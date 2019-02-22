العراق‭ ‬يسلّم‭ ‬الكويت‭ ‬رفات‭ ‬300‭ ‬أسير‭ ‬

متى‭ ‬يطوى‭ ‬الملف‭ ‬بعد‭ ‬تسديد‭ ‬التعويضات؟‭ ‬

بغداد‭ ‬‭-‬‭ ‬الكويت‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

سلم‭ ‬العراق‭ ‬رفات‭ ‬300‭ ‬أسير‭ ‬كويتي‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬تسعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬اعقاب‭ ‬غزو‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬الاسبق‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬الكويت‭ ‬وقيام‭ ‬حرب‭ ‬الخليج‭ ‬الثانية‭ ..‬

وذكر‭ ‬قائد‭ ‬شرطة‭ ‬البصرة،‭ ‬الفريق‭ ‬رشيد‭ ‬فليح،‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تسليم‭ ‬الكويت‭ ‬رفات‭ ‬300‭ ‬أسير‭ ‬كويتي‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬تسعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬وفقاً‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬العراق‭ ‬«واع»‭. ‬وأشار‭ ‬فليح،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المفقودين‭ ‬الكويتيين‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬يبلغ‭ ‬613‭ ‬شخصا‭.‬

وذكر‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬المفقودين‭ ‬الكويتيين‭ ‬والعراقيين،‭ ‬إنه‭ ‬«تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬رفات‭ ‬300‭ ‬أسير‭ ‬كويتي‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الـ‭ ‬15‭ ‬الماضية،‭ ‬وجرى‭ ‬تسليمها‭ ‬إلى‭ ‬الكويت»‭. ‬وأوضح،‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬رفات‭ ‬الأسرى‭ ‬الكويتيين‭ ‬مستمرة،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنه‭ ‬أجريت‭ ‬تلك‭ ‬العمليات‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬ذي‭ ‬قار‭ ‬جنوبي‭ ‬العراق‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر،‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬قد‭ ‬حث‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬جهود‭ ‬البحث،‭ ‬بهدف‭ ‬حل‭ ‬مسائل‭ ‬المفقودين‭ ‬الكويتيين‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬رعايا‭ ‬البلدان‭ ‬الأخرى،‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1991‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬،أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الهجرة‭ ‬والمهجرين‭ ‬العراقية‭ ‬عن‭ ‬استقبالها‭ ‬(199)‭ ‬لاجئاً‭ ‬عراقياً‭ ‬عائداً‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬إلى‭ ‬بلدهم‭ .‬

وذكر‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬دائرة‭ ‬شؤون‭ ‬الفروع‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬ستار‭ ‬نوروز‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬امس‭ ‬أنه‭ ‬«ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬العودة‭ ‬الطوعية‭ ‬المجانية‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬الوزارة‭ ‬للراغبين‭ ‬بالعودة‭ ‬الطوعية‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬وعبر‭ ‬الطريق‭ ‬البري‭ ‬وفي‭ ‬منفذ‭ ‬إبراهيم‭ ‬الخليل‭ ‬التابع‭ ‬إلى‭ ‬قضاء‭ ‬زاخو‭ ‬بمحافظة‭ ‬دهوك‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارتي‭ ‬النقل‭ ‬والخارجية‭ ‬متمثلة‭ ‬بالسفارة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬تركيا،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬الأزمات‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬دهوك‭ ‬وقوات‭ ‬أمن‭ ‬المنفذ،‭ ‬نقلت‭ ‬نحو‭ ‬(199)‭ ‬مواطناً‭ ‬عراقياً‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬كانوا‭ ‬يرومون‭ ‬العودة‭ ‬من‭ ‬مخيم‭ ‬أكدة‭ ‬التركي‭ ‬إلى‭ ‬بلدهم‭ ‬العراق‭ ‬«‭.‬

ولفت‭ ‬نوروز‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬«كادر‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬ودهوك‭ ‬استقبلهم‭ ‬وخصص‭ ‬لهم‭ ‬حافلات‭ ‬تقلهم‭ ‬إلى‭ ‬ديارهم‭ ‬بعد‭ ‬تدقيق‭ ‬أسمائهم‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬الجهات‭ ‬الأمنية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تجهيزهم‭ ‬بالوجبات‭ ‬الغذائية‭ ‬السريعة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المفوضية‭ ‬السامية‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين»‭. ‬