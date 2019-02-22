العراق‭ ‬يسلّم‭ ‬الكويت‭ ‬رفات‭ ‬300‭ ‬أسير‭ ‬

متى يطوى الملف بعد تسديد التعويضات؟
بغداد - الكويت - الزمان
سلم العراق رفات 300 أسير كويتي قتلوا في تسعينيات القرن الماضي في اعقاب غزو الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين الكويت وقيام حرب الخليج الثانية ..
وذكر قائد شرطة البصرة، الفريق رشيد فليح، اليوم الجمعة، أنه تم تسليم الكويت رفات 300 أسير كويتي قتلوا في تسعينيات القرن الماضي، وفقاً لوكالة أنباء العراق «واع». وأشار فليح، إلى أن عدد المفقودين الكويتيين في العراق يبلغ 613 شخصا.
وذكر عضو لجنة البحث عن المفقودين الكويتيين والعراقيين، إنه «تم العثور على رفات 300 أسير كويتي خلال السنوات الـ 15 الماضية، وجرى تسليمها إلى الكويت». وأوضح، أن عمليات البحث عن رفات الأسرى الكويتيين مستمرة، مضيفاً أنه أجريت تلك العمليات مؤخرا في محافظة ذي قار جنوبي العراق.
والجدير بالذكر، أن مجلس الأمن الدولي قد حث العراق على مواصلة جهود البحث، بهدف حل مسائل المفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا البلدان الأخرى، منذ عام 1991.
من جهة اخرى ،أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عن استقبالها (199) لاجئاً عراقياً عائداً من تركيا إلى بلدهم .
وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز في بيان امس أنه «ضمن برنامج العودة الطوعية المجانية التي قدمتها الوزارة للراغبين بالعودة الطوعية من تركيا وعبر الطريق البري وفي منفذ إبراهيم الخليل التابع إلى قضاء زاخو بمحافظة دهوك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي النقل والخارجية متمثلة بالسفارة العراقية في تركيا، إضافة إلى إدارة الأزمات المشتركة في دهوك وقوات أمن المنفذ، نقلت نحو (199) مواطناً عراقياً في تركيا كانوا يرومون العودة من مخيم أكدة التركي إلى بلدهم العراق «.
ولفت نوروز إلى أن «كادر الوزارة في أربيل ودهوك استقبلهم وخصص لهم حافلات تقلهم إلى ديارهم بعد تدقيق أسمائهم في قاعدة بيانات الجهات الأمنية إلى جانب تجهيزهم بالوجبات الغذائية السريعة بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين».