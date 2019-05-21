العثماني‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬تلقي‭ ‬171‭ ‬ألف‭ ‬شكوى‭ ‬حول‭ ‬التعيينات‭ ‬بينها‭ ‬المناصب‭ ‬العليا

الرباط – عبدالحق بن رحمون
عبر رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، خلال الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين عن التزامه بمتابعة أي شكاية يتوصل بها حول التعيينات في مناصب عليا مع الوزير المعني بالقطاع.
وقال العثماني إن أي طلب لشغل هذه المناصب، يمر عبر مسطرة واضحة ودقيقة، مبينا أنه لا يصح أن نشكك في النتائج بدون دليل، لأن هذا الأمر يحبط الإدارة والمسؤولين والمشتغلين أيضا.
ونبه العثماني إلى عدم إطلاق الأحكام العامة السلبية حول هذه التعيينات. متسائلا عن محاولة بعض الأطراف تبخيس جهود المغرب في مجال الإدارة وفي غيرها، معتبرا أنه من الغريب فعلا أن من يسود الصورة باستمرار.
وأوضح رئيس الحكومة ، ان الجهود المبذولة في هذا الجانب واضحة وجلية للعيان، معتبرا أن المغرب حقق إنجازات مهمة بمؤشرات دولية ووطنية على الأرض. وأشار أنه تم وضع منظومة موحدة للشكايات، حيث تم التوصل في الفترة السابقة إلى ازيد من 171 ألف شكاية، وتمت متابعتها مركزيا، بهدف تتبع نسبة الإجابة والمعالجة من لدن مختلف الإدارات العمومية، بما يمكن من معرفة سرعة ومدى الاستجابة لهذه الشكايات.