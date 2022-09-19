العراق:لا موعد لجلسة برلمانية والكرد ينتظرون التوافق داخل البيت الشيعي

‭ ‬بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال

لا‭ ‬يزال‭ ‬المشهد‭ ‬العراقي‭ ‬غائما‭ ‬بشأن‭ ‬حسم‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬الدستورية‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬اعلان‭ ‬مواقف‭ ‬من‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬طرف،‭ ‬فيما‭ ‬جدد‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬للقوى‭ ‬الشيعية،‭ ‬امس‭ ‬الاثنين،‭ ‬تمسكه‭ ‬بترشيح‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬لرئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬المقبلة‭. ‬وذكر‭ ‬الإطار‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬خاص،‭ ‬أنه»عقد‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬‮١٩‬‭-‬‮٩‬‭-‬‮٢٠٢٢‬‭ ‬وبحضور‭ ‬كامل‭ ‬قياداته‭ ‬اجتماعه‭ ‬الاعتيادي‭ ‬وناقش‭ ‬مجمل‭ ‬الاوضاع‭ ‬السياسية‭ ‬والامنية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬وناقش‭ ‬الاستعدادات‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬مع‭ ‬حلفائه‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬استئناف‭ ‬عمل‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وقيامه‭ ‬بواجباته‭ ‬الدستورية‮»‬‭. ‬وثمن‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬بحسب‭ ‬البيان،‭ ‬‮«‬الجهود‮ ‬‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلت‭ ‬لانجاح‭ ‬الزيارة‭ ‬الاربعينية‭ ‬للامام‭ ‬الحسين‭ ‬عليه‭ ‬السلام‮»‬‭. ‬وجدد‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي،‭ ‬‮«‬تمسكه‭ ‬بمرشحه‭ ‬الوحيد‭ ‬الى‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‮»‬،‭ ‬نافياً‮»‬كل‭ ‬ما‭ ‬يخالف‭ ‬ذلك‭ ‬وعده‭ ‬اشاعات‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬اعلن‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬موعد‭ ‬لاية‭ ‬جلسة‭ ‬برلمانية‭ ‬قبل‭ ‬التوافق‭ ‬على‭ ‬اسم‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬المقبل‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬المواقف‭ ‬رهن‭ ‬اجتماع‭ ‬مرتقب‭ ‬مع‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر،‭ ‬قد‭ ‬يحضره‭ ‬زعيم‭ ‬كردي‭ ‬وزعيم‭ ‬تحالف‭ ‬الفتح‭ ‬هادي‭ ‬العامري‭. ‬وقالت‭ ‬فيان‭ ‬دخيل‭ ‬عضو‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬تلفزيوني‭ ‬ان‭ ‬الامر‭ ‬متعلق‭ ‬بالبيت‭ ‬الشيعي‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬مرشح‭ ‬لرئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬عائق‭ ‬لدى‭ ‬الجانب‭ ‬الكردي‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬المرشح‭ ‬لرئاسة‭ ‬الجمهورية‭.‬٪من‭ ‬جهته،‭ ‬دعا‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬الاثنين،‭ ‬‮«‬القوى‭ ‬الوطنية‭ ‬والسياسية‭ ‬إلى‭ ‬التحلي‭ ‬بالهدوء‭ ‬والصبر،‭ ‬والركون‭ ‬إلى‭ ‬لغة‭ ‬الحوار‭ ‬والعقل،‭ ‬والتسلح‭ ‬بإرادة‭ ‬صلبة،‭ ‬وروح‭ ‬وطنية‭ ‬عالية‮»‬‭. ‬

وشدد‭ ‬الكاظمي،‭ ‬خلال‭ ‬مغادرته‭ ‬بغداد‭ ‬متوجها‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬العبور‭ ‬بالبلاد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬إلى‭ ‬بر‭ ‬الأمان‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬التاريخية،‭ ‬عبر‭ ‬حوارنا‭ ‬الوطني‭ ‬القادر‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬حلولٍ‭ ‬تنهي‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬الراهنة‮»‬،‭ ‬‮ ‬وأضاف‭ ‬الكاظمي‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الأزمة‭ ‬السياسية‭ ‬الحالية‭ ‬صعبة،‭ ‬لكن‭ ‬أبواب‭ ‬الحل‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬مفتوحة،‭ ‬وهذا‭ ‬يتطلب‭ ‬حواراً‭ ‬هادئاً‭ ‬وصريحاً‭ ‬يضع‭ ‬مصلحة‭ ‬العراق‭ ‬وشعبه‭ ‬فوق‭ ‬الجميع‮»‬‭. .‬