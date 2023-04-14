حزمة توصيات لتقويض عمليات التزوير والتهريب في المنافذ

العدل يستحدث شعبة غسيل الأموال لضبط فساد العقاري

بغداد – إبتهال العربي

استحدثت وزارة العدل شعبة غسيل الاموال، لافتة الى صدور تعليمات من البنك المركزي العراقي ترتبط بعملها. وقال المتحدث بإسم وزارة العدل كامل امين، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الوزارة استحدثت شعبة لمواجهة غسيل الاموال في سوق العقارات ومكافحة الفساد استناداً الى المنهاج الحكومي)، واوضح ان (استحداث هذه الشعبة مهم لإرتباطه بدائرة التسجيل العقاري)، مبيناً ان (مهام عمل الشعبة الابلاغ عن اي شبهة فساد تتعلق بالسرقة او تمويل الارهاب او بالعقارات مرتفعة الثمن، والتواصل مع جميع الاقسام والشعب وتحديث جميع المعلومات، الى جانب صدور معلومات بالتواصل والعمل مع البنك المركزي).

تدريب موطفين

واشار الى انها (ستعمل وفق ضوابط العناية الواجبة والصادرة من دائرة التسجيل العقاري في ايار من العام الماضي لتدريب الموظفين القانونيين في الدائرة)، مضيفاً ان (هنالك توجهاً لتحويل جميع البيانات في دوائر التسجيل العقاري الى النظام الالكتروني)، واكـد ان (عمليات غسيل الاموال اثرت على ارتفاع اسعار العقارات في المناطق التجارية، كما هو الحال في سرقة القرن التي راح جزءاً من اموالها في شراء العقارات). من جانب اخر، على صعيد متصل، اجرى مدير عام الكمارك حسن العكيلي، جولة لمديرية كمرك المنطقة الوسطى. وذكر بيان امس ان (العكيلي اطلع ميدانياً على طبيعة العمل ومدى المعوقات التي تواجه الكمرك)، واضاف انه (اوعز بأعادة تأهيل اقسام مديرية كمرك المنطقة الوسطى و المخازن الكمركية، وتكثيف الجهود المبذولة من قِبل اقسام المديرية ومعالجة التهرب من دفع الرسوم الكمركية). وبحث العكيلي مع الوفد الصيني، وسائل تسهيل التجارة وحجم البضائع الصينية في السوق العراقي. وبحسب البيان فإن (الجانبين استعرضا اهم القضايا التي تخص التعاون المشترك في المجال الكمركي). على صعيد متصل، اوصت هيئة المنافذ الحدودية بحزمة من القرارات والتوصيات الحكومية خلال الاجتماع الاخير مع المديرين العامين في الهيئة. وذكر بيان تلقته (الزمان) ان (رئيس الهيئة عمر الوائلي ناقش عدداً من القضايا التي تدعم عمل الهيئة في ممارسة دورها الرقابي القانوني، مشدداً على ضرورة الاستمرار والحفاظ على رفع مستوى العمل والارتقاء بدور الهيئة في مكافحة عمليات الفساد والتهريب)، ولفت الى (ضرورة الالتزام بضوابط العمل في المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع محاولات التهريب والهدر بالمال العام، وفق طرق نوعية، وإحالة المخالفين الى القضاء، وتدقيق شهادة المنشأ وإجازة الاستيراد ووثائق الفحص المسبق والمنفيست البحري والبري والمواد المُعفاة إلكترونياً، لمنع عمليات التزوير بالأوراق الرسمية).

بضاعة مستوردة

مضيفاً (اهمية تدقيق الجبايات واستحصال الرسوم بما يتناسب مع قيمة البضاعة المستوردة، وتفعيل الربط الشبكي وتغطية مناطق المنفذ كافة، الى جانب متابعة ملف البضائع المُعفاة وعدم السماح بتكدس البضائع داخل المنافذ، ومنع دخول المركبات والاشخاص غير المخولين الى ساحات الكشف، فضلاً عن مطابقة التسلسلات الحدودية بين الشركة العامة للنقل البري والهيئة العامة للكمارك و قسم البحث والتحري في الهيئة)، وشدّد على (تشغيل عمل الخلية الاستخبارية وتبادل المعلومات مع الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي وفتح قنوات تواصل رسمية، وتنفيذ عمليات تدقيق نوعية مفاجئة حسب الضوابط، الى جانب متابعة عمل شركات التأمين الوطنية و تدقيق الوصولات)، مشيراً الى (مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات والعملة، وبذل جهود مضاعفة لمتابعتها عبر استحداث طرق واجراءات مستحدثة).