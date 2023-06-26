العثور على قاتلة زوجها في كربلاء بعد عامين من التخفي

كربلاء – الزمان

اعتقلت القوات الأمنية العراقية، مساء الأحد الماضي، امرأة محكومة بالإعدام قامت بقتل زوجها حرقاً في ذي قار.

وقال مصدر أمني لـ الزمان، إن “مكافحة اجرام كربلاء نجحت في التعرف على امرأة محكومة بالإعدام غيابياً قامت بحرق زوجها في محافظة ذي قار”.

وتخفت المرأة طيلة عامين، متنقلة بين المدن، كي لا ينكشف أمرها.

ويعتقد بعض المتورطين في اعمال إجرامية، أن التخفي وعدم الكشف عن هويتهم سيساعدهم على تجنب العقاب القانوني، فيتخذون خيار الابتعاد عن الأضواء كي لا وجّه الاهتمام إليهم، ويمكنهم البقاء في حرية وتجنب الاعتقال.

وفي ابريل العام ٢٠٢١، كشف عن تفاصيل جريمة مروعة ارتكبتها امرأة بحق زوجها وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأقدمت الزوجة على اضرام النار بزوجها أثناء نومه في غرفتهما حيث قامت برش الغرفة بمادة النفط واشعالها، وأحكام قفل الباب بقوة حتى لا يلوذ بالفرار أثناء نهوضه.

والزوج بعد نهوضه من النوم حاول الهرب من غرفة النوم ولكنه لم يستطع فاختبئ في (ثلاجة) الغرفة حتى التهمتها النيران بشكل كلي.

واصدر قاضي التحقيق أمر القاء قبض بحق الزوجة وفق أحكام المادة من قانون العقوبات العراقي.