العثور‭ ‬على‭ ‬غواصة‭ ‬بريطانية‭ ‬فُقدت‭ ‬1942

أثينا‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عُثر‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬إيجه‭ ‬على‭ ‬حطام‭ ‬الغواصة‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬إتش‭ ‬إم‭ ‬إس‭ ‬ترايومف‮»‬‭ ‬التي‭ ‬اختفت‭ ‬بشكل‭ ‬غامض‭ ‬خلال‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬اليونان‭ ‬عام‭ ‬1942‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬اليونانية‭ (‬آنا‭).‬

ونجح‭ ‬فريق‭ ‬الغواص‭ ‬اليوناني‭ ‬كوستاس‭ ‬ثوكتاريديس‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬الحطام‭ ‬الذي‭ ‬يبحث‭ ‬عنه‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1998‭ ‬‮«‬على‭ ‬عمق‭ ‬203‭ ‬أمتار‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬إيجه‮»‬‭ ‬وعلى‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬عشرات‭ ‬الكيلومترات‭ ‬من‭ ‬الساحل‮»‬‭. ‬وترتبط‭ ‬هذه‭ ‬الغواصة‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬طولها‭ ‬84‭ ‬متراً‭ ‬وتُصنّف‭ ‬ضمن‭ ‬الفئة‭ ‬‮«‬ت‮»‬‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬ضد‭ ‬الاحتلال‭ ‬النازي‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬اليونان‮»‬‭ ‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬بـ»الاستخبارات‭ ‬البريطانية‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬الوكالة‭ ‬عن‭ ‬كوستاس‭ ‬ثوكتاريديس‭.‬

وقد‭ ‬‮«‬لقي‭ ‬أفراد‭ ‬طاقمها‭ ‬الـ64‭ ‬جميعاً‭ ‬حتفهم‭ ‬خلال‭ ‬غرقها‮»‬‭. ‬ونفذت‭ ‬‮«‬ترايومف‮»‬‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬مهمة‭ ‬حربية‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1939‭ ‬و1942‭. ‬وبدأت‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬إيجه‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬1941‭ ‬قبالة‭ ‬أرخبيل‭ ‬دوديكانيز‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يومها‭ ‬خاضعاً‭ ‬للاحتلال‭ ‬الإيطالي،‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬‮«‬تدمير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قطع‭ ‬العدو‭ ‬البحرية،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الغواصة‭ ‬الإيطالية‭ ‬سالبا‮»‬‭. ‬حسب‭ ‬آنا‭. ‬لكنّ‭ ‬سلاح‭ ‬البحرية‭ ‬البريطاني‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬1942‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ترايومف‮»‬‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تنفذ‭ ‬مهمتها‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭ ‬هي‭ ‬‮«‬بحكم‭ ‬المفقودة‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬طيار‭ ‬إيطالي‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬شاهد‭ ‬‮«‬ترايومف‮»‬‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬1942‭ ‬قبالة‭ ‬كيب‭ ‬سونيون‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬سارونيك‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬أثينا‭. ‬وترددت‭ ‬روايات‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬الغرق،‭ ‬إحداها‭ ‬فرضية‭ ‬اصطدامها‭ ‬بلغم‭ ‬بحري‭ ‬قبالة‭ ‬جزيرة‭ ‬ميلوس‭ ‬السيكلاديكية،‭ ‬والثانية‭ ‬سيطرة‭ ‬القوات‭ ‬الألمانية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬عملاء‭ ‬إيطاليين،‭ ‬والثالثة‭ ‬حصول‭ ‬انفجار‭ ‬في‭ ‬قوسها،‭ ‬بحسب‭ ‬كوستاس‭ ‬ثوكتاريديس‭. ‬واستعان‭ ‬الغواص‭ ‬ثوكتاريديس‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬غرق‭ ‬السفن‭ ‬بالمحفوظات‭ ‬البريطانية‭ ‬والألمانية‭ ‬والإيطالية‭ ‬واليونانية‭ ‬لكي‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬موقع‭ ‬الحطام‭.‬