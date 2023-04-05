العراق‭ ‬يخفض‭ ‬حصته‭ ‬لتمر‭ ‬أكبر‭ ‬صفقة مشاريع‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬فرنسية

تحسين‭ ‬شبكة‭ ‬الكهرباء‭ ‬أولوية‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬الجديد

باريس‭- ‬الزمان‭ ‬

بعد‭ ‬خلافات‭ ‬حادة‭ ‬ومفاوضات‭ ‬طويلة،‭ ‬توصل‭ ‬العراق‭ ‬ومجموعة‭ ‬‮«‬توتال‭ ‬إنرجي‮»‬‭ ‬الفرنسية‭ ‬العملاقة‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لتنفيذ‭ ‬استثمارات‭ ‬بقيمة‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬أعلن‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬تخفيض‭ ‬حصته‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬متمسكا‭ ‬بها‭ ‬،ويهدف‭ ‬الاتفاق‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬شبكة‭ ‬كهرباء‭ ‬متداعية‭ ‬تسبب‭ ‬أنقطاع‭ ‬التيار‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭.‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬النفط‭ ‬العراقية‭ ‬ذكرت‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬أن‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقد‭ ‬مع‭ ‬المجموعة‭ ‬النفطية‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬يواجه‭ ‬نقاط‭ ‬خلاف‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مشاركة‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬المقرر‭ ‬ل25‭ ‬عاما‭.‬‮ ‬

وزار‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬باريس‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬باتريك‭ ‬بويانيه‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة،‭ ‬حسب‭ ‬‮«‬توتال‭ ‬إنرجي‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬وافقت‭ ‬بغداد،‭ ‬التي‭ ‬أرادت‭ ‬أربعين‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬المشروع،‭ ‬على‭ ‬تقليص‭ ‬حصتها‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثين‭ ‬بالمئة،‭ ‬كما‭ ‬كشف‭ ‬تقرير‭ ‬نشره‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬نظرا‭ ‬‮«‬لأهمية‭ ‬حسم‭ ‬الموضوع‭ ‬المذكور‭ ‬آنفًا‭ ‬والمضي‭ ‬بتوقيع‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬المتعلقة‭ ‬به‮»‬‭. ‬وبعيد‭ ‬ذلك،‭ ‬نشرت‭ ‬المجموعة‭ ‬الفرنسية‭ ‬بيانا‭ ‬أعلنت‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬على‭ ‬‮«‬حصة‭ ‬ثلاثين‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬البصرة‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬المسمى‭ ‬‮«‬مشروع‭ ‬نمو‭ ‬الغاز‭ ‬المتكامل‮»‬‭ (‬غاز‭ ‬غروث‭ ‬انتيغريتد‭ ‬بروجكت‭).‬

وسيضم‭ ‬الكونسورسيوم‭ ‬‮«‬توتال‭ ‬إنرجي‮»‬‭ (‬45‭ ‬بالمئة‭) ‬و»شركة‭ ‬نفط‭ ‬البصرة‮»‬‭ (‬30‭ ‬بالمئة‭) ‬و»قطر‭ ‬للطاقة‮»‬‭ (‬25‭ ‬بالمئة‭).‬‮ ‬‭ ‬وقالت‭ ‬المجموعة‭ ‬الفرنسية‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬بفضل‭ ‬المحادثات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية‭ ‬وخصوصا‭ ‬لأربع‭ ‬مرات‭ ‬بين‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ (‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭) ‬السوداني‭ ‬والمدير‭ ‬العام‭ ‬للشركة‭ ‬باتريك‭ ‬بويانيه،‭ ‬أكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬وتوتال‭ ‬إنرجي‭ ‬كل‭ ‬بنود‭ ‬العقد‭ ‬الموقع‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬وحددتا‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك‭ ‬الشروط‭ ‬والضمانات‭ ‬المتبادلة‭ ‬اللازمة‭ ‬للمضي‭ ‬قدما‭ ‬بالمشروع‮»‬‭.‬

ورحبت‭ ‬‮«‬توتال‭ ‬إنرجي‮»‬‭ ‬بالتزام‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العقد‭ ‬ما‭ ‬يوجه‭ ‬إشارة‭ ‬قوية‭ ‬وإيجابية‭ ‬للاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬

تعاني‭ ‬شبكة‭ ‬الكهرباء‭ ‬العراقية‭ ‬المتهالكة‭ ‬والضحية‭ ‬الجانبية‭ ‬للفساد‭ ‬من‭ ‬صعوبات‭. ‬وقد‭ ‬يستمر‭ ‬انقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬12‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الغني‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬بالمحروقات‭.‬

وستستثمر‭ ‬المجموعة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬عشرينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬استغلال‭ ‬النفط،‭ ‬مع‭ ‬شركائها‭ ‬في‭ ‬أربعة‭ ‬مشاريع‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬المحروقات‭ ‬وإنتاج‭ ‬الكهرباء‭.‬

ويهدف‭ ‬أحد‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬جمع‭ ‬الغاز‭ ‬المحترق‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬حقول‭ ‬نفطية‭ ‬لتزويد‭ ‬محطات‭ ‬الطاقة‭ ‬بالغاز‮»‬‭. ‬وهناك‭ ‬مشروع‭ ‬آخر‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬محطة‭ ‬عملاقة‭ ‬للطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬تبلغ‭ ‬قدرتها‭ ‬1‭ ‬غيغاواط‭ ‬‮«‬لتغذية‭ ‬شبكة‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البصرة‮»‬‭. ‬وبالاتفاق‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬دعت‭ ‬‮«‬توتال‭ ‬إنرجي‮»‬‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أكوا‭ ‬باور‮»‬‭ ‬السعودية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬للطاقة‭ ‬الشمسية‮»‬‭.‬

ذكرت‭ ‬المجموعة‭ ‬أن‭ ‬الاستثمارات‭ ‬بقيمة‭ ‬حوالى‭ ‬عشرة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬تسمح‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬ببناء‭ ‬مصنع‭ ‬لمعالجة‭ ‬مياه‭ ‬البحر‭ ‬بهدف‭ ‬إبقاء‭ ‬ضغط‭ ‬بعض‭ ‬الحقول‭ ‬النفطية‭ ‬وزيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الإقليمية‮»‬‭. ‬ويتعلق‭ ‬مشروع‭ ‬رابع‭ ‬بالنفط‭ ‬لزيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬حقل‭ ‬أرطاوي‭ ‬النفطي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬85‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬210‭ ‬آلاف‭ ‬برميل‭.‬

وعند‭ ‬توقيع‭ ‬العقد‭ ‬في‭ ‬2021،‭ ‬قالت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬أكبر‭ ‬استثمار‭ ‬لشركة‭ ‬غربية‮»‬‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬‮ ‬‭ ‬وتحدثت‭ ‬حينذاك‭ ‬عن‭ ‬عقد‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمته‭ ‬الإجمالية‭ ‬27‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬والطاقة‭ ‬الشمسية‭. ‬لكن‭ ‬الاستثمارات‭ ‬تبلغ‭ ‬حاليا‭ ‬عشرة‭ ‬مليارات‭ ‬يورو‭ ‬تم‭ ‬تأكيدها‭ ‬الأربعاء‭.‬