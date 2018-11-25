العراقي للتجارة لـ (الزمان): لاصحة لتعرض أحد فروع المصرف للسطو المسلح

النزاهة تكشف عن حجم الأموال المصروفة على الكهرباء

بغداد – الزمان

صلاح الدين – مازن عبد الحميد

اعلنت هيئة النزاهة عن تقريرها بشأن مشاريع الكهرباء المتلكئة،فيما كشف عن مجموع الأموال المصروفة ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء بين عامي 2017 – 2006. وقال بيان امس ان (فريق استقصائي من دائرة الوقاية في هيئة النزاهة اوصى بتفعيل مشاريع الطاقة الكهربائية المتوقفة التي حققت نسباً متقدِّمة من الإنجاز وتقدر إنتاجيَّـتها بـ14000 ميغا واط،التي من شأنها تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الطاقة الكهربائية،وتشمل المحطات الحراريَّة والغازيَّة والمركبة،إضافة إلى محطات – الديزلات هونداي- وسامراء وفي 12 موقعاً و17محطةً ثانويةً،والوحدات البخارية المتوقفة في عددٍ من المحطات،فضلاً عن العقود الاستثمارية)،واضاف ان (الوزارة ابرمت عقوداً استثمارية بطاقاتٍ إنتاجيةٍ وصلت إلى 8300 ميغا واط،دخل منها للمنظومة 3000 ميغا واط،إضافةً إلى زيادة فعالية شبكة الخطوط الناقلة للطاقة الكهربائيَّة،بما يُؤمِّنُ نقل الحاجة الفعليَّة منها)،واوضح البيان ان (الفريق الذي قام بزياراتٍ ميدانيــةٍ لبعض تشكيلات الوزارة والوزارت والجهات ذات العلاقة لتحديد المُعوِّقات التي تواجه عملها وعدم قدرتها على تلبية الحاجة الفعليَّة للمواطنين،كشف أن مجموع الأموال المصروفة ضمن الموازنة الاستثمارية للكهرباء بين عامي 2006 – 2017 بلغت أكثر من 34 ترليون دينارٍ عراقيٍّ بما يقارب 29 مليار دولارٍ أمريكي،أمَّا الطاقة الإنتاجية المُتحقِّقة فبلغت 16010 ميغا واط،علماً أنَّ الطاقة الإنتاجية التصميميَّة 33595 ميغا واط،أي أنَّ نسبة الطاقة المتحققة أقلُّ من النصف)،وتابع ان (الفريق،شخص في تقريره المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتبي وزيري الكهرباء والنفط،الكثير من المخالفات،مثل عدم تنفيذ الأمر الديوانيِّ الصادر عن مكتب رئيس الوزراء بإعفاء 8 من المديرين العامِّين من مهامِّهم وإحالتهم إلى التقاعد،وإحالة عقد تجهيز مادَّة الگاز لمحطات التوليد إلى شركاتٍ دون مصادقة لجنة تحليل العطاءات،التي استبعدت بعضها أو لم يرد اسمها ضمن محضر لجنة تحليل العطاءات)،مضيفاً (وجود تلكُّؤٍ في تنفيذ العقد المُبرم بين المديريَّة العامَّة لنقل الطاقة الكهربائيَّة لمنطقة الفرات الأعلى وإحدى الشركات،ومخالفات في طلبات تجهيز محطتي ديزلات).

