العثورعلى جثتي متنزهين إسبانيين

تولوز‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عُثر‭ ‬امس‭ ‬على‭ ‬جثتي‭ ‬متنزهَيْن‭ ‬إسبانَيْن‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البيرينيه‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬عناصر‭ ‬إنقاذ‭ ‬فرنسيون‭ ‬يبحثون‭ ‬عنهما‭ ‬بعدما‭ ‬فُقدا‭ ‬السبت‭ ‬عقب‭ ‬عاصفة‭ ‬ثلجية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬عناصر‭ ‬الإغاثة‭ ‬الفرنسيون‭.‬

وأوضح‭ ‬العناصر‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنّ‭ ‬مروحية‭ ‬كانت‭ ‬تحلّق‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬عثرت‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬جثتي‭ ‬الرجلين‭ ‬الذين‭ ‬يبلغان‭ ‬54‭ ‬و56‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬قمة‭ ‬كارلي،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬هويتيهما‭.‬

وحوصر‭ ‬الرجلان‭ ‬المعتادان‭ ‬على‭ ‬ارتياد‭ ‬الجبال‭ ‬واللذان‭ ‬حضرا‭ ‬من‭ ‬برشلونة‭ ‬لتمضية‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬2921‭ ‬متراً‭ ‬فوق‭ ‬الجبل‭ ‬بسبب‭ ‬عاصفة‭ ‬ثلجية‭ ‬ضربت‭ ‬المنطقة،‭ ‬ولم‭ ‬ينجحا‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬مبيتهما‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭.‬

وبعدما‭ ‬أمضيا‭ ‬الليل‭ ‬فوق‭ ‬الجبل،‭ ‬تواصلا‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الطوارئ،‭ ‬لكنّهما‭ ‬لم‭ ‬يتمكّنا‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬موقعهما‭ ‬بصورة‭ ‬دقيقة‭.‬

وصعّبت‭ ‬الظروف‭ ‬الجوية‭ ‬الحادة‭ ‬ودرجات‭ ‬الحرارة‭ ‬التي‭ ‬لامست‭ ‬الـ25‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬دون‭ ‬الصفر،‭ ‬والرؤية‭ ‬الضبابية‭ ‬والرياح‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬سرعتها‭ ‬إلى‭ ‬مئة‭ ‬كيلومتر‭ ‬في‭ ‬الساعة،‭ ‬عمل‭ ‬عناصر‭ ‬الإنقاذ‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭. ‬ولم‭ ‬تتمكن‭ ‬المروحيات‭ ‬من‭ ‬التحليق‭ ‬فوق‭ ‬المنطقة‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭.‬