العثور على مضافات لداعش في وادي أم العفايف

المحافظات – مراسلو (الزمان)

عثرت قوة مشتركة من اللواء 55 في الحشد الشعبي والجيش، على ست مضافات في وادي ام العفايف بقضاء الرطبة وفي قاعدة سعد الجوية جنوب غرب محافظة الانبار.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوة مشتركة نفذت واجب تفتيش جنوب الرطبة وتحديدا بمنطقة ام العفايف وعثرت على اربع مضافات)، واشار الى ان (القوة قامت بعملية بحث وتفتيش في قاعدة سعد الجوية ،عثرت خلالها على مضافتين لداعش تم تدميرها جميعا لمنع استغلالها مرة أخرى).

فيما القت مديرة الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، القبض على 11 إرهابياً في اربع محافظات.وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (بعمليات استباقية وجهود حثيثة لقسم وشعب استخبارات وأمن قيادة عمليات ميسان والمقر المتقدم في كركوك والفرقة الرابعة عشر والسابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات و قوة من المديرية العامة للأستخبارات والأمن وقوة من استخبارات ومكافحة إرهاب آمرلي ،تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، أسفرت عن إلقاء القبض على 11 داعشيا)، واشار الى ان (الملقى القضب عليهم مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الشرقاط والمجر الكبير وناحيتي الرشيد وآمرلي ،وكانوا يعملون مع داعش، وقد تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً).

بدورها ،احبطت هيئة المنافذ الحدودية، محاولة تهريب مادة الكريستال المخدرة بحوزة مسافر عراقي في منفذ زرباطية الحدودي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (ملاكات الهيئة تمكنت من القاء القبض على مسافر عراقي في زرباطية الحدودي، وضبط بحوزته مادة الكريستال المخدرة)، واضاف ان (عملية الضبط، تمت من قبل مفرزة مكافحة المخدرات وبالأشتراك مع قوة الحماية في المنفذ بعد خروجه من صالة المسافرين الوافدين في محاولة فاشلة لتهريبها وادخالها البلــد).

في وقت ، أعلنت مديرية المرور العامة، اتخاذ إجراءات اسهمت في تخفيف الزخم المروري ببغداد.وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد زياد القيسي في تصريح امس إن (توجيه القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة لرفع الكتل الكونكريتية من أغلب شوارع بغداد ساعد بنسبة جيدة على تخفيف الزخم المروري وانسيابية حركة السير)، مؤكدا ان (كل شارع يفتح يساعد في انفراج حركة المرور). من جهته ، سجل الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط ، 11 الفا و523 حادثا مروريا خلال العام الماضي.وقال المتحدث بإسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (عدد ضحايا الحوادث المرورية ارتفع خلال السنة الماضية بنسبة 6.8 بالمئة وارتفاع في عدد الجرحى بنسبة 12.9 بالمئةعن عام 2021)? مبينا ان (عدد الوفيات الناتجة عن تلك الحوادث بلغ 3021 متوفيا، منهم 2474 متوفيا من الذكور وبنسبة 81.9 بالمئة و 547 متوفية بنسبة 18.1 بالمئة من الاناث ،مسجلا نسبة ارتفاع مقداره 6.8 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية)،واشار الى ان (حوادث الاصطدام سجلت أعلى نسبة حيث بلغت 6493 حادثا بنسبة 56.3 بالمئة من مجموع الحوادث تليها حوادث الدهس 3724 حادثا بنسبة 32.3 بالمئة ثم حوادث الانقلاب 1098 حادث بنسبة 9.5 بالمئة ، أما الحوادث الأخرى فبلغت 208 حادث بنسبة 1.8 بالمئة).