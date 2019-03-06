منظمة دولية تتهم بغداد وأربيل بخروقات في معتقلات أطفال داعش

العدل لـ (الزمان): نتعامل بمهنية مع تقرير هيومن رايتس ووتش رغم الجنبة السياسية

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

أكدت وزارة العدل انها تتعامل بمهنية عالية مع المعلومات الواردة في تقارير المنظمات الدولية بشأن اوضاع المعتقلين ومنها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي تحدث عن تعذيب الأطفال للحصول على اتهامات أو اعترافات ، من دون ان تستبعد وجود جنبة سياسية في بعض تلك التقارير واعتمادها مصادر غير موثوقة. وقال مسؤول ملف حقوق الانسان في الوزارة كامل أمين لـ(الزمان) امس معلقا على تقرير هيومن رايتس ووتش ان (الوزارة بوصفها معنية بالامر تتعامل مع مثل هذه التقارير بمهنية عالية وستكون هناك متابعة لما ورد في التقرير المذكور من معلومات كما سيكون هناك رد من خلال القنوات الدبلوماسية في وزارة الخارجية)، مستدركا (لكننا في الوقت نفسه نؤكد ان الحكومة العراقية واجهزة انفاذ القانون تستخدم جميع المعايير الدولية وتوصيات المنظمات الدولية بشأن كيفية التعامل مع المعتقلين خاصة الاطفال منهم). وتابع ان (على المجتمع الدولي ان يعرف حجم الضرر الذي سببته داعش من خلال تجنيدها لهؤلاء الاطفال وان هناك احتمالا كبيرا بأن يكون هؤلاء الاطفال قد انخرطوا في اعمال اجرامية وارهابية)، مضيفا (نحن كحكومة عراقية نوازن بين القوانين العراقية التي تجرّم مثل هؤلاء الاطفال والتزاماتنا الدولية ازاء التعامل مع مثل هذه الحالات واعادة دمجها بالمجتمع). وأوضح امين ان (الطفل الذي لم يبلغ التاسعة من العمر لايقدم للتحقيق اما من من تجاوز سن المسؤولية الجزائية فيتم التحقيق معه من الاجهزة المعنية ويقدم الى المحاكم المختصة بالاحداث ويودع في دائرة اصلاح الاحداث التابعه لوزارة العدل كموقوف قيد التحقيق والمحاكمة او كنزيل بعد الحكم عليه ويخضع للبرامج الاصلاحية)، نافياً (ماورد في التقرير بشأن جمع الاطفال بالبالغين في الاصلاحيات)، مستدركا (اذا ما وجدت مثل هذه الحالات فهي فردية ولا تعبّر عن منهج حكومي). ورأى ان (بعض المنظمات قد تكون مصادرها غير دقيقة الامر الذي يستدعي مزيدا من الحذر ولاسيما نحن امام تنظيم خطر جدا جنّد الآلاف)، لافتا الى ان (اجهزة انفاذ القانون حريصة على حماية المجتمع لاسيما وان داعش قد استغلت الاطفال ابشع استغلال وقامت بغسل ادمغتهم الامر الذي يجعل اجهزة وزارة الداخلية حريصة على اتباع الطرق السليمة عند التحقيق مع هؤلاء الاطفال ومن ذلك عرضهم على قضاة مختصين علما ان اقصى عقوبة للمدان الحدث لا تتجاوز السجن 15 سنة اذا لم يكن يبلغ الـ18 سنة عند ارتكابه الجريمة كما ان هناك رعاية ومتابعة داخل المدارس الاصلاحية وكذلك هناك رعاية لاحقة بعد خروجهم من الاصلاحية).

وتابع (هناك شك في صدق المصادر لاسيما ان المعتقلين قد خضعوا لعملية غسل دماغ على يد داعش وهنا لابد ان اشير الى ان الحكومة العراقية جادة في الانفتاح على جميع المنظمات والمؤسسات الدولية والتعاون معها في ما يتعلق بعملية تأهيل الاحداث والاطفال)، مضيفا (كما ان من الضروري التحقق والتأكد من عدم تورط هؤلاء الاطفال بأعمال اجرامية وبالنتيجة سيشكلون خطرا على المجتمع وعلى الطفل بصورة خاصة). وخلص امين الى القول (علينا ان نكون حذرين عند التعامل مع مثل هذه القضية رغم ملاحظاتنا على مصادر معلومات هذه المنظمات من خلال خبرتنا في العمل سنوات طويلة بهذا الملف)، من دون ان يستبعد وجود (جنبة سياسية في الموضوع). وأعلنت هيومن رايتس ووتش في تقرير امس الأربعاء أن السلطات العراقية تحاكم الأطفال المشتبه في صلتهم بداعش، وفق آلية تشوبها (عيوب كثيرة)، مستخدمة اتهامات أو اعترافات حصلت عليها تحت التعذيب. ويستند التقرير الشامل الذي أعدته المنظمة الحقوقية إلى مقابلات مع 29 طفلاً عراقياً، من المحتجزين الحاليين أو السابقين لدى الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، إضافة إلى أقارب وحراس سجون ومصادر قضائية.وقالت ان العراق لا يزال يجري محاكمات لمتهمين بالانتماء إلى داعش، من رجال ونساء وأطفال، بينهم أجانب. ومما جاء في تقرير المنظمة أن (التدقيق في الأطفال والتحقيق معهم ومحاكمتهم كمشتبه بهم من جانب السلطات العراقية وحكومة كردستان، هو أمر تشوبه عيوب كثيرة، وغالباً ما يؤدي إلى احتجاز تعسفي ومحاكمات جائرة)ولفتت إلى أن (العديد من الأطفال اعتقلوا في المخيمات أو عند حواجز تفتيش استنادا إلى أدلة ضعيفة، وأنهم تعرضوا للضرب والصعق بالكهرباء، ومنعوا من التواصل مع أقربائهم أو توكيل محامٍ، وأجبروا على الاعتراف بالانتماء إلى داعش حتى وإن لم يكونوا كذلك).ونقلت المنظمة عن طفل يبلغ من العمر 14 عاما اعتقلته قوات الأمن الكردية – الأسايش- قوله (كانوا يضربونني في كل أنحاء جسدي باستخدام أنابيب بلاستيكية وقالوا لي منذ البداية إنه يجب أن أقول إنني كنت مع داعش فوافقت). ورغم أن تنظيم داعش كان يجند الأطفال على نطاق واسع ويخضعهم لعملية غسل أدمغة ويجبر بعضهم على تنفيذ عمليات إعدام، قال معظم الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنهم لم يقاتلوا أبداً في صفوف التنظيم.