العثرة‭ ‬الأولى‭ ‬تنذر‭ ‬بانهيار‭ ‬المفاوضات‭ ‬اليمنية‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬

ريمبو‭ ‬‭(‬السويد‭) – ‬صنعاء‭ – ‬الزمان‭ ‬

رفض‭ ‬الحوثيون‭ ‬طلب‭ ‬وفد‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬الى‭ ‬محادثات‭ ‬السويد‭ ‬الجمعة‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬رغم‭ ‬التهديدات‭ ‬بان‭ ‬خيار‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬مطروحا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬رفضوا‭ ‬ذلك‭. ‬وهي‭ ‬العثرة‭ ‬الاولى‭ ‬الجدية‭ ‬التي‭ ‬تنذر‭ ‬بانهيار‭ ‬المفاوضات‭ ‬بحسب‭ ‬مرافقين‭ ‬للوفدين‭ . ‬وقال‭ ‬عبد‭ ‬الملك‭ ‬العجري‭ ‬من‭ ‬وفد‭ ‬الحوثيين‭ ‬الى‭ ‬المحادثات‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬الخميس‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬“الفكرة‭ ‬غير‭ ‬واردة‭ ‬إطلاقا”،‭ ‬بعدما‭ ‬طلبت‭ ‬الحكومة‭ ‬ذلك‭ ‬وهددت‭ ‬باستئناف‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬الساحلية‭. ‬وواصل‭ ‬وفدا‭ ‬الحكومة‭ ‬والمتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬محادثاتهما‭ ‬في‭ ‬ريمبو‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬برعاية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬لليوم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬لنزاع‭ ‬أوقع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬قتيل‭ ‬ودفع‭ ‬14‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬نحو‭ ‬حافة‭ ‬المجاعة‭.‬

وقالت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬اللقاءات‭ ‬الحالية،‭ ‬وهي‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬سنتين،‭ ‬هي‭ ‬مجرد‭ ‬مشاورات،‭ ‬وأن‭ ‬المفاوضات‭ ‬لم‭ ‬تبدأ‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشاورات‭ ‬تجري‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬كلامية‭ ‬تصعيدية‭ ‬وتهديدات‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭.‬

وقد‭ ‬اعلن‭ ‬وزير‭ ‬الزراعة‭ ‬اليمني‭ ‬عثمان‭ ‬مجلي‭ ‬لصحافيين‭ ‬“نحن‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬مشاورات‭ ‬تجاوبا‭ ‬مع‭ ‬دعوات‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومبعوثها،‭ ‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬نناقش‭ ‬إطار‭ ‬مباحثات‭ ‬سلام”‭. ‬وأضاف،‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة،‭ ‬“إذا‭ ‬لم‭ ‬يتجاوبوا،‭ ‬لدينا‭ ‬خيارات‭ ‬كثيرة‭ ‬ومنها‭ ‬الهجمة‭ ‬العسكرية”،‭ ‬متابعا‭ ‬“نحن‭ ‬جاهزون”‭.‬

وتخضع‭ ‬الحديدة‭ ‬لسيطرة‭ ‬المتمرّدين‭ ‬منذ‭ ‬2014،‭ ‬وتحاول‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬استعادتها‭ ‬منذ‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬الماضي‭. ‬واشتدّت‭ ‬المواجهات‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬مخاوف‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومنظمات‭ ‬من‭ ‬وقوع‭ ‬كارثة‭ ‬انسانية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬توقف‭ ‬عمل‭ ‬ميناء‭ ‬المدينة‭. ‬وتمرّ‭ ‬عبر‭ ‬الميناء‭ ‬غالبية‭ ‬السلع‭ ‬التجارية‭ ‬والمساعدات‭ ‬الموجّهة‭ ‬الى‭ ‬ملايين‭ ‬اليمنيين‭ ‬الذين‭ ‬يعتمدون‭ ‬عليها‭ ‬للبقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭.‬‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬أي‭ ‬موعد‭ ‬لنهاية‭ ‬الاجتماعات‭. ‬وقال‭ ‬مبعوث‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬مارتن‭ ‬غريفيث‭ ‬الذي‭ ‬بذل‭ ‬لأشهر‭ ‬جهودا‭ ‬لدفع‭ ‬الأطراف‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭ ‬الخميس‭ ‬عند‭ ‬افتتاح‭ ‬المحادثات،‭ ‬“نأمل‭ ‬أن‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬القضايا‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وعن‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد،‭ ‬عن‭ ‬الحديدة‭ ‬وأماكن‭ ‬أخرى”‭.‬

