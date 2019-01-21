الهيمص: المصرف .. مؤسسة رائدة ذات موثوقية عالية

العراقي للتجارة يحصد جائزتين من مجلة التمويل الدولية – بغداد – قصي منذر

حصد المصرف العراقي للتجارة تصنيف “أفضل مصرف للخــــــــدمات المصرفية للأفراد” و”أفضل مصرف للخدمات المـــــــصرفية المميزة” خلال مــــــراسم حفل توزيع جوائز مجلة انترناشيونال فاينانس الذي عقد مؤخراً في إمارة دبي.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (فوز المصرف بالجائزتين يؤكد التزامه بتطبيق معايير الامتثال الدولية وفق النموذج المصرفي المعتمد في القطاعات المصرفية العالمية، ويأتي في إطار جهوده المستمرة الهـــــــادفة إلى تسريع دفة النمو الاقتصـــــــادي والارتقاء بخدمات الصيرفة الحديثة في العراق).

وقد منحت مجلة إنترناشيونال فاينانس التي تتخذ من مدينة لندن مقراً لها، الجائزة للمصرف خلال حفل خاص أقيم في فندق جميرا أبراج الإمارات بحضور عدد من ممثلي أبرز المؤسسات المالية وكبار المسؤولين في القطاع المصرفي، وذلك تكريماً للجهود غير المسبوقة التي يبذلها في هذا المضمار وتأكيداً على الأداء المالي القوي للمصرف العراقي للتجارة ومبادراته المستمرة لتحسين قدراته الدولية). وقال فيصل الهيمص، رئيس مجلس إدارة المصرف (نحن فخورون بحصولنا على هاتين الجائزتين المرموقتان على مستوى دولي، ويأتي ذلك تقديراً لإنجازات المصرف المتميزة وقدراته على تلبية متطلبات العملاء، والتي تؤكد على ما نمتاز به من قوة تشغيلية في تقديم أفضل المنتجات والخدمات المالية للعملاء والأفراد والخدمات المصرفية المميزة).

وأوضح الهيمص الذي تسلم الجائزتين خلال حفل توزيع الجوائز أن (حصول المصرف على هذه الجوائز ليس تكريماً لجهود المصرف الحثيثة والهادفة للارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية فحسب، بل يعد دليلاً قاطعاً على جودة الخدمات والمنتجات المصرفيـــــــة التي يقدمها المصرف العراقي للتجارة لعملائه والتي بدورهـــــا اكتـــسبت رضا الــــــعملاء).

وأضاف (نحن ملتزمون بتطبيق المعايير العالمية الجديدة لمنتجات الأفراد المصرفية والخدمات المصرفية المميزة من خلال الابتكار والتميز في الأداء المصرفي، والذي يعتبر جزء من استراتيجيتنا طويلة الأمد في تحقيق النمو على مستوى محلي ودولي، وسنحرص للحفاظ على هذا المستوى والارتقاء به إلى آفاق جديدة من الابتكار في القطاع المصرفي). واضاف (أن المصرف العراقي للتجارة نجح بتحقيق إنجازات كبيرة منذ افتتاحه عام 2003 ومازال يلعب دوراً أساسياً ومؤثراً في مسيرة التنمية في العراق.

ويرتبط نجاح البنك بشكل مباشر باستقرار وازدهار العراق من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية والتي تؤثر بشكل إيجابي في المجتمع العراقي.

ويملك المصرف شبكة فروع مصرفية في العراق مؤلفة من 25 فرع ويؤدي المصرف دوراً بالغ الأهمية في تمويل المشاريع وتأمينها باعتباره مؤسسة رائدة وذات موثوقيـــــــة عالية بين مؤسسات القطاع المصرفي الدولي، وساهم افتتاح المصرف لأول مكتب تمثيلي له خارج العراق في دولة الإمارات عام 2017 في تحقيق المزيد من الانجازات، والتواجد على الصعيد الدولي، واستطــــــــاع البنك منــــــذ ذلك الوقت أن يرسخ لعلاقات عمل وتعاون مشتركة مع المصارف الدولية الرائدة والمؤسسات المالية لتمويل مشاريع البنية التحتية والتي تساهم في إعادة إعمار العراق.

وفي ختام كلمته أعرب الهيمص عن سعادته بحصول المصرف على الجائزتين)، وأكد أن (هذا الإنجاز يعد دليلاً على قدرة المصرف العراقي للتجارة الدائمة في تقديم أداء قوي ومتين.

وأن هذا الفوز يعكس الأداء المصرفي المتميز ويشجع فريق العمل على بذل قصارى جهده لتطوير الخدمات المصرفية والارتقاء بها لتفوق توقعات العملاء.

تعتبر جوائز مجلة إنترناشيونال فاينانس من أهم الجوائز التي تعنى بالقطاع المالي والمصرفي، وتمنح جوائزها للمؤسسات والشركات التي تحقق التميز والريادة في هذه القطاعات، وتكرم المهارات القيادية التي تساهم في تطوير وتحسين الأداء في مجالات العمل وفق أعلى معايير تعتمد على الابتكار والكفاءة، وتقدم مساهمات متميزة سواء على المستوى الحكومي أو دعم الحوكمة المؤسسية أو النشاطات الخيرية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر بشكل مباشر على المجتمع.

ويتم اختيار البنوك الفائزة من خلال مجلس يضم نخبة من المتخصصين من وكالات التصنيف الدولية وبعـــــــض المراكز الرائدة في العالم في القطاع المصرفي والمالي بعد خضوعهم لدراسة شاملة تعتمد على حجم النمو والاستدامة ومساهمتهم في المجتمع والابتكار).