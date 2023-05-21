العدل : إسترداد المتّهمين بالفساد من مسؤولية الأنتربول

بغداد – فائز جواد

اكدت وزارة العدل، ان جهاز الشرطة الدولية الانتربول هو الجهة المسؤولة عن استرداد المطلوبين بتهم الفساد من خارج البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة كامل أمين في تصريح امس إن (ملف استرداد المطلوبين الهاربين خارج البلاد، من اختصاص الأجهزة الأمنية والقضائية، والمسؤول المباشر هي مديرية شرطة الانتربول التابعة لوزارة الداخلية)، مبيناً أن (المديرية تنفذ مهامها في ضوء الأوراق التحقيقية مع السلطة القضائية بحسب النشرات الصفراء والحمراء والخطورة)،

وتابع ان (عملية الاسترداد تتم بواسطة الانتربول، وأحيانا من خلال الاتفاقيات الثنائية بين القضاء العراقي والدول المعنية أو الأجهزة التحقيقية)، واشار الى ان (الوزارة تتعاون مع الأجهزة التحقيقية والقضائية عن طريق تزويدها بجميع المعلومات والأدلة بشأن الأشخاص المطلوبين، إضافة إلى تقديم الشهود). فيما بحث مجلس القضاء الأعلى، مع فريق التحقيق الدولي يونيتاد ،فكرة تضمين الجرائم الدولية بالمنظومة التشريعية القانونية في العراق. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المجلس نظم ورشة عمل مشتركة مع فريق التحقيق الدولي يونيتاد،حيث جرى مناقشة تضمين الجرائم الدولية في المنظومة التشريعية القانونية في العراق)،

واشار الى ان (الورشة حضرها عددا من القضاة ونواب الادعاء العام ونواب في البرلمان وأعضاء فريق التحقيق الدولي واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والصليب الأحمر).