صالح وعبد المهدي: الفرحة منقوصة ما لم يعد النازحون ونقبر الفساد

العراقيون يحيون الذكرى الأولى للإنتصار على داعش وسط أمنيات مؤجلة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

احيا العراقيون امس الذكرى الاولى لتحقيق النصر على تنظيم داعش وتحرير جميع المدن من براثنه مبتهلين الى الله ان يحفظ العراق وشعبه من كل شر، فيما ازدانت الشوارع والمرافق العامة ونقاط التفتيش نهارًا بمظاهر البهجة تمهيدًا لأحتفالات عامة واطلاق الالعاب النارية مساء. وتوقفت الحركة في بغداد والمحافظات بحلول الساعة الواحدة من ظهر امس ليتلوا الجميع سورة الفاتحة ترحما على شهداء العراق، تاركين اعمالهم ومركباتهم للوقوف اجلالا للشهداء . وأظهرت مقاطع تلفزيونية يثتها الفضائيات، مشاهد مهيبة لتوقف الحركة في الشوارع والاسواق مع صمت مطبق يتخللهما تلاوة الفاتحة وإستذكار الشهداء.

وكانت الحكومة قد دعت في وقت سابق الى احتفالات عامة واطلاق الالعاب النارية في عموم العراق مساء الاثنين ابتهاجًا بالذكرى الاولى للنصر على داعش والى رفع الاعلام العراقية فوق المؤسسات والبيوت والشوارع والسيارات وتبادل التهاني، كما قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم امس. واستذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الحدث وأكدوا ضرورة مواجهة التحديات المقبلة من اجل استكمال صورة النصر المبهجة.وكتب الاعلامي والمترجم رضا الموسوي في صفحته على فيسبوك انها (المرة الوحيدة في حياتي التي احس فيها بالزهو والفخر وانا احتفل مع كل العراقيين بالذكرى الاولى لانتصار كل العراق على كل الدواعش ومن روج لهم ومول آلتهم الاعلامية ومتفجراتهم وجلبهم الى ارض العراق الطاهرة ، فكل ما كنا نطلق عليه انتصارات لم يكن حقيقة، وانما مثل اهواء الدمويين الذين حكموا العراق في حقب سابقة) ،متمنيًا لـ(شهداء الحشد الشعبي والقوات الامنية الجنة الابدية ولعوائلهم والاحياء ممن شارك في صنع هذا النصر الفخر الدائم الذي لن يتمكن انتزاعه منهم اي نظام مستقبلي، وللعراقيين كلهم الفخر والعزة). وكتب الروائي احمد سعداوي (المجد لشهداء العراق من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والبيشمركة والمتطوعين، في هذا اليوم، يوم الانتصار على التطرّف الداعشي، وأملنا بذلك اليوم الذي ننتهي به من كل أشكال التطرّف والانغلاق والتعصّب والتخلّف والفساد والاجرام). وكتب استاذ علم الاجتماع الدكتور محمد السهر (بمناسبة الذكرى الأولى لإعلان النصر على داعش، ارى ان النصر لا يتحقق بكسب معارك حربية على الأرض فحسب،وإنما بالعمل الجاد على تفكيك المنظومة التي انتجت الإرهاب وعلى رأسها الفساد والمحاصصة والمؤامرات الخارجية).بدوره حيا المخطط العمراني مؤيد الأديب ابطال الحشد الشعبي والقوات الامنية وقال انه لولا تضحيات العراقيين وفتوى الجهاد الكفائي لكان (ملعب الشعب الدولي قد تحول الى مقبرة لقتلى التصفيات الطائفية) . ولأصبحت مدينة الصدر محاصرة وقطعت جميع الطرق المؤدية لها ولدخلت الحسبة الشورجة ومنعت بيع وتداول السكائر وعاقبت مستخدميها بالجلد وسط السوق ولفتك بالجميع نقص الغذاء والدواء، متسائلاً (هل لك ان تتحمل هذا الواقع لولا الحشد الذي منع حدوث هذه الكوارث ، فشكرا للمرجعية الرشيدة المتمثلة بالإمام السيستاني). كما نشر مستخدمو التواصل الاجتماعي على صفحاتهم امس صور الشهداء مزدانة بالعلم العراقي . وتزامنت المناسبة مع اعلان حكومي عن فتح تدريجي للمنطقة الخضراء بحسب وثيقة للأمانة العامة لمجلس الوزراء في وثيقة انه (تزامناً مع الاحتفال بيوم النصر العراقي على عصابات داعش الإرهابية وتحرير أراضينا