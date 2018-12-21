العراق‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬اعفائه من‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬ايران

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعلن‭ ‬مصدر‭ ‬حكومي‭ ‬عراقي‭ ‬الجمعة‭ ‬،عن‭ ‬حصول‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬اعفاء‭ ‬اميركي‭ ‬للاستمرار‭ ‬بشراء‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬والكهرباء‭ ‬من‭ ‬ايران‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬الحكومي‭ ‬العراقي‭ ‬،لمراسل‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الاردنية‭ ‬‭(‬بترا‭)‬‭ ‬ببغداد،‭ ‬إن‭ ‬العراق‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الاميركية‭ ‬،الاستثناء‭ ‬من‭ ‬الحظر‭ ‬الحصار‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬ايران‭ ‬،والسماح‭ ‬لبغداد‭ ‬استيراد‭ ‬الكهرباء‭ ‬والغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬،وهو‭ ‬الذي‭ ‬وافقت‭ ‬عليه‭ ‬مؤخرا‭ ‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬الاعفاء‭ ‬الاميركي‭ ‬للعراق‭ ‬حددته‭ ‬واشنطن‭ ‬ب‭(‬90‭)‬‭ ‬يوما‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬يستورد‭ ‬الكهرباء‭ ‬والغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬الذي‭ ‬يدخل‭ ‬في‭ ‬توليد‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ .‬وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬هيذر‭ ‬نويرت،‭ ‬الجمعة،‭ ‬أن‭ ‬بلادها‭ ‬منحت‭ ‬العراق‭ ‬إعفاء‭ ‬لمدة‭ ‬90‭ ‬يوما،‭ ‬ليتمكن‭ ‬البلد‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬دفع‭ ‬ثمن‭ ‬وارداته‭ ‬من‭ ‬الكهرباء‭ ‬والغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬إيران‭.‬

وأكدت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة،‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تعمل‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬بالوقت‭ ‬الراهن‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬اعتماده‭ ‬على‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬الإيراني،‭ ‬وزيادة‭ ‬استقلاله‭ ‬بمجال‭ ‬الطاقة‭. ‬والجدير‭ ‬بالذكر،‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قد‭ ‬منحت‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬إعفاء‭ ‬مؤقت‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬اعادت‭ ‬فرضها‭ ‬على‭ ‬صادرات‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬الطاقة،‭ ‬والتي‭ ‬دخلت‭ ‬في‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬بشهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬دونالد‭ ‬ترامب‮»‬‭ ‬بالانسحاب‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭.‬

وذكر‭ ‬تقرير‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منحت‭ ‬دولة‭ ‬العراق‭ ‬45‭ ‬يوماً‭ ‬لوقف‭ ‬وارداتها‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬والكهرباء‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬إيران‭. ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية،‭ ‬وبحلول‭ ‬الساعة‭ ‬3:34‭ ‬مساءً‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش،‭ ‬زاد‭ ‬سعر‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬للغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬2%،‭ ‬ليسجل‭ ‬مستوى‭ ‬3‭.‬70‭ ‬دولار‭ ‬لكل‭ ‬مليون‭ ‬وحدة‭ ‬بريطانية‭.‬