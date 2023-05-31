العدد الجديد من مجلة قنّاص الثقافيّة يجمع نخبة من الكتّاب

عُمان – الزمان: في عددها الجديد (شهر مايو- 2023) نشرت مجلة “قنّاص” الثقافية عدداً من المواد والمتابعات في رصدها ومتابعتها الدؤوبة للحركة الثقافية العربية والعالمية، بالإضافة إلى مجموعة من المقالات والنصوص الإبداعية والحوارات الثقافية، ساهم في كتابتها نخبة من الكتَّاب والنقاد والمبدعين.

في باب نصوص نقرأ قصيدة بعنوان (بورتريه جسد الشمس لا يحترق) للأكاديمية والأديبة العُمانية د. عزيزة الطائي، كما نقرأ قصّتان من أمريكا اللاتينيّة بترجمة الكاتب والمترجم العراقي عبد الهادي سعدون، وفصلاً من رواية «متاهة الأوهام» للروائي المغربي محمد سعيد احجيوج الصادرة مؤخراً عن دار هاشيت أنطوان/نوفل في بيروت، بالإضافة إلى ملف خاص عن “الشِعر التونسي المعاصر” أعدّه وقدّم له الشاعر التونسي سفيان رجب وتضمن مختارات لكل من أنور اليزيدي وسماح البوسيفي وصبري الرحموني وفاطمة كرومة ومحمد العربي وتوفيق مقطوف ورضوان العجرودي وأفراح الجبالي ومحمد ناصر المولهي وأيوب السعيدي.

في باب فضاءات حاورت المجلة الروائي الليبي سعيد خطيبي بالتزامن مع فوز روايته “نهاية الصحراء” بجائزة الشيخ زايد للكتاب عن فرع المؤلف الشاب حيثُ أجرت الحوار الصحافيّة اللبنانية هدى مرمر، كما نشرت المجلة حواراً مُترجماً مع الشاعر الأمريكي جون أشبيري من ترجمة الشاعر والمترجم العُماني زاهر السالمي، وفي قسم مقالات نقرأ مادة للكاتبة والمترجمة المصرية مي عاشور بعنوان “حول الكتابة”، ونقرأ للروائي السوري محمد شويحنة مقالاً يستعيد فيه حيثيات إصداره لكتاب القصصي الأول “طوق الأحلام”.

كما نقرأ عدّة قراءات نقدية لعدد من الكُتّاب، حيثُ كتب الكاتب والباحث التونسي عن الألماني يوليوس بانسن بوصفه فيلسوف التّراجيديا الكونيّة،

وكتب أحمد عمر زعبار عن رواية “لعنة سين” للروائي العُماني بسام علي، وكتب المترجم د. إبراهيم إستنبولي عن قصّة “في الطريق” للكاتب الروسي أنطون تشيخوف، فيما كتب الشاعر والناقد السوري عماد الدين موسى عن رواية «تغريبة القافر» للشاعر والروائي العُماني زهران القاسمي.

في باب عين قنّاص مادة للكاتب المغربي إسماعيل هواري عن الفيلم الوثائقي «الرجل الذي أصبح متحفا» للمخرج التونسي مروان طرابلسي، وحواراً لهشام عدرة مع فنانة الكولاج السورية كريستين جبران، عدا عن متابعة للجولة الثقافية لجائزة الشيخ حمد للترجمة في بلغاريا للتعريف بالموسم التاسع للجائزة، وتغطية للكاتبة المصريّة سماح ممدوح حسن لأبرز النشاطات السينمائية في مصر خلال شهر مايو، ومن المغرب وتحديداً من مدينة الرباط ثمّة تغطية لمحاضرة السينمائي المغربي مومن السميحي حول الخطاب الجمالي

المغربي في فيلم “مع ماتيس في طنجة”.

“قنَّاص” وهي مجلة ثقافية إلكترونية تنفتح على أشكال الأدب والفنون في تَمَوُّجها الزمني، تصدر من سلطنة عُمان، وبكادر تحريري مكوّن من كل من الشاعر والمترجم العُماني زاهر السالمي رئيساً للتحرير، والكاتب والصحفي السوري عماد الدين موسى مديراً للتحرير.