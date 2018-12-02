العراق‭ ‬يشهد‭ ‬الشهر‭ ‬الأقل‭ ‬دموية‭ ‬منذ‭ ‬ستة‭ ‬أعوام‭: ‬41‭ ‬قتيلاً‭ ‬73‭ ‬جريحاً

فيضانات‭ ‬الشمال‭ ‬تقلل‭ ‬ملوحة‭ ‬شط‭ ‬العرب‭ ‬الموصل‭ ‬تمنح‭ ‬25‭ ‬رخصة‭ ‬لبيع‭ ‬الكحول‭ ‬بعد‭ ‬دحر‭ ‬داعش

بغداد‭ – ‬الموصل‭- ‬الزمان

شهد‭ ‬العراق‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬العدد‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬المدنيين‭ ‬لأعمال‭ ‬العنف‭ ‬منذ‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬بعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأحد‭. ‬وبحسب‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬أعدته‭ ‬البعثة‭ ‬الأممية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬‭(‬يونامي‭)‬،‭ ‬فقد‭ ‬قتل‭ ‬41‭ ‬‮«‬مدنيا‭ ‬وأصيب‭ ‬73‭ ‬آخرون‭ ‬جراء‭ ‬أعمال‭ ‬إرهابية‭ ‬وعنف‭ ‬ونزاع‭ ‬مسلح‮»‬‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬خلال‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2018‭. ‬وأوضح‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحصيلة‭ ‬‮«‬تشمل‭ ‬مواطنين‭ ‬عاديين،‭ ‬وآخرين‭ ‬صنفوا‭ ‬كمواطنين‭ ‬خلال‭ ‬الإصابة‭ ‬أو‭ ‬الوفاة،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬شرطيين‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬غير‭ ‬قتالية،‭ ‬ورجال‭ ‬إطفاء‮»‬‭ ‬وغيرهم‭.‬

وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العدد‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬سجل‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬‭(‬23‭ ‬قتيلا‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬‭(‬ثمانية‭ ‬قتلى‭)‬‭ ‬تليها‭ ‬محافظة‭ ‬الأنبار‭ ‬‭(‬أربعة‭ ‬قتلى‭)‬‭. ‬ويعتبر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2018‭ ‬الأقل‭ ‬دموية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬تشرين‭/‬الثاني‭ ‬نوفمبر‭ ‬2012‭. ‬وقال‭ ‬الممثل‭ ‬الخاص‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬يان‭ ‬كوبيش‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬أرقام‭. ‬هم‭ ‬بشر‭ ‬مع‭ ‬عائلاتهم‭. ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام،‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬الحزن،‭ ‬تعكس‭ ‬تواصل‭ ‬انخفاض‭ ‬مستوى‭ ‬العنف‭ ‬مع‭ ‬تعافي‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬حربها‭ ‬على‭ ‬الإرهاب‭ ‬والمضي‭ ‬قدما‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬مستقر‭ ‬ومزدهر‮»‬‭. ‬ورغم‭ ‬إعلان‭ ‬العراق‭ ‬‮«‬النصر‮»‬‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2017،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬تشهد‭ ‬هجمات‭ ‬متفرقة‭. ‬وسجل‭ ‬مؤخرا‭ ‬أيضا‭ ‬سقوط‭ ‬ضحايا‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬بفعل‭ ‬السيول‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬بها‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬في‭ ‬محافظات‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬البلاد‭.‬وأفادت‭ ‬مصادر‭ ‬حكومية‭ ‬عراقية‭ ‬بارتفاع‭ ‬التخزين‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬بحيرة‭ ‬سد‭ ‬الموصل‭ ‬بسبب‭ ‬موجات‭ ‬من‭ ‬السيول‭ ‬والأمطار‭ ‬بكميات‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬1370م3‭/‬ثا‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬إن‭ ‬الموجة‭ ‬الفيضانية‭ ‬يتم‭ ‬إمرارها‭ ‬بسلاسة‭ ‬من‭ ‬الشرقاط‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬بلغت‭ ‬كميتها‭ ‬1700م3‭/‬ثا،‭ ‬وسيتم‭ ‬توجيهها‭ ‬نحو‭ ‬قضاء‭ ‬بيجي‭ ‬وبكمية‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬1200م3‭/‬ثا،‭ ‬ثم‭ ‬سدة‭ ‬سامراء‭ ‬،‭ ‬ثم‭ ‬بحيرة‭ ‬الثرثار‭ ‬وإضافتها‭ ‬الى‭ ‬الخزين‭ ‬الاستراتيجي‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬الوزارة‭ ‬تتوقع‭ ‬ان‭ ‬يصل‭ ‬الخزين‭ ‬المائي‭ ‬الى‭ ‬400مليون‭ ‬م3‭ ‬في‭ ‬بحيرة‭ ‬سد‭ ‬الموصل‭. ‬وأكدت‭ ‬ان‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد‭ ‬والمحافظات‭ ‬الجنوبية،‭ ‬مكتفية‭ ‬بحصصها‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬المياه،‭ ‬أثر‭ ‬ورود‭ ‬كميات‭ ‬إضافية‭ ‬من‭ ‬الأمطار‭ ‬المتساقطة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬انخفاض‭ ‬التراكيز‭ ‬الملحية‭ ‬في‭ ‬شط‭ ‬العرب‭. ‬وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬،قد‭ ‬حولت‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬مياه‭ ‬السيول‭ ‬والأمطار‭ ‬باتجاه‭ ‬الأهوار‭ ‬لتعزيز‭ ‬حصتها‭ ‬المائية‭ ‬بهدف‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مناسيب‭ ‬مستقرة‭ ‬فيها‭. ‬فيما‭ ‬عادت‭ ‬محال‭ ‬بيع‭ ‬المشروبات‭ ‬الكحولية‭ ‬للظهور‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬تجاور‭ ‬زجاجات‭ ‬الويسكي‭ ‬على‭ ‬الرفوف‭ ‬قناني‭ ‬العرق‭ ‬والنبيذ‭ ‬الفرنسي‭ ‬أو‭ ‬اليوناني،‭ ‬داخل‭ ‬أحد‭ ‬متاجر‭ ‬الكحول‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬عاودت‭ ‬نشاطها‭ ‬بعد‭ ‬دحر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬المدينة‭. ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعاقب‭ ‬بالجلد‭ ‬شاربي‭ ‬الكحول،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يباع‭ ‬حينها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬السوداء‭ ‬بأسعار‭ ‬خيالية‭ ‬إن‭ ‬وجد،‭ ‬بدأت‭ ‬متاجر‭ ‬الخمور‭ ‬تزدهر‭ ‬من‭ ‬جديد‭.‬

