العثور‭ ‬على‭ ‬ختم‭ ‬دائري‭ ‬قرب‭ ‬القدس‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬لحاكم‭ ‬روماني‭ ‬قرر‭ ‬صلب‭ ‬السيد‭ ‬المسيح

القدس‭ ‬‭-( ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬:‭ ‬قال‭ ‬باحثون‭ ‬اسرائيليون‭ ‬أنه‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬ختم‭ ‬دائري‭ ‬قرب‭ ‬القدس‭ ‬قبل‭ ‬50‭ ‬عاما‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬لبيلاطس‭ ‬البنطي،‭ ‬الحاكم‭ ‬الروماني‭ ‬الذي‭ ‬قرر‭ ‬صلب‭ ‬السيد‭ ‬المسيح‭. ‬ويحمل‭ ‬الختم‭ ‬الذي‭ ‬اكتشف‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬قرن‭ ‬أثناء‭ ‬حفريات‭ ‬أثرية،‭ ‬نقش‭ ‬“بيلاطس”‭ ‬بأحرف‭ ‬يونانية‭ ‬كما‭ ‬كشفت‭ ‬التحليلات‭ ‬الأخيرة‭ ‬للباحثين،‭ ‬وفقًا‭ ‬لمقالة‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬“إسرائيل‭ ‬اكسبلوريشن‭ ‬جورنال”‭. ‬والختم‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬تاريخه‭ ‬الى‭ ‬ألفي‭ ‬عام‭ ‬تقريبا‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬الاشارات‭ ‬المكتوبة‭ ‬النادرة‭ ‬إلى‭ ‬“بيلاطس‭ ‬البنطي”‭ ‬حينها،‭ ‬وفقا‭ ‬للمجلة‭ ‬ومعهد‭ ‬علم‭ ‬الآثار‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬العبرية‭ ‬في‭ ‬القدس‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬هيروديون،‭ ‬وهو‭ ‬قصر‭ ‬قديم‭ ‬بني‭ ‬ابان‭ ‬عهد‭ ‬الملك‭ ‬هيرودس‭ ‬قرب‭ ‬القدس‭ ‬وبيت‭ ‬لحم‭. ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬القصر‭ ‬بمثابة‭ ‬حصن‭ ‬للمتمردين‭ ‬اليهود‭ ‬خلال‭ ‬الثورة‭ ‬ضد‭ ‬الرومان‭. ‬وقال‭ ‬باحثون‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الختم‭ ‬عائدا‭ ‬إلى‭ ‬بيلاطس‭ ‬البنطي‭ ‬شخصيا‭. ‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬لاحد‭ ‬افراد‭ ‬الإدارة‭ ‬برئاسة‭ ‬هذا‭ ‬الاخير‭ ‬او‭ ‬لشخص‭ ‬آخر‭. ‬وأوردت‭ ‬المقالة‭ ‬“بما‭ ‬أن‭ ‬الكتابة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬بيلاطس،‭ ‬فإن‭ ‬الفكرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تتبادر‭ ‬إلى‭ ‬الذهن‭ ‬هي‭ ‬أنها‭ ‬تتعلق‭ ‬ببيلاطس‭ ‬البنطي،‭ ‬الحاكم‭ ‬الروماني‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬26‭ ‬و‭ ‬36‭ ‬ميلادية‭ ‬ابان‭ ‬زمن‭ ‬الامبراطور‭ ‬تيبيريوس”‭.‬

وتشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الختم‭ ‬“المصنوع‭ ‬من‭ ‬المعدن‭ ‬ومن‭ ‬سبيكة‭ ‬نحاسية”،‭ ‬يبدو‭ ‬“عاديا”‭ ‬للغاية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لحاكم‭ ‬روماني‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تم‭ ‬نقش‭ ‬إناء‭ ‬في‭ ‬الختم‭ ‬وهو‭ ‬رمز‭ ‬“معروف‭ ‬جيدا‭ ‬كونه‭ ‬يخص‭ ‬اليهود”‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬أثناء‭ ‬فترة‭ ‬ولايته‭.‬

لكنها‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬“كون‭ ‬اسم‭ ‬بيلاطس‭ ‬امر‭ ‬نادر،‭ ‬فليس‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المعقول‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الختم‭ ‬ملكا‭ ‬لبيلاطس‭ ‬البنطي‭ ‬نفسه”‭.‬

والنقش‭ ‬الآخر‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬بيلاطس‭ ‬البنطي‭ ‬ويعود‭ ‬إلى‭ ‬زمن‭ ‬توليه‭ ‬الحكم‭ ‬هو‭ ‬حجر‭ ‬مكتشف‭ ‬في‭ ‬قيصرية،‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬في‭ ‬إسرائيل،‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬متحف‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الذي‭ ‬تشمل‭ ‬مجموعته‭ ‬الحجر‭ ‬المذكور‭.‬