قرار ملزم

واضاف البيان ان (التقرير اقترح تبنِّي مجلس الوزراء قراراً يلزم فيه وزارات الكهرباء والنفط والمالية والتخطيط والموارد المائية والداخلية بالتعاون؛ لحلِّ أزمة الكهرباء خلال توقيتاتٍ زمنيةٍ مُحدَّدة،إضافةً إلى قيام الكهرباء بحملةٍ تثقيفيةٍ للمواطنين بعدم التجاوز على شبكات توزيع الطاقة الكهربائية الأمر الذي يجعلهم عرضةً للمساءلة القانونيَّة،والتأكيد على وزارة النفط بتوفير الوقود لمحطات الطاقة الكهربائيَّة،والإسراع بتأهيل الحقول الغازيَّة التي تُجهِّز المحطات الغازية،إضافة إلى تفعيل العمل بلجنة الطاقة المُؤلَّفة بين وزارتي النفط والكهرباء التي من أولويَّات مهامِّها مناقشة وإعداد الخطة الوقودية وتقدير الحاجة الفعلية للوقود)،واوضح ان (التقرير اوصى قيام الوزارة بتعاقداتٍ لاستيراد محطاتٍ تعمل على وقود الغاز الطبيعي دون أن تتمَّ مراعاة تأمين توفير الوقود اللازم بالقرب من هذه المحطات،وهو ما أدَّى إلى استخدام وقودٍ بديلٍ عن الوقود الأصلي الذي تحتاجه ممَّا كبَّد الوزارة مبالغ طائلة،وأدَّى أيضاً إلى تدهُّور عمل تلك المحطات وعمرها الافتراضي،فضلاً عن زيادة كلف الصيانة وتأثيرها السلبيِّ في البيئة،إضافةً إلى عملها بطاقاتٍ إنتاجيَّةٍ أقل من قدرتها التصميميَّة)،ودعا البيان الى (تسهيل عملية استيراد بدائل الطاقة الطاقات المتجدِّدة،ونصب منظومة مقاييس ذكيَّةٍ لجميع المُشتركين،ووضع ضوابط استيراد الأجهزة الكهربائيَّة المنزليَّة وفق معايير الكهرباء بالتنسيق مع الجهاز المركزيِّ للتقييس والسيطرة النوعيَّة،ومتابعة المنافذ الحدوديَّة بما يضمن عدم استيراد الأجهزة التي هي خارج الضوابط). وكشفت دائرة التحقيقات في الهيئة عن إصدار محكمة الجنايات المختصة بالنظر في قضايا النزاهة ببغداد حكماً غيابيّاً بالسجن لمدَّة سبع سنواتٍ،بحقِّ مدير عقارات الدولة في محافظة صلاح الدين السابق لإحداثه ضرراً مُتعمَّداً بأموال الجهة التي كان يعمل فيها.وقل البيان ان (المدان تلاعب في إضبارة قطعة أرضٍ وقام بتسجيلها بأسماء مواطنين،بناءً على كتبٍ مُزوَّرةٍ منسوبٍ صدورها إلى دائرة عقارات الدولة)،موضحا ً أن (قطعة الأرض عبارة عن منطقة أثرية تعاقدت عليها إحدى المواطنات بموجب عقدٍ رسميٍّ مع مديريَّة زراعة صلاح الدين لغاية عام 2009)، واشار البيان الى أن (المحكمة،وبعد اطلاعها على إفادة المُمثِّل القانونيِّ لدائرة التسجيل العقاريِّ الذي أفاد بأن المُتَّهم قام بفرز القطعة خلافاً للتعليمات،إضافةً إلى محضر اللجنة التحقيقيَّة الذي أثبت مُقصِّرية المُتَّهم وإحالته على هيأة النزاهة،وإفادة الشهود وقرينة هروب المُتَّهم،وجدتها كافيةٌ ومقنعةٌ لتجريمه وإدانته استناداً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات)،واتهم النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي مفتش عام وزارة الصحة بهدر عشرات الملايين من الدولارات بالتواطؤ مع شركات اجنبية،فيما عرض وثائق تخص ذلك. وقال الخزعلي في تصريح إن (هناك ستة مستشفيات كلفة كل منها 150 مليون دولار لشركات تركية وشركة المانية في محافظات البصرة وكربلاء وديوانية وبابل والسماوة منذ عام 2008 لم تنجز حتى الان وكان من المفترض اكمالها خلال عام 2012). واضاف أن (هناك اجهزة سرطانية تعرضت للتلف وكل منها تم تعويضه بمبلغ 2 مليون و700 ألف دولار لستة أجهزة،وقد تمت مخاطبة مكاتب رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والادعاء العام والرقابة المالية للتدخل في ايقاف هدر المال العام)،واضاف انه (تم تضليل مجلس الوزراء من قبل لجان وزارية بمنح سلف تشغيلية عن ما يسمى كفالة حسن الاداء ودفع مبلغ 37 مليون دولار).

