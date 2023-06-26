العثور على بقايا بشرية في موقع اختفاء ممثل في كاليفورنيا

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عثر‭ ‬متنزهون‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬على‭ ‬بقايا‭ ‬بشرية‮ ‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جبل‭ ‬سان‭ ‬انطونيو‭ ‬في‭ ‬الولاية،‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬الموقع‭ ‬الذي‭ ‬فُقد‭ ‬فيه‭ ‬الممثل‭ ‬البريطاني‭ ‬جوليان‭ ‬ساندز‭ ‬قبل‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭.‬‮ ‬‭ ‬وأفاد‭ ‬مكتب‭ ‬قائد‭ ‬شرطة‭ ‬مقاطعة‭ ‬سان‭ ‬برناردينو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بأن‭ ‬المتنزهين‭ ‬عثروا‭ ‬على‭ ‬الرفات‭ ‬صباح‭ ‬السبت‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المتنزهين‭ “‬اتصلوا‭ ‬بمركز‭ ‬شرطة‭ ‬فونتانا‭ ‬بعدما‭ ‬اكتشفوا‭ ‬الرفات‭ ‬قرب‭ ‬الجبل‭”.‬‮ ‬‭ ‬ونقلت‭ ‬الرفات‭ ‬الى‭ ‬مكتب‭ ‬الطبيب‭ ‬الشرعي‭ ‬لتحديد‭ ‬هوية‭ ‬الشخص‭ ‬الميت‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬تنتهي‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭.‬

وفُقد‭ ‬أثر‭ ‬الممثل‭ ‬البالغ‭ ‬65‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬اشتُهر‭ ‬خصوصاً‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ ‬فيلمي‭ “‬روم‭ ‬ويذ‭ ‬إيه‭ ‬فيو‭” ‬و‭”‬وورلوك‭”‬،‭ ‬منذ‭ ‬13‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬الفائت‭ ‬في‭ ‬جبل‭ ‬بالدي‭. ‬ويُعدّ‭ ‬هذا‭ ‬الجبل‭ ‬المسمى‭ ‬أيضاً‭ ‬جبل‭ ‬سان‭ ‬أنطونيو‭ ‬والذي‭ ‬يبلغ‭ ‬ارتفاعه‭ ‬3068‭ ‬متراً،‭ ‬أعلى‭ ‬قمة‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬جبال‭ ‬سان‭ ‬غابرييل‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭. ‬وتشكّل‭ ‬المنطقة‭ ‬وجهة‭ ‬مقصودة‭ ‬من‭ ‬عشاق‭ ‬الأنشطة‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬سلسلة‭ ‬العواصف‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬أخيراً‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تساقط‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الثلوج،‭ ‬ما‭ ‬جعلها‭ ‬خطرة‭.‬

ويقيم‭ ‬جوليان‭ ‬ساندز‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬يوركشر‭ ‬بشمال‭ ‬إنكلترا،‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬الأميركية،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬هواة‭ ‬المشي‭ ‬في‭ ‬الطبيعة‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬قائد‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬سان‭ ‬برناردينو‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬حصول‭ ‬العواصف‭ ‬إن‭ ‬خطورة‭ ‬المسار‭ ‬آخذة‭ ‬في‭ ‬التزايد،‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الوفيات‭ ‬المعروفة‭ ‬لمرتاديه‭ ‬ثمانية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2017‭ ‬و2022‭.‬