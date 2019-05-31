العراق‭: ‬مليشيات‭ ‬ترفع‭ ‬صورة‭ ‬الخميني‭ ‬وتحرق‭ ‬العلم‭ ‬الأميركي‭ ‬

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

أحرق‭ ‬عناصر‭ ‬مليشيات‭ ‬شيعية‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭ ‬أعلاما‭ ‬أميركية‭ ‬وداسوا‭ ‬على‭ ‬صور‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬خلال‭ ‬مسيرة‭ ‬نظمت‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬لمناسبة‭ ‬«يوم‭ ‬القدس»‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬مع‭ ‬ازمة‭ ‬شديدة‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وواشنطن،‭.. ‬ونظمت‭ ‬المسيرة‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬ل»يوم‭ ‬القدس»‭ ‬الذي‭ ‬يحتفل‭ ‬به‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1979‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬دعما‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬فلسطين‭ ‬الرئيسي‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬شرقي‭ ‬بغداد‭. ‬وقام‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬مليشيا‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬و‭ ‬النجباء،‭ ‬يرتدون‭ ‬زيهم‭ ‬العسكري،‭ ‬بحرق‭ ‬أعلام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬خلافاً‭ ‬حاداً‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأميركي‭ ‬الأحادي‭ ‬الجانب‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬أعقبه‭ ‬من‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬ضد‭ ‬طهران‭. ‬وتصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬أيضا‭ ‬بعدما‭ ‬أدرجت‭ ‬واشنطن‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬تدريب‭ ‬وتسليح‭ ‬فصائل‭ ‬شيعية‭ ‬عراقية،‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬«الارهاب»‭. ‬ويثير‭ ‬تعزيز‭ ‬التواجد‭ ‬العسكري‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬أيار/مايو،‭ ‬لمواجهة‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬واشنطن‭ ‬ب»التهديدات‭ ‬الإيرانية،‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬وقوع‭ ‬مواجهات‭ ‬مسلحة‭ ‬خصوصا‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭.‬

وحمل‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المليشيات‭ ‬المسلحة‭ ‬يرتدون‭ ‬زيا‭ ‬عسكريا‭ ‬صورة‭ ‬كبيرة‭ ‬لآية‭ ‬الله‭ ‬الخميني،‭ ‬وحملوا‭ ‬لافتات‭ ‬أخرى‭ ‬كتب‭ ‬على‭ ‬أحدها‭ ‬«لا‭ ‬لصفقة‭ ‬القرن»‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬خطة‭ ‬السلام‭ ‬الأميركية‭ ‬التي‭ ‬يعدها‭ ‬جاريد‭ ‬كوشنر‭ ‬صهر‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميرك‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ .‬

وقام‭ ‬مشاركون‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬بينهم‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬و‭ ‬كتائب‭ ‬النجباء‭ ‬التي‭ ‬أدرجت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬المنظمات‭ ‬«الارهابية»‭ ‬في‭ ‬الاونة‭ ‬الاخيرة،‭ ‬بحرق‭ ‬أعلام‭ ‬أميركية‭ ‬و‭ ‬إسرائيلية‭.‬

وحذر‭ ‬المسؤولون‭ ‬العراقيون‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬«مخاطر‭ ‬الحرب»،‭ ‬ومن‭ ‬تحول‭ ‬العراق‭ ‬الى‭ ‬مسرح‭ ‬لأي‭ ‬تطور‭ ‬في‭ ‬التوترات‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران‭.‬

وشهدت‭ ‬بغداد‭ ‬ومدن‭ ‬متفرقة‭ ‬تظاهرات‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬آلاف‭ ‬العراقيين‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬«لا‭ ‬للحرب»‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