العراق:موعد جديد لانتخابات مجالس المحافظات

بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬قررت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ارجاء‭ ‬موعد‭ ‬انتخابات‭ ‬مجالس‭ ‬المحافظات‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬الى‭ ‬18‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬بعد‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬إجرائها‭ ‬آخر‭ ‬مرة،‭ ‬حسبما‭ ‬افاد‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭. ‬واوضح‭ ‬البيان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬يحدد‭ ‬يوم‭ ‬18‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ (‬ديسمبر‭) ‬المقبل‭ ‬موعداً‭ ‬لإجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬مجالس‭ ‬المحافظات‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬التزاماً‭ ‬بالمنهاج‭ ‬الوزاري‭ ‬الذي‭ ‬تبنته‭ ‬الحكومة،‭ ‬وأقره‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ (‬أكتوبر‭) ‬الماضي‮»‬‭. ‬لم‭ ‬تبرر‭ ‬السلطات‭ ‬اسباب‭ ‬تاجيل‭ ‬الاقتراع‭. ‬وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬15‭ ‬محافظة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬18،‭ ‬حيث‭ ‬هناك‭ ‬ثلاث‭ ‬محافظات‭ ‬ضمن‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬المتمتع‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي‭ ‬غير‭ ‬مشمولة‭ ‬بالانتخابات‭.‬‮ ‬‭ ‬وستكون‭ ‬هذه‭ ‬أوّل‭ ‬انتخابات‭ ‬مجالس‭ ‬محافظات‭ ‬محلية‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬2013‭ ‬التي‭ ‬تصدّرت‭ ‬خلالها‭ ‬القوائم‭ ‬التابعة‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأسبق‭ ‬نوري‭ ‬المالكي،‭ ‬النتائج‭. ‬وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬أجريت‭ ‬انتخابات‭ ‬مجالس‭ ‬المحافظات‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2009‭ ‬فقط‭.‬‮ ‬‭ ‬وكان‭ ‬مقرراً‭ ‬إجراؤها‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2018،‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬حينها،‭ ‬لكن‭ ‬أرجئت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭.‬‮ ‬‭ ‬وعلى‭ ‬وقع‭ ‬احتجاجات‭ ‬شعبية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬وصلت‭ ‬ذروتها‭ ‬في‭ ‬خريف‭ ‬العام‭ ‬2019،‭ ‬صوّت‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬حينها‭ ‬على‭ ‬حلّ‭ ‬تلك‭ ‬المجالس‭ ‬والتصويت‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬عملها،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬مطالب‭ ‬المتظاهرين‭. ‬يرى‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬المعارضة‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجالس‭ ‬أرضًا‭ ‬خصبة‭ ‬للفساد‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬اعترض‭ ‬النائب‭ ‬علاء‭ ‬الركابي‭ ‬رئيس‭ ‬كتلة‭ ‬امتداد‭ ‬المنبثقة‭ ‬عن‭ ‬احتجاجات‭ ‬2019‭ ‬على‭ ‬عودة‭ ‬المجالس‭. ‬وقال‭ ‬حينذاك‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الشعب‭ ‬العراقي‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬ينظر‭ ‬إلى‭ ‬تجربة‭ ‬مجالس‭ ‬المحافظات‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬تجربة‭ ‬فاشلة‭ ‬وكانت‭ ‬أحد‭ ‬أبواب‭ ‬الفساد‭ ‬ولم‭ ‬تنتج‭ ‬شيئاً‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬الدستور‭ ‬العراقي،‭ ‬تملك‭ ‬مجالس‭ ‬المحافظات‭ ‬صلاحيات‭ ‬واسعة‭ ‬فهي‭ ‬لا‭ ‬تخضع‭ ‬لسيطرة‭ ‬أو‭ ‬اشراف‭ ‬اي‭ ‬وزارة‭ ‬أو‭ ‬جهة‭ ‬غير‭ ‬مرتبطة‭ ‬بوزارة،‭ ‬ولديها‭ ‬صلاحيات‭ ‬إدارية‭ ‬ومالية‭ ‬واسعة‭.‬