوفمبر 2012. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش إن «هذه ليست مجرد أرقام. هم بشر مع عائلاتهم. لكن هذه الأرقام، رغم أنها تدعو إلى الحزن، تعكس تواصل انخفاض مستوى العنف مع تعافي البلاد من حربها على الإرهاب والمضي قدما نحو مستقبل مستقر ومزدهر». ورغم إعلان العراق «النصر» على تنظيم الدولة الإسلامية نهاية العام 2017، لا تزال مناطق عدة تشهد هجمات متفرقة. وسجل مؤخرا أيضا سقوط ضحايا في العراق، بفعل السيول التي تسببت بها الأمطار الغزيرة في محافظات عدة من البلاد.وأفادت مصادر حكومية عراقية بارتفاع التخزين الاستراتيجي في بحيرة سد الموصل بسبب موجات من السيول والأمطار بكميات تصل الى 1370م3/ثا. وقالت وزارة الموارد المائية في بيان اليوم الأحد، إن الموجة الفيضانية يتم إمرارها بسلاسة من الشرقاط بعد أن بلغت كميتها 1700م3/ثا، وسيتم توجيهها نحو قضاء بيجي وبكمية تصل الى 1200م3/ثا، ثم سدة سامراء ، ثم بحيرة الثرثار وإضافتها الى الخزين الاستراتيجي. واضاف ان الوزارة تتوقع ان يصل الخزين المائي الى 400مليون م3 في بحيرة سد الموصل. وأكدت ان العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، مكتفية بحصصها الحالية من المياه، أثر ورود كميات إضافية من الأمطار المتساقطة خلال الفترة الماضية، مما أدى الى انخفاض التراكيز الملحية في شط العرب. وكانت وزارة الموارد المائية ،قد حولت كميات كبيرة من مياه السيول والأمطار باتجاه الأهوار لتعزيز حصتها المائية بهدف الحفاظ على مناسيب مستقرة فيها. فيما عادت محال بيع المشروبات الكحولية للظهور في الموصل من جديد ، حيث تجاور زجاجات الويسكي على الرفوف قناني العرق والنبيذ الفرنسي أو اليوناني، داخل أحد متاجر الكحول في الموصل العراقية التي عاودت نشاطها بعد دحر تنظيم داعش من المدينة. بعد أكثر من ثلاث سنوات من حكم تنظيم داعش الذي كان يعاقب بالجلد شاربي الكحول، الذي كان يباع حينها في السوق السوداء بأسعار خيالية إن وجد، بدأت متاجر الخمور تزدهر من جديد.
و قالت وكالة الانباء الفرنسية انه تعد المنطقة التجارية في حي الدواسة بغرب المدينة مركزا لمتاجر خمور متواضعة عدة لا تزال غير علنية من دون أي لافتات، لكن إعلانات الجعة التركية تفضح أحدها الذي يملكه خيرالله طوبية.
وفي هذا الإطار، يقول قائمقام الموصل زهير الأعرجي لفرانس برس «حتى الآن تم منح 25 إجازة رسمية، بينما وصل عدد المتقدمين للحصول على إذن لافتتاح محل إلى أكثر من مئة طلب». ويضيف الأعرجي أن هناك شروطا عدة للحصول على الترخيص، أبرزها الابتعاد عن المنازل والمدارس ودور العبادة والدوائر الحكومية.
في السياق، يلفت الناشط الحقوقي محمد سالم (31 عاما) إلى أن «الحل الأمثل يتمثل بتنظيم تجارة وبيع المشروبات الكحولية بإشراف جهات أمنية واجتماعية وصحية».
لكنه يوضح في الوقت نفسه أن ذلك لا يعني منع تلك المحال، قائلا إن «قرارات منع المشروبات الروحية تتعارض مع الحريات الشخصية فضلا عن حرمانها المدينة من موارد اقتصادية ومالية هي بحاجة إليها في ظرفها الراهن».