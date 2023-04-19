الرئاسات تهنئ الآيزيديين برأس السنة الجديدة

العراقيون يستقبلون عيد الفطر وسط توجيه بالإبتعاد عن قطع الطرق

بغداد – ندى شوكت

يستقبل العراقيون عيد الفطر بتحضير الحلويات وعمل الاطباق التي توارثوها عن اجدادهم وتقديمها للضيوف خلال تبادل التهاني بالمناسبة. وشهدت الاسواق في بغداد والمحافظات ، اقبالا كبيرا من قبل المتبضعين لشراء الملابس الجديدة. واعرب مواطنون عن املهم بإن (يكون هذا العيد ،مناسبة سلام ومحبة بين ابناء اطياف الشعب ،وهم يرفلون بالأمن والاستقرار ، وان تعمل الحكومة على توفير الخدمات وحياة كريمة تغير واقعهم الى الافضل)، داعين القوات الامنية الى (عدم اغلاق الطرق وتعكير صفو العوائل المحتفلة بالمناسبة)، واشاروا الى ان (اجواء الاحتفال بهذا العيد قد تختلف عن السنوات الماضية ،ولاسيما ان الوضع الامني في بغداد والمحافظات مستقرا)، مؤكدين ان (الكثير من الاسر بدأت بتحضير الحلويات والمعجنات كموروث شعبي اعتادت عليه منذ عقود). فيما شهد السوق الرئيس في حي بنجا علي بمدينة كركوك ،حركة مع قرب حلول العيد. وقالت شرطة المحافظة بأن (هذا الأحياء أكثر هدوءاً من أحياء أخرى،حيث تعمل المحال التجارية في السوق حتى ساعات متأخرة، وانهم لا يشهدون أي مشاكل أمنية). فيما وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بعدم قطع الشوارع خلال خطة عيد الفطر. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس أن (الشمري ترأس، اجتماعاً في مقر وكالة شؤون الشرطة، يضم وكلاء الوزارة ومديري شرطة بغداد وعدداً من الضباط، لمناقشة الإجراءات الخاصة بخطة عيد الفطر)، ووجه الشمري بـ(الابتعاد عن قطع الشوارع خلال هذه المناسبة، وتكثيف الجهود الاستخبارية والأمنية قرب دور العبادة وفي الأماكن الترفيهية، وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع المواطنين)، موجهاً (القادة بـتنظيم زيارات الى أسر الشهداء والجرحى وكذلك المنتسبين، والاستماع الى طلباتهم واحتياجاتهم وتلبيتها)، واستمع الشمري إلى (عدد من المداخلات والنقاشات من قبل الحاضرين، التي تسهم بانجاح مهام الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية لتأمين أيام عيد الفطر). فيما أعلنت مديرية الدفاع المدني، عن إعداد خطة خاصة من ثلاثة محاور لعيد الفطر.وقال مدير إعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن في تصريح امس إن (مديرية الدفاع المدني أعدت خطة ملائمة ومناسبة لأيام عيد الفطر ، تتكون من ثلاثة محاور تتضمن إرشادات توعوية من خلال نشر وصايا الدفاع المدني لأصحاب مدن الألعاب والمتنزهات والعوائل المتواجدة فيها، وكذلك عملاً استباقياً لإجراء الكشوفات على جميع مدن الألعاب والمتنزهات والتأكد من إجراءات السلامة والوقاية لضمان سلامة المواطنين المتواجدين في هذه الأماكن خلال أيام العيد).

من جهة اخرى ، قدم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية.وقال رشيد في تغريدة (أنني أتقدم بأزكى التهاني والتبريكات الى إخوتنا وأهلنا الإيزيديين بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية)، واعرب عن تمنياته (بالسلام والخير واليمن والبركات، وأن يعود جميع النازحين الى مدنهم ومنازلهم، ليسهموا مع إخوانهم في الوطن من كل الطوائف من أجل عراق مستقر ومزدهر). من جانبه ، كتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تغريدة على تويتر جاء فيها (خالص التهاني والتبريكات نتقدَّمُ بها إلى أبناء الشعب من المكوّن الإيزيدي بمناسبة رأس السنة الإيزيدية)، مبيناً أن (هذا المكوّن الأصيل تمتدّ جذوره في تربة العراق إلى مئات السنين)، واضاف (نشارككم أفراحكم ونستذكر تضحياتكم العظيمة التي دفعتكم للتمسُّكِ بعراقيتكم وانتمائكم لوطننا الكريم). بدوره ،هنـأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بمناسبة عيد رأس السنة الأيزيدية.

وقال في تغريدة (نتقدم إلى أبناء الشعب من الأيزيديين بالتهنئة والتبريك بمناسبة عيد رأس السنة ، متمنين لهم سنة سعيدة، ملؤها الفرح والاطمئنان).

كما وجه رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني تبريكاته للاكراد الإيزيديين بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة.وقال البارزاني في رسالة وجهها بهذه المناسبة (أبارك بحرارة للأخوات والإخوة الإيزديين في كردستان والعراق وكل مكان من العالم بعيد رأس السنة الجديدة، راجياً لهم عيداً وعطلة سعيدين آمنين)،واعرب عن (تعاطفه وتقديره لعوائل وضحايا الإرهاب من الإيزيديين، مؤكدا الاستمرار في انقاذهم والكشف عن مصائرهم).