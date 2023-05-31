العثور‭ ‬على‭ ‬جثة متسلق‭ ‬ألماني‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬الهيمالايا

كاتماندو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عُثر‭ ‬على‭ ‬متسلق‭ ‬الجبال‭ ‬الألماني‭ ‬لويس‭ ‬ستيتزينغر‭ ‬ميتاً‭ ‬في‭ ‬جبل‭ ‬كانشينجونجا،‭ ‬ثالث‭ ‬أعلى‭ ‬جبل‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬منظمو‭ ‬رحلته‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬على‭ ‬فقدانه‭ ‬أثناء‭ ‬نزوله‭ ‬من‭ ‬القمة‭.‬

وعثر‭ ‬فريق‭ ‬بحث‭ ‬مؤلف‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬مرشدين‭ ‬نيباليين‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬لويس‭ ‬ستيتزينغر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أسفل‭ ‬قمة‭ ‬كانشينجونجا‭ (‬8586‭ ‬متراً‭)‬،‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬8400‭ ‬متر،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬مينغما‭ ‬شيربا‭ ‬من‭ ‬شركة‭ “‬سفن‭ ‬ساميت‭ ‬تريكس‭” ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وأوضح‭ ‬مينغما‭ ‬شيربا‭ ‬أن‭ ‬عناصر‭ ‬الإغاثة‭ ‬يعملون‭ ‬على‭ ‬إنزال‭ ‬جثته‭.‬

وقد‭ ‬وصل‭ ‬الرجل‭ ‬البالغ‭ ‬54‭ ‬عاماً‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬جبل‭ ‬الهيمالايا‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أكسجين‭ ‬إضافي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُفقد‭ ‬الاتصال‭ ‬به،‭ ‬بحسب‭ “‬سفن‭ ‬ساميت‭ ‬تريكس‭”.‬

وأعاقت‭ ‬ظروف‭ ‬الطقس‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭. ‬وكان‭ ‬ستيتزينغر،‭ ‬وهو‭ ‬متسلق‭ ‬ومرشد‭ ‬جبلي‭ ‬متمرس،‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ ‬سابقاً‭ ‬إلى‭ ‬قمم‭ ‬عدة‭ ‬يزيد‭ ‬علوها‭ ‬عن‭ ‬8‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭.‬

وتضم‭ ‬نيبال‭ ‬ثماني‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬عشر‭ ‬قمم‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إيفرست،‭ ‬وتستضيف‭ ‬مئات‭ ‬المتسلقين‭ ‬كل‭ ‬ربيع،‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬أكثر‭ ‬دفئاً‭ ‬والرياح‭ ‬أخف‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

وأصدرت‭ ‬السلطات‭ ‬النيبالية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬تصريح‭ ‬لتسلق‭ ‬هذه‭ ‬الجبال‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬44‭ ‬تصريحاً‭ ‬لتسلق‭ ‬كانشينجونجا‭.‬

في‭ ‬إيفرست،‭ ‬أعلى‭ ‬جبل‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬توفي‭ ‬12‭ ‬شخصاً‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وفُقد‭ ‬خمسة‭ ‬آخرون،‭ ‬ما‭ ‬يضع‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬ليصبح‭ ‬عاماً‭ ‬قياسياً‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الوفيات‭.‬

في‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬توفي‭ ‬متسلق‭ ‬الجبال‭ ‬نويل‭ ‬هانا‭ (‬56‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬من‭ ‬أيرلندا‭ ‬الشمالية،‭ ‬في‭ ‬أنابورنا،‭ ‬عاشر‭ ‬أعلى‭ ‬جبل‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