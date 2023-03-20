سحب يد مسؤولين في صحة صلاح الدين بعد تسريب أدوية للقطاع الخاص

العتبة الحسينية تفتتح مستشفى جديداً لعلاج المرضى مجاناً

بغداد – ندى شوكت

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

وجه وزير الصحة صالح الحسناوي ،بسحب يد عدد من المسؤولين في صحة صلاح الدين بعد ثبوت تسريب ادوية للقطاع الخاص.وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس انه (ضمن اولويات البرنامج الحكومي باعتماد الشفافية ومتابعة قضايا النزاهة، وجه الحسناوي وبناءا على معلومات تم التأكد منها عن تسريب ادوية مستوردة للمؤسسات الحكومية في دائرة صحة صلاح الدين للقطاع الخاص، بإرسال فريق متخصص من دائرة التفتيش في مركز الوزارة)، واضاف انه (بعد التأكد من صحة المعلومات اوعز الحسناوي بسحب يد المعنيين عن الموضوع وتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق بشكل معمق في تفاصيل الحادثة واحالة الذين تثبت مسؤوليتهم للجهات المختصة وحسب القوانين النافذة). وافتتح ممثل المرجعية الدينية العليا عبد المهدي الكربلائي ،مشروع توسيع مستشفى سفير الإمام الحسين الخاص بالعمليات الجراحية المجانية. وقال في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (العتبة افتتحت المشروع في كربلاء بالتعاون مع جهات حكومية ومحلية داخل العتبة وخارجيها)، مبيناً ان (المشروع جاء لخدمة المواطن واهالي المحافظات كافة مجاناً)، واشار الى ان (العتبة قدمت جهداً لتطوير البنى التحتية، وتوفير الملاكات الطبية من قِبل دائرة صحة كربلاء)، واضاف ان (جميع الخدمات في المستشفى تقدمها ملاكات طبية عراقية)، واكد الكربلائي ان (المحافظة تسعى الى الارتقاء بخدماتها الصحية والعلاجية وتطوير قطاع العمليات)، منوهاً الى ان (المستشفى تجرى فيه عمليات يبلغ عددها شهرياً من 850 الى الف عملية). على صعيد متصل، ادخلت دائرة صحة الأنبار، مستشفيي حديثة والكرمة الى الخدمة، موضحة خططها للعام الجاري. وقال مدير قسم المشاريع وخدمات الهندسة والصيانة في دائرة صحة الأنبار، ياسر منير ديلان، في تصريح امس ان (دائرة الصحة بالمحافظة اشارت الى دخول مستشفيي حديثة والكرمة الى الخدمة، فضلاً عن تسريع العمل في مستشفيي هيت والقائم)، مضيفاً انه (سيتم تفعيل مستشفيات الخالدية والعامرية والصقلاوية بعد تأمين التخصيصات المالية حسب الموازنة)، واكد ان (خطة الدائرة تتضمن مشروع تأهيل ردهات الطوارئ في مستشفى عنة و مستشفى الطوارئ في ناحية البغدادي، والمباشرة بالمرحلة الثانية من العمل بعد إحالة المشروع الى صندوق إعمار المناطق المحررة، فضلاً عن تأهيل مستشفى الطوارئ في راوه)، لافتاً الى (العمل بمستشفى الرمادي حيث سيُفتتح خلال هذا العام، الى جانب اعمال تأهيل في بعض الاقسام)، وتابع ديلان ان (المحافظة انجزت تطوير بعض المراكز الصحية الخاصة بأمراض القلب وجراحة الاوعية الدموية، وتحديثها بالاجهزة المتطورة منها جهاز القسطرة)، مبيناً ان (خطة الدائرة ستتضمن مشروع تأهيل بناية مركز الكلّية الصناعية وتجهيزه بأحدث الاجهزة المتطورة، وإنشاء بناية المعجل السرطاني والعلاج بالاشعاع، وتوفير الاشعاع من قِبل وزارة الصحة)، مشيراً الى (إحالة بعض المراكز الصحية الى التنفيذ في النخيب والحبانية، ومركز الطاش في الرمادي، وإنجاز مشروع قطاع رعاية الصحية الأولية في البغدادي والقائم، وتهيئة خطط لإنشاء مركز صحي تخصصي للأسنان في الرمادي، فضلاً عن تجهيز مركز جراحة الجملة العصبية في الفلوجة بأجهزة متكاملة ضمن صندوق الإعمار، وافتتاح بناية القلب المفتوح)، وذكر ان (صحة الانبار تسعى لإعتماد وتوسيع المراكز التخصصية بالمحافظة، مثل مركزي العيون و العقم الذي تم إنجازه).