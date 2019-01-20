العراق‭ ‬يدعو‭ ‬لسوق‭ ‬عربية‭ ‬مشتركة‭ ‬للكهرباء‭ ‬مركزها‭ ‬الأردن‭ ‬ومصر‭ ‬

بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

عقد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬وشؤون‭ ‬المغتربين‭ ‬الأردني‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي‭ ‬ووزير‭ ‬خارجية‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬والدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الحكيم‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقي‭ ‬أمس‭ ‬اجتماعا‭ ‬ثلاثيا‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماعات‭ ‬القمة‭ ‬التنموية‭ ‬العربية‭. ‬وبحث‭ ‬الوزراء‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنموية‭ ‬والتجارية‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭. ‬واستعرض‭ ‬الوزراء‭ ‬التطورات‭ ‬الإقليمية‭ ‬وسبل‭ ‬دعم‭ ‬التنسيق‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‭ ‬السياسية‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬العربي‭ ‬ويخدم‭ ‬المصالح‭ ‬العربية‭ ‬المشتركة‭ ‬ويدعم‭ ‬جهود‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬واعادة‭ ‬الإعمار‭. ‬وأكد‭ ‬الوزراء‭ ‬أنهم‭ ‬سيواصلون‭ ‬اللقاءات‭ ‬والتشاور‭ ‬لزيادة‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬الثلاث‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وتطوير‭ ‬التعاون‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭.‬طالب‭ ‬العراق‭ ‬الاحد،‭ ‬المشاركين‭ ‬بقمة‭ ‬بيروت‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الى‭ ‬وضع‭ ‬اطار‭ ‬تشريعي‭ ‬لسوق‭ ‬عربية‭ ‬متكاملة‭ ‬للكهرباء‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬الحكيم‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬خلال‭ ‬القمة‭ ‬،‭ ‬ونقله‭ ‬المركز‭ ‬الاخباري‭ ‬للخارجية‭ ‬العراقية،‭ ‬ندعو‭ ‬الاطراف‭ ‬العربية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لوضع‭ ‬اطار‭ ‬تشريعي‭ ‬لسوق‭ ‬عربية‭ ‬متكاملة‭ ‬للكهرباء‭. ‬وأردف‭ ‬قائلا،‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تحدد‭ ‬القمة‭ ‬ملفات‭ ‬التنمية‭ ‬وفق‭ ‬توقيتات‭ ‬زمنية‭ ‬محددة‭. ‬ودعت‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬القمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬لتأمين‭ ‬عودة‭ ‬اللاجئين‭ ‬إلى‭ ‬بلدانهم‭ ‬وتخفيف‭ ‬العبء‭ ‬عن‭ ‬الدول‭ ‬المضيفة‭. ‬واستضاف‭ ‬لبنان‭ ‬“القمة‭ ‬العربية‭ ‬التنموية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية”‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬الغالبية‭ ‬الساحقة‭ ‬من‭ ‬الرؤساء‭ ‬والقادة‭ ‬العرب،‭ ‬الذين‭ ‬“أسف”‭ ‬الرئيس‭ ‬اللبناني‭ ‬ميشال‭ ‬عون‭ ‬لعدم‭ ‬حضورهم‭.‬

وشكلت‭ ‬قضية‭ ‬اللاجئين‭ ‬أولوية‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬القمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬لبنان،‭ ‬الذي‭ ‬يطالب‭ ‬بعودة‭ ‬اللاجئين‭ ‬السوريين‭ ‬لديه‭ ‬إلى‭ ‬بلادهم‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬“إعلان‭ ‬بيروت”‭ ‬الختامي،‭ ‬خص‭ ‬المسؤولون‭ ‬العرب‭ ‬أزمة‭ ‬اللاجئين‭ ‬ببيان‭.‬

ودعت‭ ‬القمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لـ”مضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬الجماعية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الظروف‭ ‬المؤاتية‭ ‬لعودة‭ ‬النازحين‭ ‬واللاجئين‭ ‬الى‭ ‬اوطانهم”،‭ ‬كما‭ ‬لـ”تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬للنازحين‭ ‬واللاجئين‭ ‬في‭ ‬اوطانهم‭ ‬تحفيزاً‭ ‬لهم‭ ‬على‭ ‬العودة”‭.‬

وناشد‭ ‬المجتمعون‭ ‬“الدول‭ ‬المانحة‭ ‬الاضطلاع‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬تحمل‭ ‬أعباء‭ ‬ازمة‭ ‬النزوح‭ ‬واللجوء‭ ‬(‭…‬)‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬التمويل‭ ‬المنشود‭ ‬للدول‭ ‬المضيفة‭ ‬لتلبية‭ ‬حاجات‭ ‬النازحين‭ ‬واللاجئين‭ ‬ودعم‭ ‬البنى‭ ‬التحتية”‭.‬

وطلب‭ ‬المجتمعون‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬“دعم‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬المستضيفة‭ ‬للنازحين‭ ‬واللاجئين‭ ‬السوريين،‭ ‬وإقامة‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬لديها‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الاثار‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الاستضافة”‭.‬

واعتبر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البناني‭ ‬جبران‭ ‬باسيل،‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬احمد‭ ‬ابو‭ ‬الغيط،‭ ‬البيان‭ ‬الخصص‭ ‬لملف‭ ‬النازحين‭ ‬“انتصاراً‭ ‬للبنان”‭.‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬اللبناني‭ ‬دعا‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬الافتتاح‭ ‬“الى‭ ‬بذل‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬الممكنة‭ ‬وتوفير‭ ‬الشروط‭ ‬الملائمة‭ ‬لعودة‭ ‬آمنة‭ ‬للنازحين‭ ‬السوريين‭ ‬الى‭ ‬بلدهم‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬إلى‭ ‬المناطق‭ ‬المستقرة،‭ ‬أو‭ ‬تلك‭ ‬المنخفضة‭ ‬التوتر،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬ربط‭ ‬ذلك‭ ‬بالتوصل‭ ‬إلى‭ ‬الحل‭ ‬السياسي”‭.‬

وتقدر‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية‭ ‬وجود‭ ‬نحو‭ ‬مليون‭ ‬ونصف‭ ‬مليون‭ ‬لاجىء‭ ‬سوري‭ ‬على‭ ‬اراضيها،‭ ‬يعيش‭ ‬غالبيتهم‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬صعبة،‭ ‬ويثقلون‭ ‬كاهل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬اللبناني‭ ‬الهش‭ ‬أصلاً‭. ‬ويقدر‭ ‬الأردن‭ ‬وجود‭ ‬نحو‭ ‬1,3‭ ‬مليون‭ ‬لاجئ‭ ‬سوري‭ ‬لديه‭.‬

ومنذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬ينظم‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬اللبناني‭ ‬على‭ ‬دفعات،‭ ‬عودة‭ ‬جماعية‭ ‬للاجئين‭ ‬سوريين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬دمشق،‭ ‬عاد‭ ‬بموجبها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬لاجئ‭.‬

واعتذر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرؤساء‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬القمة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬أسباب‭ ‬واضحة‭. ‬ولم‭ ‬يحضرها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عون‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القادة‭ ‬سوى‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني،‭ ‬الذي‭ ‬غادر‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬والرئيس‭ ‬الموريتاني‭ ‬محمد‭ ‬ولد‭ ‬عبد‭ ‬العزيز،‭ ‬فيما‭ ‬مثل‭ ‬رؤساء‭ ‬حكومات‭ ‬ووزراء‭ ‬قادتهم‭ ‬المتغيبين‭.‬