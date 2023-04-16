العتبة العباسية تعلن شروط مسابقة الفنون البصرية

كربلاء – الزمان

أعلنت الأمانة العامة للعتبة العباسية ، عن شروط المشاركة في مسابقة الفنون البصريَّة ضمن فعاليت مهرجان أسبوع الإمامة الدولي الاول.؛ بهدف توعية الشباب المسلم، وإِبراز هويّتهم الإسلامية، وبواقع محورين: الأَول في فنّ الرّسم، والثَّاني في فنّ التّصوير الفوتوغرافي. واعلنت الامانة في بيان اطلعت عليه (الزمان)عن شروط المشاركة في محور فنّ الرّسم:وتتضمن ألا يتجاوز عمر المشارك (35 ) عامًا، ولا يقلّ عن (15) عامًا. و أن تكون الأعمال المشاركة أصيلة تعبّر عن موضوعة المسابقة، وغير مشاركة في أيّ محفل. وان ألا تتجاوز أحجام الأعمال المشاركة عن 100 سم، ولا تقل عن 50 سم، منفّذة بطريقة أكاديميّة فيما يخصّ الرّسم. و يحقّ للمتسابق تقديم عملٍ واحدٍ للمنافسة، مُنفّذٌ بالزّيت أو الاكريليك على قماش). موضحة( تُسلّم الأعمال إلى موقع متحف الكفيل للنفائس والمخطوطات في الصّحن العبّاسيّ المُقدّس.و تُعرض الأعمال جميعها على لجنة من الخبراء المتخصّصين في التّشكيل لتحديد المشاركين في المعرض والفائزين الثلاثة بالمسابقة. كما يُمنح جميع المشاركين شهادة تقديريّة مع وسام المشاركة وفيه عنوان وشعار المسابقة وتفاصيل أخرى. ويُمنح الفائز بإحدى المراكز الثلاثة الأولى درع المسابقة، مع قيمة الجائزة المالية، وشهادة تقديريّة، وصورة تذكاريّة). اما شروط المشاركة في محور فنّ التّصوير الفوتوغرافي فتتضمن ( ألا يتجاوز عمر المُشارك (35) عامًا ولا يقل عن (15) عامًا. ويحقّ للمشارك أن يشارك بعمل فوتوغرافيّ واحد. ويُسمح للمصوّر بتعديل الإضاءة أو اللون والحدّة فقط، والمحافظة على أصالتها وبدون أيّ إضافات.و تُرفض الأعمال الخارجة عن موضوعة المسابقة. و يجب ألا تحتوي الصّور المشاركة على أيّة توقيعات، أو أسماء، أو إطارات، أو رموز، أو توقيت، أو تاريخ. ويجب تقديم الصور بصيغة jpeg أو jpg ويجب أن تكون الصورة الفوتوغرافية حديثة تم التقاطها فقط بين عامي (2022 – 2023) وغير مشاركة في أيّ مسابقة أو مهرجان وتحمل عنوانا لها. و تخضع الأعمال المُشاركة جميعها على لجنة التحكيم ليتم ترشيح عشرة أعمال، ليتم اختيار ثلاثة منها فقط لتكون ضمن الجوائز الثلاثة الأولى، والسبعة الباقية تحصل على جائزة تشجيعيّة. ويحقّ للجهة الرّاعية استخدام الصور المقدّمة للمسابقة سواء فازت أو لم تفز في المعرض، أو نشرها في كتاب المسابقة).