القضاء يكشف أعداد الأجانب المتهمين بالإرهاب خلال 2018

العدل: الإفراج عن 6115 نزيلاً خلال العام الماضي

بغداد – الزمان

أعلنت وزارة العدل عن العدد الكلي للمطلق سراحهم من كافة السجون التابعة لدائرة الاصلاح العراقية للعام الماضي.

وقال بيان امس ان (العدد الكلي بلغ 6115 نزيلاً بينهم 553 نزيلة من ضمنهم 1367 مشمولون بقانون العفو العام حيث قطعت دائرة الاصلاح اشواطاً كبيرة في مجال عمليات اطلاق السراح مع تطبيقها نظام الارشفة الالكترونية والذي يتيح امكانية تحديد النزلاء المنتهية احكامهم القضائية بما يساهم بحسم ملفاتهم وفقاً للمدة القانونية المحددة لإطلاق السراح). وأضاف البيان ان (دائرة الاصلاح اتخذت خلال العام الماضي تدابير وإجراءات جديدة ساهمت في تسريع وتيرة حركة التسفير وتامين النزلاء امام المحاكم وان ملاكات التسفير ونقل النزلاء واللجان القانونية والآليات والحراسات والطوارئ تعمل يوميا لساعات متأخرة تعدت ساعات الدوام الرسمي بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية ذات العلاقة والتسريع بإجراءات اطلاق سراح النزلاء).

وأصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالسجن المؤبد بحق احد عناصر تنظيم داعش يعمل في ما يسمى بديوان الحسبة في الموصل. وقال بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقته (الزمان) امس إن (مداناً بالإرهاب اعترف في دوري التحقيق الابتدائي والقضائي بانتمائه لتنظيم داعش الإرهابي هو وأشقاؤه بعد سيطرة التنظيم على الجانب الأيمن من الموصل).

تخصيص سكن

وأضاف انه (تم تخصيص سكن له بعد مبايعته التنظيم ونسب للعمل في ما يسمى بديوان الحسبة لمحاسبة المخالفين لتعليمات داعش ومن ثم اشترك بعمليات عسكرية ضد القوات الأمنية في أطراف الموصل، بحسب اعترافاته).

وتابع أن (المحكمة وجدت الأدلة كافية لإدانة المتهم والحكم عليه بالسجن المؤبد وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005).

وأعلن مجلس القضاء الأعلى عن تعيين خمسة قضاة من أعضاء محكمة التمييز الاتحادية وترديدهم لليمين القانونية.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقته (الزمان) امس أن (أعضاء محكمة التمييز الاتحادية أدو اليمين القانونية إمام رئيس المجلس فائق زيدان).

تنظيم قضائي

وأضاف البيان أن” المرسوم الجمهوري المرقم 81 واستنادا إلى إحكام المادتين 47/ثالثا و48 من قانون التنظيم القضائي عين خمسة من القضاة في محكمة التمييز الاتحادية بعد تصويت مجلس النواب بالموافقة عليهم وعلى ضوء ترشيح مجلس القضاء الأعلى وهم كل من القاضي كاظم عباس حبيب الخفاجي والقاضي محمد قاسم الجنابي والقاضي نعمان كريم احمد البياتي والقاضي حسن فؤاد منعم الخفاجي والقاضي محمد عبد علي شدهان الغانمي).

واصدرت المحاكم المختصة بقضايا الإرهاب إحصاء مفصلا لعام 2018 عن عدد المتهمين الأجانب بالانتماء لتنظيم داعش خلال فترتي احتلال وتحرير محافظة نينوى ،لافتاً الى ان عددهم 616 متهماً من الذكور والاناث وبما فيهم الاحداث تمت محاكمتهم و99 متهماً لازالت قضاياهم قيد التحقيق والمحاكمة.

وقال المتحدث الرسمي بأسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان ثان تلقته (الزمان) امس أن (إعداد المتهمين بالانتماء الى تنظيم داعش خلال احتلال محافظة نينوى وبعد التحرير والذين القي القبض عليهم بلغت اعدادهم 616 متهماً تمت محاكمتهم فضلاً عن 99متهماً لا زالت قيد التحقيق والمحاكمة “، مؤكداً ان هذه الاعداد تشمل المتهمين من الذكور والاناث وكذلك الاحداث).

واضاف ان (عدد المتهمين الاجانب الذين ثبت انتمائهم لداعش الارهابي والذين تمت محاكمتهم بلغ 508 صدرت بحقهم احكام وفق قانون مكافحة الارهاب العراقي حيث بلغت نسبة الاناث منهم 466 اما الذكو 42 وعن الاحداث منهم فقد بلغ عددهم 108 مداناً 31 ذكور و 77 من الاناث).

واشار الى ان (اعداد المتهمين من افراد التنظيم الأجانب ممن مازالت قضاياهم قيد التحقيق من الذكور وصلت إلى 24 متهماً فيما وصلت أعداد الإناث الى 67 متهمة فضلاً عن متهمين اثنين من الذكور و 6 متهمات من الاناث لازالت قضاياهم قيد المحاكمة).