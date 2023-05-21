العثور على رجل يزعم أنه نجل ديلون ميتاً في شقته

باريس, (أ ف ب) – عُثر السبت على آري بولوني الذي كان يزعم أنه نجل الممثل الفرنسي الشهير آلان ديلون ميتاً في شقته الباريسية، على ما أفادت النيابة العامة في العاصمة الفرنسية تأكيداً لخبر أوردته صحيفة “لو باريزيان”.وأوضح المصدر نفسه أن تحقيقاً فُتح في ملابسات الوفاة، مشيراً إلى أن شخصاً أوقف احتياطياً لدى الشرطة للاشتباه في امتناعه “عن مساعدة شخص في حال خطر”. وأكدت الصحيفة أن الشخص الموقوف احتياطياً هو شريكة حياة الراحل. وشرحت النيابة العامة أن التحقيق يهدف خصوصاً إلى “توضيح ملابسات حصول وفاة” آري بولوني الذي كان مشلولاً. وعُثر على جثته في شقته في الدائرة الخامسة عشرة من باريس. وكان بولوني البالغ 60 عاماً والمولود في صيف 1962 نجل عارضة الأزياء والمغنية والممثلة الألمانية نيكو، وكان يؤكد أن والده هو آلان ديلون، وهو ما واظب الأخير على نفيه، مع أن والدة ديلون إديت بولوني هي التي تولت تربيته في طفولته، وهو يحمل اسمها. قدّم آري بولوني في السنوات الأخيرة إلى القضاء الفرنسي طلب اعتراف بالأبوة، لكنّ محكمة الاستئناف ردّته في أيلول 2021 لكون محلّ إقامة آلان ديلون في سويسرا. وقال وكيل النجم المحامي كريستوف أييلا لوكالة فرانس برس أن دعوى نقض القرار الاستئنافي المرفوعة أمام محكمة التمييز “ستتوقف وسيغلق الملف”، مذكّراً بأن ديلون “نفى باستمرار هذه الأبوة”.