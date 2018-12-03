العثور‭ ‬على‭ ‬ختم‭ ‬دائري‭ ‬قرب‭ ‬القدس‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬لحاكم‭ ‬روماني‭ ‬قرر‭ ‬صلب‭ ‬السيد‭ ‬المسيح

القدس -( أ ف ب): قال باحثون اسرائيليون أنه عثر على ختم دائري قرب القدس قبل 50 عاما يمكن ان يكون لبيلاطس البنطي، الحاكم الروماني الذي قرر صلب السيد المسيح. ويحمل الختم الذي اكتشف قبل نحو نصف قرن أثناء حفريات أثرية، نقش “بيلاطس” بأحرف يونانية كما كشفت التحليلات الأخيرة للباحثين، وفقًا لمقالة في مجلة “إسرائيل اكسبلوريشن جورنال”. والختم الذي يعود تاريخه الى ألفي عام تقريبا قد يكون من الاشارات المكتوبة النادرة إلى “بيلاطس البنطي” حينها، وفقا للمجلة ومعهد علم الآثار في الجامعة العبرية في القدس. وقد تم العثور عليه في هيروديون، وهو قصر قديم بني ابان عهد الملك هيرودس قرب القدس وبيت لحم. وكان هذا القصر بمثابة حصن للمتمردين اليهود خلال الثورة ضد الرومان. وقال باحثون انه من غير المرجح أن يكون الختم عائدا إلى بيلاطس البنطي شخصيا. ربما يكون لاحد افراد الإدارة برئاسة هذا الاخير او لشخص آخر. وأوردت المقالة “بما أن الكتابة تشير إلى بيلاطس، فإن الفكرة الأولى التي تتبادر إلى الذهن هي أنها تتعلق ببيلاطس البنطي، الحاكم الروماني بين عامي 26 و 36 ميلادية ابان زمن الامبراطور تيبيريوس”.
وتشير إلى أن هذا الختم “المصنوع من المعدن ومن سبيكة نحاسية”، يبدو “عاديا” للغاية بالنسبة لحاكم روماني. بالإضافة إلى ذلك، تم نقش إناء في الختم وهو رمز “معروف جيدا كونه يخص اليهود” في المنطقة أثناء فترة ولايته.
لكنها أكدت أن “كون اسم بيلاطس امر نادر، فليس من غير المعقول أن يكون هذا الختم ملكا لبيلاطس البنطي نفسه”.
والنقش الآخر الوحيد الذي يحمل اسم بيلاطس البنطي ويعود إلى زمن توليه الحكم هو حجر مكتشف في قيصرية، على ساحل البحر الأبيض المتوسط في إسرائيل، كما يؤكد متحف إسرائيل في القدس الذي تشمل مجموعته الحجر المذكور.