و‭ ‬قالت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الفرنسية‭ ‬انه‭ ‬تعد‭ ‬المنطقة‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الدواسة‭ ‬بغرب‭ ‬المدينة‭ ‬مركزا‭ ‬لمتاجر‭ ‬خمور‭ ‬متواضعة‭ ‬عدة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬غير‭ ‬علنية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬لافتات،‭ ‬لكن‭ ‬إعلانات‭ ‬الجعة‭ ‬التركية‭ ‬تفضح‭ ‬أحدها‭ ‬الذي‭ ‬يملكه‭ ‬خيرالله‭ ‬طوبية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬يقول‭ ‬قائمقام‭ ‬الموصل‭ ‬زهير‭ ‬الأعرجي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬تم‭ ‬منح‭ ‬25‭ ‬إجازة‭ ‬رسمية،‭ ‬بينما‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬المتقدمين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬إذن‭ ‬لافتتاح‭ ‬محل‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬طلب‮»‬‭. ‬ويضيف‭ ‬الأعرجي‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬شروطا‭ ‬عدة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الترخيص،‭ ‬أبرزها‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬المنازل‭ ‬والمدارس‭ ‬ودور‭ ‬العبادة‭ ‬والدوائر‭ ‬الحكومية‭.‬

في‭ ‬السياق،‭ ‬يلفت‭ ‬الناشط‭ ‬الحقوقي‭ ‬محمد‭ ‬سالم‭ ‬‭(‬31‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحل‭ ‬الأمثل‭ ‬يتمثل‭ ‬بتنظيم‭ ‬تجارة‭ ‬وبيع‭ ‬المشروبات‭ ‬الكحولية‭ ‬بإشراف‭ ‬جهات‭ ‬أمنية‭ ‬واجتماعية‭ ‬وصحية‮»‬‭.‬

لكنه‭ ‬يوضح‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬منع‭ ‬تلك‭ ‬المحال،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قرارات‭ ‬منع‭ ‬المشروبات‭ ‬الروحية‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬الحريات‭ ‬الشخصية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬حرمانها‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬موارد‭ ‬اقتصادية‭ ‬ومالية‭ ‬هي‭ ‬بحاجة‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬ظرفها‭ ‬الراهن‮»‬‭.‬