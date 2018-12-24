العراق‭:‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬وزيرين‭ ‬وعقدة‭ ‬الداخلية‭ ‬والدفاع‭ ‬مستمرة

بغداد‭- ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

فشل‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬مجدّداً‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬استكمال‭ ‬حكومة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬عقبة‭ ‬وزارتي‭ ‬الداخلية‭ ‬والدفاع،‭ ‬رغم‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬وزيرين‭ ‬جديدين‭. ‬وصادق‭ ‬البرلمان‭ ‬الإثنين‭ ‬على‭ ‬تسمية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬نوفل‭ ‬بهاء‭ ‬موسى‭ ‬وزيراً‭ ‬للهجرة‭ ‬والمهجرين‭ ‬وشيماء‭ ‬خليل‭ ‬وزيرة‭ ‬للتربية‭. ‬وفي‭ ‬جولة‭ ‬تصويت‭ ‬ثالثة،‭ ‬امتنع‭ ‬البرلمان‭ ‬عن‭ ‬منح‭ ‬الثقة‭ ‬للمرشح‭ ‬لتولي‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬فيصل‭ ‬الجربا،‭ ‬قبل‭ ‬تطيير‭ ‬النصاب‭ ‬والإخفاق‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭. ‬والأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬حجب‭ ‬البرلمان‭ ‬الثقة‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المرشّحة‭ ‬لتولّي‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬صبا‭ ‬الطائي‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬تحالف‭ ‬المحور‭ ‬بزعامة‭ ‬خميس‭ ‬الخنجر،‭ ‬والمرشحة‭ ‬لتولي‭ ‬وزارة‭ ‬الهجرة‭ ‬والمهجرين‭ ‬هناء‭ ‬عمانؤيل‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭. ‬ومنح‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر،‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية،‭ ‬الثقة‭ ‬لـ14‭ ‬وزيراً‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭. ‬لكنّ‭ ‬الخلافات‭ ‬السياسية‭ ‬منعت‭ ‬التوصّل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬على‭ ‬تسمية‭ ‬الوزراء‭ ‬الثمانية‭ ‬المتبقّين‭ ‬حينها،‭ ‬ولم‭ ‬تطرح‭ ‬المسألة‭ ‬للبحث‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬لجلسات‭ ‬عدة‭.‬

ومع‭ ‬حصول‭ ‬الوزيرين‭ ‬الجديدين‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬الإثنين‭ ‬أصبح‭ ‬عدد‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬19‭ ‬وزيراً،‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬حسم‭ ‬مرشحي‭ ‬الداخلية‭ ‬والدفاع‭ ‬والعدل‭. ‬ويرفض‭ ‬تحالف‭ ‬‭”‬سائرون‭”‬‭ ‬بقيادة‭ ‬الزعيم‭ ‬الشيعي‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬تعيين‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬فالح‭ ‬الفياض‭ ‬وزيراً‭ ‬للداخلية‭ ‬بعد‭ ‬ترشيحه‭ ‬من‭ ‬كتلة‭ ‬البناء‭ ‬بزعامة‭ ‬هادي‭ ‬العامري‭.‬

بدورها‭ ‬تنقسم‭ ‬الكتل‭ ‬السنيّة‭ ‬حول‭ ‬المرشّح‭ ‬لتولّي‭ ‬حقيبة‭ ‬الدفاع،‭ ‬إذ‭ ‬يعتبر‭ ‬كلّ‭ ‬حزب‭ ‬أنّها‭ ‬من‭ ‬حصته‭. ‬ورغم‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬تفويض‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬باختيار‭ ‬الشخصيات‭ ‬التي‭ ‬يراها‭ ‬مناسبة‭ ‬لكل‭ ‬حقيبة،‭ ‬يتعرّض‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬نفسه‭ ‬إلى‭ ‬ضغوط‭ ‬حزبية‭ ‬لاختيار‭ ‬مرشّحي‭ ‬الأحزاب‭.‬

وأكّد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مراراً‭ ‬أنّ‭ ‬‭”‬الاتفاق‭ ‬كان‭ ‬أن‭ ‬تسمّي‭ ‬الكتل‭ ‬مرشحيها‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ينتقي‭ ‬منها‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬حقيبتي‭ ‬الداخلية‭ ‬والدفاع،‭ ‬هذا‭ ‬خيار‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬وليس‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭”‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‭”‬كانت‭ ‬لنا‭ ‬حرية‭ ‬اختيار‭ ‬ثمانية‭ ‬أو‭ ‬تسعة‭ ‬وزراء،‭ ‬أما‭ ‬البقية‭ ‬فهي‭ ‬نتيجة‭ ‬اتفاقات‭ ‬سياسية‭”‬‭. ‬وتواجه‭ ‬حكومة‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬تحديّات‭ ‬كبيرة‭ ‬بينها‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬تعرّضت‭ ‬للدمار‭ ‬جرّاء‭ ‬المواجهات‭ ‬مع‭ ‬الجهاديين،‭ ‬بالاضافة‭ ‬إلى‭ ‬تأهيل‭ ‬بنى‭ ‬تحتية‭ ‬متهالكة‭ ‬في‭ ‬عموم‭ ‬البلاد‭ ‬خصوصاً‭ ‬ما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالكهرباء،‭ ‬ومحاربة‭ ‬الفساد‭ ‬الذي‭ ‬ازداد‭ ‬بشكل‭ ‬جعل‭ ‬العراق‭ ‬الدولة‭ ‬الـ‭ ‬12‭ ‬في‭ ‬تسلسل‭ ‬الدول‭ ‬الأكثر‭ ‬فساداً‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