العدل: إطلاق 524 سجيناً الشهر الماضي بينهم 47 إمرأة

بغداد – الزمان

أطلقت وزارة العدل 524 نزيلاً من سجونها في بغداد والمحافظات خلال الشهر الماضي بينهم 47 إمرأة. وقال بيان صادر عن الوزارة أن (الموقف الشهري الخاص بعدد المطلق سراحهم في شهر كانون الثاني الماضي لدائرة الإصلاح التابعة للوزارة يشير الى ان العدد الكلي للمفرج عنهم من سجون الوزارة بـــــلغ 524 نزيلاً في بغداد والمحافظات، 47 من النساء و477 من الرجال بينهم 81 مشمولاً بالعفو العام، تم الافراج عنهم بعد انتهاء مدد محكوميتهم)، لافتا الى ان (دائرة الاصلاح قطعت اشواطاً كبيرة في مجال عمليات اطلاق السراح مع تطبيقها نظام الارشفة الالكترونية الذي يتيح امكانية تحديد النزلاء المنتهية احكامهم القضائية ويسهم بحسم ملفاتهم وفقاً للمدة القانونية المحددة لإطلاق السراح).وبلغ عدد المطلق سراحهم بقانون العفو العام 8 آلاف و338 نزيلاً منذ تشـرين الثاني 2016 لغاية نهاية الشهر الماضي. من جهة اخرى علن المفتش العام للوزارة كريم الغزّي عن نجاح المكتب في إسترداد اكثر من 60 مليار دينار خلال . 2018ونقل بيان تلقت ه(الزمان) امس عن الغزّي قوله أن (المبلغ الكلي وصل الى 60 ملياراً و959 مليوناً و810 آلاف دينار)، مشيرا الى ان(هذا المبلغ يمثل جهود أقسام المكتب كافة على مدار العام الماضي).واوضح الغزي أن (مصادر الأموال الموصى بإستردادها تُمثل أقيام العقارات الموصى بإبطال قيودها وإعادة ملكيتها الى الدولة، إضافة الى قيمة القروض الممنوحة من المصارف بضمان عقارات مُبالغ في تقدير أقيامها وأستخدمت كضمانات عقارية لتلك القروض). وصدقت محكمة التحقيق المركزية أقوال ثلاثة متهمين بينهم امرأة اعترفوا بقتل مساعد مصور احدى القنوات الفضائية في بغداد. وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقته (الزمان) امس إن (محكمة التحقيق المركزية دونت اعترافات ثلاثة متهمين بعد القاء القبض عليهم بناء على معلومات من قبل خلية الصقور الاستخبارية)، مبينا ان (المتهمين اعترفوا بمقتل المجنى عليه والذي يعمل بصفة مساعد مصور في قناة الحرة الفضائية).

وأضاف أن (العجلة العائدة للمجنى عليه تم العثور عليها في محافظة كركوك حيث كان المتهمون يحاولون ادخالها الى اقليم كردستان لغرض بيعها هناك). وأوضح أن (السبب وراء القتل هو سرقة عجلته كون المتهمين يشكلون عصابة للسرقة والتسليب بحسب اعترافاتهم). نفى مجلس القضاء الاعلى صحة ماتردد عن إصداره قرارا بتجريم تمجيد رئيس النظام السابق صدام حسين. وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان تلقته (الزمان) امس ان لاصحة للأخبار التي (تتداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إصدار مجلس القضاء الاعلى قرارا يتعلق بتجريم تمجيد صدام حسين وتحديد عقوبه لذلك)، موضحا ان (تشريع اَي قانون يتضمن تجريم فعل ما ومن ثم عقوبة ذلك الفعل، هو من اختصاص مجلس النواب حصرا بوصفه الجهة المختصة بتشريع القوانين دستوريا).مؤكدا انه(لا يوجد قانون الى الان بالوصف الذي تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي). من جهة اخرى طالب عضو لجنة الشهداء والضحايا و السجناء السياسيين النيابية عبد الاله النائلي مجلس القضاء الاعلى بتشكيل محكمة مختصة بالنظر بالمخالفات التي تعارض تطبيق قانون حظر حزب البعث والحكم وفق هذا القانون بمن يمجد ويروج لأفكار حزب البعث ورموزه.وقال النائلي في بيان ان (مجلس القضاء مطالب اليوم بوقفة وطنية لردع هؤلاء الذين يمجدون البعث ورموزه والذين يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي وحريه الاعلام في بث سمومهم وافكارهم الخبيثة).واشار الى ان(هذه المطالبات لمجلس القضاء الاعلى بتشكيل محكمة مختصة لتطبيق قانون حزب البعث هي مضمون القانون الذي ينص على احكام قضائية عقابية بمدد تتفاوت بين خمس سنوات الى خمس عشرة سنة، بل حتى الحكم المؤبد في احدى الحالات).