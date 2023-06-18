العثور على بقايا ديناصور نادر

سانتياغو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عُثر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬باتاغونيا‭ ‬التشيلية‭ ‬حيث‭ ‬سُجّلت‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬اكتشافات‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المتحجرات،‭ ‬على‭ ‬بقايا‭ ‬ديناصور‭ ‬من‭ ‬نوع‭ “‬غونكوكن‭ ‬نانوي‭” (‬Gonkoken‭ ‬nanoi‭)‬العاشب‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬رصد‭ ‬أي‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الجنوبي‭ ‬للكرة‭ ‬الأرضية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬باحثون‭ ‬الجمعة‭. ‬وعاشت‭ ‬الديناصورات‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬قبل‭ ‬72‭ ‬مليون‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬جنوب‭ ‬تشيلي‭ ‬ويصل‭ ‬طول‭ ‬الواحد‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬أمتار‭ ‬ويبلغ‭ ‬وزنه‭ ‬طناً‭ ‬واحداً،‭ ‬وله‭ ‬ما‭ ‬يوصف‭ ‬بمنقار‭ ‬بط‭. ‬وأوضح‭ ‬مدير‭ ‬شبكة‭ ‬علم‭ ‬المتحجرات‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬تشيلي‭ ‬ألكسندر‭ ‬فارغاس‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬دراسة‭ ‬نشرتها‭ ‬الجمعة‭ ‬مجلة‭ “‬ساينس‭ ‬أدفانسز‭” ‬وعُرضت‭ ‬نتائجها‭ ‬في‭ ‬سانتياغو‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الديناصورات‭ ‬كانت‭ “‬نحيلة‭ ‬المظهر،‭ ‬وتستطيع‭ ‬أن‭ ‬تقف‭ ‬بسهولة‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬اثنتين‭ ‬من‭ ‬أرجلها‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬أربع،‭ ‬بحيث‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬النباتات‭ ‬سواء‭ ‬أكانت‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مرتفع‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأرض‭”. ‬ويشير‭ ‬اكتشاف‭ ‬هذه‭ ‬البقايا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬باتاغونيا‭ ‬التشيلية‭ ‬كانت‭ ‬موطناً‭ ‬لأنواع‭ ‬قديمة‭ ‬جداً‭ ‬من‭ ‬الهادروصورات،‭ ‬وهي‭ ‬ديناصورات‭ ‬بطيّة‭ ‬المنقار‭ ‬كانت‭ ‬منتشرة‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬وآسيا‭ ‬وأوروبا‭ ‬خلال‭ ‬العصر‭ ‬الطباشيري‭.‬

واشار‭ ‬فارغاس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬الديناصورات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬البعيدة‭ ‬جداً‭ ‬فاجأ‭ ‬العلماء‭ ‬الذين‭ ‬سيسعون‭ ‬إلى‭ “‬فهم‭ ‬كيفية‭ ‬وصول‭ ‬أسلافها‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭”.‬

وبات‭ “‬غونكوكن‭ ‬نانوي‭” ‬خامس‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الديناصورات‭ ‬يتبين‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬موجوداً‭ ‬في‭ ‬تشيلي،‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬آثار‭ ‬الأنواع‭ ‬الأربعة‭ ‬الأخرى‭ ‬اكتُشفت‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬إياها‭.‬

واستُمدّ‭ ‬اسم‭ “‬غونكوكن‭” ‬من‭ ‬لغة‭ ‬قبيلة‭ ‬تويلتشيه،‭ ‬وهم‭ ‬السكان‭ ‬الأوائل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر،‭ ‬ويعني‭ “‬شبيه‭ ‬بطة‭ ‬برية‭ ‬أو‭ ‬بجعة‭”.‬