العراقيون والفوز بالجوائز العالمية – حسين الصدر

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يُدرك كلُّ ذي لُبّ أنَّ الفوز بالجوائز العالمية ليس امراً سهلاً فالمتبارون كثيرون والتقدم عليهم جميعا يحتاج الى براعة فائقة وقدرة عالية .

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وقد استطاع (فاضل عباس المياحي) – من كربلاء – الحصول على الجائزة الاولى في مسابقة أقامها الاتحاد العربي للاعلام والسياحة لعام 2023.

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تَمَّ الاعلان عن المسابقة ضمن محور الصورة السياحية في المملكة الاردنية الهاشمية .

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والصورة التي قدّمها المياحي هي صورة بحيرة الرزازة وقت الغروب .

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وهكذا تتواصل نجاحات العراقيين الباهرة في مختلف الحقول ،

ويتزامن ذلك مع استعادة العراق لدوره الريادي في حل المشكلات الاقليمية

وما نجاحُه في مساعيه لحل المشكلات القائمة بين ايران والسعودية والتي اعلن مؤخراً عن استئناف العلاقات بينهما الا الدليل البارز على ذلك .

نصر الله العراق وأخذ بيد أبنائه الى حيث يحتلون الصدارة في المباريات والمسابقات العالمية وهو نعم المولى ونعم النصير