العتبة الحسينية تطلق بطاقة مجانية لعلاج الثلاسيميا

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

اطلقت مستشفى المجتبى لأمراض الدم وزراعة نخاع العظم التابعة لهيئة الصحة والتعليم الجامعي في العتبة الحسينية المقدسة، برنامج لنعيد البسمة اليهم بمنح 100 بطاقة علاجية وتشخيصية مجانية للاطفال المصابين بالثلاسيميا في جميع محافظات العراق. وقال مدير المستشفى مهند كامل الزيدي في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (المبادرة اُطلقت لدعم الاطفال دون سن 12 عاماً الذين يعانون من المرض، بدعم ممثل المرجعية الدينية العليا للعتبة عبد المهدي الكربلائي وإشراف مباشر من قِبل هيئة الصحة والتعليم الطبي)، واوضح ان (المبادرة تتضمن منح المريض بطاقة علاجية مجانية مدفوعة التكلفة بالكامل من قِبل العتبة لمدة سنة كاملة لحامل البطاقة)، مشيراً الى انها (تشمل جميع الخدمات العلاجية والتشخيصية الى جانب إجراء الفحوصات المختبرية و التشخيصية التي تشمل الرنين المغناطيسي بإستخدام التقنيات الحديثة).

مبادرة إنسانية

واضاف ان (العتبة الحسينية، تطلق مبادرات انسانية لدعم كبار السن والاطفال لدعمهم والتكفل بدفع اجور علاجهم). وافتتحت العتبة مستشفى في سوريا بتكلفة تفوق ملياري دينار لدعم عوائل المتضررين في الزلزال. وقال رئيس خلية الازمة والاغاثة في العتبة، علي الحمداني، في تصريح امس ان (العتبة انهت ملف المساعدات لإغاثة العوائل السورية المنكوبة بعد الزلازل الذي ضرب المدن)، لافتاً الى (تقديم المساعدات خلال اكثر من شهر)، واكد الحمداني ان (العتبة جهزت مستشفى ميداني في ساحة الاعياد بمدينة الجبلة في محافظة اللاذقية لتقديم الرعاية الطبية، فضلاً عن تأهيل مستشفى الجبلة الوطني بمليارين و400 الف دينار لإعادة المبنى وتجهيزه بالمعدّات الطبية)، منوهاً الى (افتتاح المستشفى يوم امس ومباشرته بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين السوريين في المدينة).