العثور‭ ‬على‭ ‬جثة متسلق‭ ‬ألماني‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬الهيمالايا

كاتماندو (أ ف ب) – عُثر على متسلق الجبال الألماني لويس ستيتزينغر ميتاً في جبل كانشينجونجا، ثالث أعلى جبل في العالم، وفق ما أعلن منظمو رحلته الأربعاء، بعد أيام قليلة على فقدانه أثناء نزوله من القمة.
وعثر فريق بحث مؤلف من خمسة مرشدين نيباليين على جثة لويس ستيتزينغر الثلاثاء أسفل قمة كانشينجونجا (8586 متراً)، على ارتفاع 8400 متر، على ما قال مينغما شيربا من شركة “سفن ساميت تريكس” لوكالة فرانس برس.
وأوضح مينغما شيربا أن عناصر الإغاثة يعملون على إنزال جثته.
وقد وصل الرجل البالغ 54 عاماً إلى قمة جبل الهيمالايا في 25 أيار/مايو من دون أكسجين إضافي، قبل أن يُفقد الاتصال به، بحسب “سفن ساميت تريكس”.
وأعاقت ظروف الطقس عمليات البحث. وكان ستيتزينغر، وهو متسلق ومرشد جبلي متمرس، قد وصل سابقاً إلى قمم عدة يزيد علوها عن 8 آلاف متر.
وتضم نيبال ثماني من أعلى عشر قمم في العالم، بما في ذلك إيفرست، وتستضيف مئات المتسلقين كل ربيع، عندما تكون درجات الحرارة أكثر دفئاً والرياح أخف بشكل عام.
وأصدرت السلطات النيبالية أكثر من ألف تصريح لتسلق هذه الجبال هذا الموسم، بما في ذلك 44 تصريحاً لتسلق كانشينجونجا.
في إيفرست، أعلى جبل في العالم، توفي 12 شخصاً هذا العام وفُقد خمسة آخرون، ما يضع 2023 على الطريق ليصبح عاماً قياسياً في عدد الوفيات.
في الشهر الماضي، توفي متسلق الجبال نويل هانا (56 عاماً)، من أيرلندا الشمالية، في أنابورنا، عاشر أعلى جبل في العالم.