العراق‭ ‬يدعو‭ ‬لسوق‭ ‬عربية‭ ‬مشتركة‭ ‬للكهرباء‭ ‬مركزها‭ ‬الأردن‭ ‬ومصر‭ ‬

بيروت – الزمان
عقد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري والدكتور محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي أمس اجتماعا ثلاثيا في بيروت على هامش اجتماعات القمة التنموية العربية. وبحث الوزراء سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في المجالات الاقتصادية والتنموية والتجارية والتعاون في مختلف القطاعات. واستعرض الوزراء التطورات الإقليمية وسبل دعم التنسيق في مختلف القضايا السياسية بما يعزز الأمن القومي العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة ويدعم جهود مكافحة الارهاب واعادة الإعمار. وأكد الوزراء أنهم سيواصلون اللقاءات والتشاور لزيادة العمل المشترك بين الدول الشقيقة الثلاث وتعزيز الاستقرار في المنطقة وتطوير التعاون على مختلف الأصعدة.طالب العراق الاحد، المشاركين بقمة بيروت الاقتصادية الى وضع اطار تشريعي لسوق عربية متكاملة للكهرباء. وقال وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم في كلمته خلال القمة ، ونقله المركز الاخباري للخارجية العراقية، ندعو الاطراف العربية المشاركة في القمة الاقتصادية لوضع اطار تشريعي لسوق عربية متكاملة للكهرباء. وأردف قائلا، يجب ان تحدد القمة ملفات التنمية وفق توقيتات زمنية محددة. ودعت الدول العربية الأحد في ختام القمة الاقتصادية في دورتها الرابعة في بيروت المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لتأمين عودة اللاجئين إلى بلدانهم وتخفيف العبء عن الدول المضيفة. واستضاف لبنان “القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية” في دورتها الرابعة في ظل غياب الغالبية الساحقة من الرؤساء والقادة العرب، الذين “أسف” الرئيس اللبناني ميشال عون لعدم حضورهم.
وشكلت قضية اللاجئين أولوية على جدول أعمال القمة الاقتصادية بطلب من لبنان، الذي يطالب بعودة اللاجئين السوريين لديه إلى بلادهم.
وبالإضافة إلى “إعلان بيروت” الختامي، خص المسؤولون العرب أزمة اللاجئين ببيان.
ودعت القمة الاقتصادية في البيان المجتمع الدولي لـ”مضاعفة الجهود الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين الى اوطانهم”، كما لـ”تقديم المساعدات للنازحين واللاجئين في اوطانهم تحفيزاً لهم على العودة”.
وناشد المجتمعون “الدول المانحة الاضطلاع بدورها في تحمل أعباء ازمة النزوح واللجوء (…) والعمل على تقديم التمويل المنشود للدول المضيفة لتلبية حاجات النازحين واللاجئين ودعم البنى التحتية”.
وطلب المجتمعون من المجتمع الدولي “دعم الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين، وإقامة المشاريع التنموية لديها للمساهمة في الحد من الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة”.
واعتبر وزير الخارجية البناني جبران باسيل، في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، البيان الخصص لملف النازحين “انتصاراً للبنان”.
وكان الرئيس اللبناني دعا المجتمع الدولي في كلمة الافتتاح “الى بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين الى بلدهم ولا سيما إلى المناطق المستقرة، أو تلك المنخفضة التوتر، من دون أن يتم ربط ذلك بالتوصل إلى الحل السياسي”.
وتقدر السلطات اللبنانية وجود نحو مليون ونصف مليون لاجىء سوري على اراضيها، يعيش غالبيتهم في ظروف صعبة، ويثقلون كاهل الاقتصاد اللبناني الهش أصلاً. ويقدر الأردن وجود نحو 1,3 مليون لاجئ سوري لديه.
ومنذ مطلع العام الحالي، ينظم الأمن العام اللبناني على دفعات، عودة جماعية للاجئين سوريين بالتعاون مع دمشق، عاد بموجبها أكثر من عشرة آلاف لاجئ.
واعتذر عدد من الرؤساء في الأيام الأخيرة عن عدم حضور القمة من دون تقديم أسباب واضحة. ولم يحضرها إلى جانب عون على مستوى القادة سوى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي غادر مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، فيما مثل رؤساء حكومات ووزراء قادتهم المتغيبين.