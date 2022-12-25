العثور على ثمانية ناجين من انهيار ثلجي في النمسا والبحث مستمر عن مفقودَين

فيينا,-(أ ف ب) – عُثر على ثمانية من ممارسي الرياضات الشتوية سالمين بعدما طُمروا الأحد في انهيار ثلجي وقع في منطقة فورارلبرغ في غرب النمسا، ولا زال البحث جاريا عن شخصين، وفق أجهزة الإغاثة.

وحدث الانهيار الثلجي بعد الظهر على ارتفاع نحو 2700 متر فوق مستوى سطح البحر، في منطقة ليخ زورز للتزلج.

وكانت الشرطة قد أعلنت بادئ الأمر أن الانهيار الثلجي “طمر عشرة أشخاص”، مستندة في ذلك إلى تسجيل فيديو التقطه متزلّج.

وأعلن متحدث باسم الشرطة أنه تم إنقاذ شخص فيما تمكّنت امرأة من إنقاذ نفسها بنفسها وتوجّهت إلى المستشفى.

وستة من الأشخاص الذين ظهروا في المشاهد عُثر عليهم سالمين.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال مدير مكتب السياحة المفوّض التواصل بشأن سير العمليات هيرمان فيرتشر “لا زلنا من دون معلومات حول شخصين ونواصل البحث”.

وتشارك في عمليات البحث طائرات مروحية وفرق تصحبها كلاب الأثر.

ولم يتم كشف أي تفاصيل عن هويات الأشخاص المعنيين.

وحذر رجال الإنقاذ نهاية هذا الأسبوع من خطر حدوث انهيار ثلجي في هذه المنطقة وكذلك في تيرول المجاورة، مشيرين إلى هشاشة كتلة الثلج في ظل طقس معتدل.

في السنوات الأخيرة، تسببت الانهيارات الثلجية بنحو عشرين وفاة سنويًا في المعدل في النمسا.