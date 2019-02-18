أكثر من 6 مليارات دولار كلفة مصفى كربلاء

العتبة الحسينية تكشف عن مشاريع لدعم الإقتصاد

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

كشف نائب الامين العام للعتبة الحسينية والمدير المفوض لشركة (خيرات السبطين) عن أبرز المشاريع النوعية التي ستنفذها العتبة الحسينية للارتقاء بالواقع الاقتصادي.

ونقل بيان للعتبة عن حسن رشيد العبايجي قوله امس ان (الشركة شرعت بتنفيذ مشاريع استراتيجية كبيرة في محافظة كربلاء وعدد من المحافظات العراقية بهدف الارتقاء بالواقع الاقتصادي للبلد وتشغيل اكبر عدد من الأيدي العاملة).

واكد مصدر مسؤول في مصفى كربلاء ان المشروع الجديد الذي ينفذ من قبل شركة كورية وباشراف شركة المشاريع النفطية وحسب التصاميم الاولية المعدة من قبل شركة الفرنسية تبلغ كلفته 6 مليارات و40 مليون دولار امريكي.

واوضح المصدر في تصريح صحفي امس ان (هذا المشروع يعد من المشاريع المهمة والاستيراتيجية حيث سينفذ المصفى بطاقة تكريـــــــرية تصل الى 14 الف برميل لانتاج المشتقات بطريقة تراعي المحــــــددات البيئية ودرجة تعقـــــــيد تعد الاعلى على مستوى المصافي في البلاد والمنطقة واستخدام وحــــــدات تكرير تعمل بتقـــــــنيات الاولى من نـــــوعها).

مشيرا الى ان (هذا المصفى الجديد كان بصيغة تعاقد شملت التصاميم والتوريدات والتنفيذ كما يشمل العقد محطة كهرباء بطاقة انتاجية 200 ميكاواط ليوفر الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على الانتاج الوطني من الطاقة الكهربائية وضخ المنتجات الى كربلاء والنجف وبغداد وانبوب لتزويد الوقود الثقيل الى محطة كهرباء الخيرات الحرارية المزمع تنفيذها). مبينا ان (نوعية المنتجات الذي سيمكن الحصول عليها هي البنزين ووقود الطائرات والنفط الابيض وزيت الغــــــــاز وغاز الطبخ والاسفـــــلت بنوعين الصناعي والخاص بالطرق بالاضافة الى انتاج الكبيرت).

حس وطني

مشيدا (بدور ملاكات وزارة النفط العاملة بالمــــــــشروع وكذلك المـــــــلاكات الهندسية العاملة مع الشركات المنـــفذة لما لها من حــــــس وطني عــــــال في اداء اعمالها بظــــــروف عمـــــــل لســــــــاعات طويلة بالاضافــــــة الى دور الجهات الحــــــكومية لجهودهـــــــــا المبذولة لدعم العمل وتـــــــوفير متطــــــــلبات الانجاز باســــرع وقـــــــت وبما يحـــــــقق الثمار الاقتصادية للمشروع من خلال الاكتفــــــاء الذاتي في مجال المنتـــــــجات النـفطية فضــــــــلا عن توفير فرص عمل كبيرة بــــــهذا الشأن).

ويذكر ان المشروع يضم ابنية ادارة وخدمـــــــات ومخازن ومــــــستودعا لخزن وضــــــــخ المنتجات ومحطة لتجهز الماء الخام وابنية سكن للموظفين.