العثماني‭ ‬ينفي‭ ‬من‭ ‬طنجة‭ ‬قرب‭ ‬أي‭ ‬تعديل‭ ‬حكومي‭ ‬

المغرب ينتقل من المرتبة 90 الى 17 في سلم الرشوة
الرباط – عبدالحق بن رحمون
أوضح رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن الأغلبية الحكومية الحالية التي يوجد على رأسها تعرف انسجاما في مكوناتها ، موضحا أنها استطاعت «تحقيق إنجازات مهمة». خلال فترة ولايتها، وأن هذا الانسجام لم يسبق له أن تحقق في حكومات سابقة، ولم ينف سعد الدين العثماني من غياب بعض الخلافات التي تطرأ من حين لآخر في صفوف أحزاب الأغلبية الحكومية، موضحا أن ذلك يعد أمرا عاديا بحكم الطبيعة البشرية لكنه»سرعان مايتم تجاوزه.». وفيما يتعلق بالتعديل الحكومي في منتصف ولاية الحكومة، قال سعد الدين العثماني الذي حل ضيفا على «بيت الصحافة» بمدينة طنجة، مساء الأحد 12 آيار (مايو) الجاري، أن ما تم تداوله مؤخرا عبر وسائل إعلام محلية، حول التعديل الحكومي ليس في علمه في الوقت الحالي لأنه ليس مطروحا الآن على الطاولة.
فيما استغرب سعد العثماني حول ماتم ترويجه من إشاعات من طرف بعض المنابر، معتبرا أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، لكن في ذات الوقت قال إن «هذا التعديل ممكن أن يحدث لأن بعض الأحزاب من حين لآخر، يطلبون تعديل حكومي، إلا أن هذا الموضوع إلى حد الآن ليس فيه حديث جدي.»
وأوضح، سعد الدين العثماني إن «الحكومة، خلال السنتين الماضيتين، قامت بالعديد من الأوراش، كما أطلقت إصلاحات وصادقت على العديد من التشريعات التي كانت تنتظر منذ عدة عقود، وبوتيرة غير مسبوقة منذ عقود». مبرزا أن المعطيات المرقمة «ستوضع رهن إشارة الرأي العام لتمكينه من تكوين صورة واضحة عن إنجازات الحكومة خلال هذه الفترة.»
من جهة أخرى، وعلاقة بالأحكام القضائية التي صدرت في حق نشطاء حراك الريف، التي بلغت في أقصاها 20 سنة، قال: « سعد الدين العثماني، أنه «لايوجد أي مغربي يريد لأخيه المغربي أن يحكم بالسجن أبدا» ، موضحا أن هذا الموضوع سبق أن أجاب عنه أمام البرلمان . مضيفا، أن صفته رئيس للحكومة، ممنوع عليه أن يتدخل في الأحكام القضائية، موضحا أن قبل سنة 2011، وقبل الفصل مابين السلطات المؤسساتي، كانت استقلالية القضاء ، مستطردا أنه على الأقل كان القضاء لايزال مرتبطا بوزارة العدل بطريقة من الطرق.
وأوضح أنه الآن «يوجد استقلال مؤسساتي كامل مائة بالمائة، سواء في النيابة العامة أو القضاء، مضيفا، ولايجاد مخرج أوضح العثماني أنه «توجد آليات أخرى، للاستدراك في المستقبل القريب، لأننا لانريد أي مواطن يدخل السجن وتقع لها إشكالات».
أما بخصوص المعطيات المغلوطة التي تم تداولها مؤخرا حول تداعيات حجز بالعاصمة السودانية الخرطوم، لحمولة من الذهب التابعة لإحدى فروع شركة «مناجم» المغربية ، اعتبر سعد الدين العثماني أن الموضوع تم تضخيمه كثيرا، مؤكدا أن ذلك لاعلاقة بأي خلفية سياسية وقال: «إن الأمر مجرد عملية تدبيرية اقتصادية بحثة لشركة مغربية تشتغل بالسودان» .
وأضاف أن المغرب كانت دائما سياسته واضحة عبر جميع التوترات التي وقعت في عدة دول، حيث أنه «لايتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول»، وإذا تدخل «فإنه يتدخل بخيط أبيض مثل ما جرى في اتفاق الصخيرات».
على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة خلال اللقاء المذكور، أن حكومته عازمة على مواصلة الإصلاحات في مختلف القطاعات، حيث ستشهد السنوات المقبلة «تفعيل العديد من القوانين، خاصة تلك المتعلقة باللاتمركز والمراكز الجهوية للاستثمار.»
في هذا الاطار كشف العثماني، نتائج التصنيف الايجابي الذي حققه المغرب في مؤشر إدراك الرشوة بتحسين ترتيبه ب 17 مرتبة، منتقلا من المرتبة 90 في عام 2016 إلى 73 في عام 2018، متوقفا عند تحسن ترتيب المغرب في مؤشر مناخ الأعمال حيث انتقل من المرتبة 120 عام 2010 إلى المرتبة 69 عام 2017، ثم المرتبة 60 عام 2018.