وتم‭ ‬التطرق‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء‭ ‬الدولي‭ ‬المغلق‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭.‬

وقال‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬وفد‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬الى‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬ومستشار‭ ‬الرئاسة‭ ‬اليمنية‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬جباري‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬ستشرف‭ ‬عليه‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬العجري‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬“مطار‭ ‬صنعاء‭ ‬هو‭ ‬مطار‭ ‬دولي‭ ‬واليمن‭ ‬لا‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬رحلات‭ ‬داخلية”‭.‬

ويسيطر‭ ‬المتمردون‭ ‬على‭ ‬العاصمة‭ ‬صنعاء‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2014،‭ ‬فيما‭ ‬يسيطر‭ ‬تحالف‭ ‬عسكري‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬داعم‭ ‬للحكومة‭ ‬اليمنية،‭ ‬على‭ ‬أجواء‭ ‬اليمن‭.‬

وتضرّر‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء‭ ‬جرّاء‭ ‬القصف،‭ ‬وهو‭ ‬مغلق‭ ‬منذ‭ ‬منذ‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬بداية‭ ‬التدخل‭ ‬العسكري‭ ‬للتحالف‭.‬

وكان‭ ‬غريفيث‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المحادثات‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬“فرصة‭ ‬شديد‭ ‬الأهمية”‭ ‬لإعادة‭ ‬اليمنيين‭ ‬الى‭ ‬طريق‭ ‬السلام‭.‬

وناشد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬الخميس‭ ‬الوفدين‭ ‬اليمنيين‭ ‬إظهار‭ ‬“مرونة”‭ ‬و”الالتزام‭ ‬بحسن‭ ‬النيّة‭ ‬وبدون‭ ‬شروط‭ ‬مسبقة”‭ ‬بهدف‭ ‬“إحراز‭ ‬تقدّم”‭.‬

وقال‭ ‬غوتيريش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّه‭ ‬“يرحب‭ ‬ببدء‭ ‬المشاورات‭ ‬اليمنية‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬ويدعو‭ ‬الأطراف‭ ‬المتحاربة‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬نزع‭ ‬فتيل‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬الحديدة‭ ‬واستكشاف‭ ‬إجراءات‭ ‬أخرى‭ ‬لتحسين‭ ‬الوضعين‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإنساني‭ ‬اللذين‭ ‬يعرّضان‭ ‬حياة‭ ‬المدنيين‭ ‬للخطر”‭.‬

وانهارت‭ ‬جولة‭ ‬سابقة‭ ‬من‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬الحوثيين‭ ‬والحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬في‭ ‬2016،‭ ‬بعد‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬على‭ ‬تقاسم‭ ‬السلطة‭ ‬عقب‭ ‬108‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬في‭ ‬الكويت‭. ‬وبقي‭ ‬ممثلون‭ ‬عن‭ ‬الحوثيين‭ ‬عالقين‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭.‬

ولم‭ ‬تنجح‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬المتمردين‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الاخيرة‭ ‬مغادرة‭ ‬صنعاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ضمانات‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بالعودة‭ ‬سريعا‭ ‬الى‭ ‬العاصمة‭ ‬اليمنية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرتهم‭.‬

وبدأت‭ ‬الحرب‭ ‬اليمنية‭ ‬مع‭ ‬شن‭ ‬الحوثيين‭ ‬هجوما‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬معقلهم‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬اليمن‭ ‬سيطروا‭ ‬خلاله‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬بينها‭ ‬صنعاء‭ ‬ومدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬الساحلية‭.‬