الطاهرة، سيتم الافتتاح التدريجي لشوارع المنطقة الخضراء من الساعة الخامسة مســــــــاءً لغاية العاشرة مساءً بدءاً من يوم الاثنين الموافق 10/12/2018 لمدة أسبوعين)، مشيرة الى انه (سيتم خلال المدة أعلاه تقويم التجربة والتوسع فيها بما يضمن راحة المواطنين). في غضون ذلك ، هنأ كبار المسؤولين الشعب بذكرى النصر، مؤكدين ان النصر يبقى منقوصًا من دون القضاء على الفساد الاداري والمالي وتحسين الواقع الخدمي ونجاح العملية السياسية . وأكد رئيس الجمهورية برهم صالح ضرورة إكمال النصر العسكري على داعش بنصر سياسي واجتماعي وثقافي يليق بتاريخ العراق وشعبه. ونقل بيان رئاسي عن صالح قوله في كلمة وجهها للشعب أن (النصر سيكون ناجزاً، والارهاب سيندحر نهائياً، وذلك بشجاعة وجرأة التقدم لإنجاز الكثير في مواجهة الفساد، والقضاء على البطالة، وتحسين الخدمات، وعودة النازحين الى مدنهم وقراهم، والعمل دوليا وإقليميا للوصول إلى منطقة آمنة ومستقرة خالية من النزاعات)، داعيًا الى (العمل الحثيث محلياً وإقليمياً على تهيئة مناخ سياسي إيجابي يدعم محاولات الإصلاح الحقيقي والاستعداد الجاد لمرحلة ما بعد تحرير العراق من الإرهاب الداعشي). بدوره أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال كلمة ألقاها في الاحتفالية المركزية لوزارة الدفاع بالمناسبة ان (فتوى الجهاد الكفائي ستبقى علامة مضيئة في تاريخ هذا الشعب والوطن فمنها انطلق الرد الحاسم وهي التي دقت اسس الانتصار وتحت ظلها تدافع الشباب والشيب واسترخصوا ارواحهم ونالوا احدى الحسنين النصر او الشهادة).وحيا عبد المهدي (قوات الجيش والشرطة ومكافحة الارهاب والحشد الشعبي والبيشمركة وكل من سطر خلال معارك الانتصار قصة من قصص البطولة والفداء)، كما حيا (من تحملوا المسؤولية في الحكومة السابقة والقيادة العامة للقوات المسلحة)، خاصًا بالذكر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي والوزراء والمسؤولين والقادة العسكريين.وتعهد للنازحين من ديارهم بأن عودتكهم الى بيوتهم (من أولويات حكومتنا). وأكد ان (عودة النازحين واعمار مدنهم هدف سنبذل اقصى جهودنا لتحقيقه، وان حملة الاعمار لا تقتصر على المناطق المحررة فحسب، بل تشمل المحافظات العراقية التي ضحت بأبنائها في عمليات التحرير فتعطلت فيها فرص النمو والاعمار خلال السنوات الماضية وتعاني اليوم من نقص في الخدمات وفرص العمل)، مضيفًا انه (ما لم ننتصر على الفساد فسيبقى نصرنا منقوصا حتى يتحقق هذا الهدف الكبير). واشادت قيادة العمليات المشتركة ببطولات العراقيين وتضحياتهم. وقالت في بيان بالمناسبة امس الاثنين انه (لكل زمان رجال ، ورجال زماننا ابطال قواتنا الامنية الذين سطروا اروع الملاحم ، وكتبت اسماؤهم في سجل التاريخ ، فهم صانعو النصر المؤزر على الارهاب )، مضيفة ان (ما تحقق من نصر على عصابات داعش الارهابية على يد جميع صنوف قواتنا الامنية بمختلف تسمياتهم يستحق ان يحتفى به من ابناء الشعب العراقي الذي ازر هذه القوات بكل ما اوتي من قوة امام تحدي الارهاب ). وربطت السفارة اللبنانية في بغداد سقوط اسطورة القوى الظلامية بتضحيات القادة الشهداء في الجيش والحشد والبشمركة. وقالت في بيان هنأت خلاله العراقيين بالمناسبة(نستذكر معا تضحيات القادة الشهداء في الجيش والحشد والبشمركة ، التي لولاها لما سقطت اسطورة القوى الظلامية واندحرت جحافله ، واعيد الامن الى العراق وشعبه ومشرقنا العربي والعالم بأسره).كما هنأت السفارة الامريكية في بغداد العراقيين بالمناسبة.وقالت في بيان امس أنها (تواصل العمل عن كثب مع حكومة العراق ودعمها لتحقيق الازدهار الاقتصادي لجميع العراقيين).