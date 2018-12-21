العراق‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬اعفائه من‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬ايران

بغداد – الزمان
اعلن مصدر حكومي عراقي الجمعة ،عن حصول العراق على اعفاء اميركي للاستمرار بشراء الغاز الطبيعي والكهرباء من ايران.
وقال المصدر الحكومي العراقي ،لمراسل وكالة الانباء الاردنية (بترا) ببغداد، إن العراق طلب من الولايات المتحدة الاميركية ،الاستثناء من الحظر الحصار المفروض على ايران ،والسماح لبغداد استيراد الكهرباء والغاز الطبيعي ،وهو الذي وافقت عليه مؤخرا ، مضيفا ان الاعفاء الاميركي للعراق حددته واشنطن ب(90) يوما.
يذكر أن العراق يستورد الكهرباء والغاز الطبيعي الذي يدخل في توليد الطاقة الكهربائية .وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية بالولايات المتحدة، هيذر نويرت، الجمعة، أن بلادها منحت العراق إعفاء لمدة 90 يوما، ليتمكن البلد العربي من مواصلة دفع ثمن وارداته من الكهرباء والغاز الطبيعي القادم من إيران.
وأكدت المتحدثة باسم الوزارة، أن الولايات المتحدة تعمل مع العراق بالوقت الراهن على إنهاء اعتماده على الغاز الطبيعي الإيراني، وزيادة استقلاله بمجال الطاقة. والجدير بالذكر، أن الولايات المتحدة قد منحت بعض الدول إعفاء مؤقت من العقوبات التي اعادت فرضها على صادرات إيران من الطاقة، والتي دخلت في حيز التنفيذ بشهر نوفمبر الماضي، بعد قرار سابق من الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.
وذكر تقرير في 10 نوفمبر الماضي، أن الولايات المتحدة منحت دولة العراق 45 يوماً لوقف وارداتها من الغاز والكهرباء من جمهورية إيران. وعلى مستوى الأسواق العالمية، وبحلول الساعة 3:34 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 3.2%، ليسجل مستوى 3.70 دولار لكل مليون وحدة بريطانية.