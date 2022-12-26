العرادة لـ (الزمان): كأس الخليج كويتي والبصرة ستنجح بتنظيم البطولة

الكويت – الزمان

أجرت (الزمان) لقاءً صحفياً مع أمين سر اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي محمد ظافر العراده للحديث عن آخر مستجدات الساحة الإعلامية والرياضية، وأبرزها بطولة كأس الخليج مطلع كانون الثاني المقبل في مدينة البصرة ، وجرى اللقاء بتسليط الضوء على اكثر من محور للبطولة

{ في البداية نشكرك على إتاحة هذه الفرصة وهذا اللقاء.. كونك إعلامي كيف ترى عودة كأس الخليج العربي لكرة القدم إلى أرض العراق مجدداً من خلال استضافة هذه البطولة؟

– عودة العراق لاستضافة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم أمر يسعدنا جميعاً بعد غياب طويل، فالعراق دائماً ما يرحب بضيوفه بكرمه وعاداته العربية الأصيلةـ ونأمل نجاح البطولة وأن تعود العراق منارة لاستضافة كافة البطولات الرياضية الدولية.

{ من برأيك سيحقق هذه البطولة؟

– سأوضح لك أمراً، منتخب الكويت وإن ذو مستوى عادي خلال الفترة الأخيرة، ولكن بطولة الخليج معشوقته، ولطالما يفاجأنا بتحقيق هذه البطولة حتى وإن كان بمستواه العادي، فهذه البطولة معشوقة الكويت، وأتوقع كأس الخليج هذا العام كويتياً، كما أتوقع بأن البصرة ستنجح نجاحاً كبيراً بتنظيم هذه البطولة.

{ هل ترى بأن الإعلام يؤثر اليوم بتغيير وجهات النظر وتغيير الحقائق؟

– الإعلام هو الذي يصنع من اللا شيء كل شي، فكل الحروب اليوم لم تعد حروباً عسكرية بقدر ما هي حروب إعلامية، فمن يملك وسائل الإعلام الناجحة يحقق نجاحات مبهرة ويصل لمبتغاه، ولذلك دائماً ما أتمنى أن تتسلح أمتنا العربية بإعلام ناجح لتوصل هويتها ورسائلها بشكل مباشر، وهذا ما حدث في كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر الشقيقة، حيث مثلت قطر الأمتين العربية والإسلامية خير تمثيل، وأوصلت صورة نمطية جيدة عن هويتنا للعالمين الشرقي والغربي، وليعلم الجميع بأن البطولات الرياضية هي أفضل وسيلة إعلامية تسويقية لإيصال رسائل البلد المنظم وهذا ما نجحت به دولة قطر الشقيقة.

{ نجدك تارة في المجال السياسي وتارة في المجالات الإعلامية المتعددة وأخيراً في الرحلات الإعلامية السياحية فكيف تصنف ذلك؟

– لا أود تصنيف نفسي بأي مسار، رغم أني خريج علوم سياسية مساند إعلام من جامعة الكويت، ومارست العملين السياسي والإعلامي، ولكن هذا أنا وهذه رغباتي، فالسياسة تسري بدمي وراثياً فأنا من أسرة سياسية من ناحية والدي ووالدتي، علماً بأن أسرتي من ناحية والدي ووالدتي أسرة إعلامية كذلك، ونستطيع اعتبار ذلك أمراً وراثياً بالفطرة، وبالنسبة بما يخص رحلات السفر فأنا من هواة السفر الدائم، ووجدت ذلك فرصة لتوثيق هذه الرحلات بشكل مباشر استجابةً لتطورات منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

{ هل تتابع الصحف العراقية؟

– بل أكتب في صحيفة روداوو سابقاً مقال صحفي أسبوعي، والصحف العراقية أعتبرها من أعمدة صحف عالمنا العربي، والإعلام العراقي إعلام متنوع وحر، وآمل له المزيد من التقدم والنجاح.

{ هل سنراك قريباً في زيارة إلى العراق؟

– لقد زرت العراق سابقاً في إقليمه الشمالي، وأتطلع لزيارة البصرة الفيحاء في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، فالعراق عزيز على قلوبنا ككويتيين وككل العرب، وله حق علينا، ونأمل دائماً أن نراه في أحسن حال.

{ كلمة أخيرة تنهي بها هذا اللقاء؟

– كل التوفيق للعراق الشقيق باستضافة كأس الخليج العربي لكرة القدم، متمنياً نجاح هذه البطولة بكل السبل المتاحة، وأتمنى كذلك فوز منتخب الكويت بهذه البطولة، فالبصرة قريبة من الكويت، والكأس أقرب طريق إليه دولة الكويت، وكل التوفيق لكافة المنتخبات الشقيقة المشاركة.