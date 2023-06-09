العراقي للتجارة يحذّر من التداول بعملتين

بغداد – الزمان

حذر المصرف العراقي للتجارة امس، من التداول بعملتي الروبل البيلاروسي والبوليفار الفنزويلي. وقال المصرف في بيان تلقته (الزمان) انه (تجنباً لعمليات النصب والاحتيال يرجى منكم الحفاظ على سرية معلوماتكم المصرفية وكذلك معلومات بطاقاتكم الإلكترونية)، مضيفاً (نود أن ننوه إلى أن عملتي الروبل البيلاروسي والبوليفار الفنزويلي لا يتم التداول بها لذا الحذر الشديد من الجهات أو المواقع الإلكترونية أو صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها ممن تدعي التداول بهاتين العملتين كونهما مسحوبتين من التداول).

وأكد البيان أن (المصرف العراقي للتجارة TBI لا يتعامل مع أي جهة أو مؤسسة تتبنى ترويج السلف والقروض، وإنما يتم الترويج لمعاملات القروض عبر فروعه حصراً)، محذرا من (تعبئة أي استمارة عن طريق أي موقع أو صفحة إلكترونية تتطلب ملء المعلومات السرية لبطاقتكم الإلكترونية تجنباً لمحاولات الاحتيال الإلكتروني).