سطو مسلح

ونفى المصرف العراقي للتجارة الانباء التي تحدثت عن تعرض احدى فروع المصرف في منطقة الكرادة الى عملية سطو مسلح وسرقة الاموال منه. وقال المصرف لـ (الزمان) امس (ندعو وسائل الاعلام الى توخي الدقة والحذر في نشر المعلومات والتأكد من الجهة المعنية في المصرف)،مؤكدا (لا صحة لما نشر من انباء عن تعرض احدى فروع المصرف في منطقة الكرادة لعملية سطو مسلح وسرقة الاموال منه). وتناقلت بعض المواقع الاعلامية مفاده حدوث عملية سطو مسلح على احدى فروع المصرف في منطقة المسبح بالكرادة ببغداد. الى ذلك القت قوة من قيادة عمليات بغداد القبض على سارق الحقائب النسائية في منطقة المنصور ببغداد. وقال بيان للعمليات امس ان (القوات الأمنية في قيادة العمليات ووفق معلومات تفيد بوجود متهم يستقل دراجة نارية يقوم بسرقة الحقائب النسائية ضمن منطقة المنصور،تمكنت من نصب كمين نتج عنه القاء القبض على المتهم وبالجرم المشهود).واصدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدان يعمل حارساً قضائياً لقيامه بابتزاز احد موظفي وزارة الكهرباء.وقال بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى امس أن (محكمة جنايات الكرخ بهيئتها الأولى نظرت قضية مدان يعمل حارساً قضائيا أقدم على ابتزاز موظف في الوزارة مدعياً وجود ملفات فساد مالي بحق الموظف وانه يستطيع ان يغلق تلك الملفات مقابل مبلغ مالي تم الاتفاق عليه)،واضاف ان (المدان ادعى بانه يعمل في هيئة النزاهة وبإمكانه غلق ملف الفساد المزعوم لقاء مبلغ قدره أربعة عشر آلاف دولار أمريكي).

أدلة متحصلة

مشيراً الى ان (المحكمة وجدت في الأدلة المتحصلة كافية لتجريم المتهم وفقاً لأحكام المادة 308 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969). وألقت قوة أمنية،القبض على قيادي في عصابات داعش الارهابية في محافظة كركوك. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية،اللواء سعد معن في بيان امس ان (مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة ألقت القبض على احد قادة داعش الإرهابي في منطقة حي الواسطي في المحافظة)،واضاف ان (الارهابي كان يعمل بصفة جلاد في مايسمى تنظيمات كركوك الإرهابية). وقرر القضاء التركي،سجن 3 مواطنين عراقيين على ذمة التحقيق للاشتباه بانتمائهم لعصابات داعش الارهابية. وأفادت مصادر أمنية تركية بأن (قسم مكافحة الإرهاب بمديرية أمن ولاية قسطموني،أطلقت عملية للكشف عن أنشطة داعش)،وأضافت أنه (تم خلال العملية ضبط 3 عراقيين وتم نقل المشتبهين الثلاثة إلى المحكمة التي أمرت بدورها سجنهم على ذمة التحقيق). واعتقل الامن الوطني طالبا في احدى الجامعات الحكومية ينتمي لـداعش.وعثرت قوة قوة امنية على جثة رجل مجهول الهوية قضى بطلقات نارية في بغداد.كما عثرت قوة أمنية،على بقايا أشلاء لجثث ارهابيين في داعش في قضاء بيجي التابع لمحافظة صلاح قضوا بقصف للتحالف الدولي. وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان ان (قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين وخلال عملية بحث وتفتيش عن نتائج الضربة الجوية التي نفذها طيران التحالف على وكر في مخازن عتاد بيجي القديمة والتي جرت بالتنسيق مع مقر قيادة العمليات صلاح الدين وتم العثور على بقايا أشلاء بشرية لعناصر داعش و60 عبوة ناسفة ومواد لتصنيع العبوات الناسفة).