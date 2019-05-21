العثماني‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬تلقي‭ ‬171‭ ‬ألف‭ ‬شكوى‭ ‬حول‭ ‬التعيينات‭ ‬بينها‭ ‬المناصب‭ ‬العليا

الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

عبر‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المغربية،‭ ‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬العثماني،‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الشهرية‭ ‬بمجلس‭ ‬المستشارين‭ ‬عن‭ ‬التزامه‭ ‬بمتابعة‭ ‬أي‭ ‬شكاية‭ ‬يتوصل‭ ‬بها‭ ‬حول‭ ‬التعيينات‭ ‬في‭ ‬مناصب‭ ‬عليا‭ ‬مع‭ ‬الوزير‭ ‬المعني‭ ‬بالقطاع‭.‬

وقال‭ ‬العثماني‭ ‬إن‭ ‬أي‭ ‬طلب‭ ‬لشغل‭ ‬هذه‭ ‬المناصب،‭ ‬يمر‭ ‬عبر‭ ‬مسطرة‭ ‬واضحة‭ ‬ودقيقة،‭ ‬مبينا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يصح‭ ‬أن‭ ‬نشكك‭ ‬في‭ ‬النتائج‭ ‬بدون‭ ‬دليل،‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يحبط‭ ‬الإدارة‭ ‬والمسؤولين‭ ‬والمشتغلين‭ ‬أيضا‭.‬

‭ ‬ونبه‭ ‬العثماني‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬إطلاق‭ ‬الأحكام‭ ‬العامة‭ ‬السلبية‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬التعيينات‭. ‬متسائلا‭ ‬عن‭ ‬محاولة‭ ‬بعض‭ ‬الأطراف‭ ‬تبخيس‭ ‬جهود‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإدارة‭ ‬وفي‭ ‬غيرها،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الغريب‭ ‬فعلا‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يسود‭ ‬الصورة‭ ‬باستمرار‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬،‭ ‬ان‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬واضحة‭ ‬وجلية‭ ‬للعيان،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬حقق‭ ‬إنجازات‭ ‬مهمة‭ ‬بمؤشرات‭ ‬دولية‭ ‬ووطنية‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬وأشار‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬منظومة‭ ‬موحدة‭ ‬للشكايات،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬السابقة‭ ‬إلى‭ ‬ازيد‭ ‬من‭ ‬171‭ ‬ألف‭ ‬شكاية،‭ ‬وتمت‭ ‬متابعتها‭ ‬مركزيا،‭ ‬بهدف‭ ‬تتبع‭ ‬نسبة‭ ‬الإجابة‭ ‬والمعالجة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬مختلف‭ ‬الإدارات‭ ‬العمومية،‭ ‬بما‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬معرفة‭ ‬سرعة‭ ‬ومدى‭ ‬الاستجابة‭ ‬لهذه‭ ‬الشكايات‭.‬