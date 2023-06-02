العتبة الحسينية تستحصل موافقة التعليم العالي لإطلاق مجلة علمية

كربلاء – اوس ستار الغانمي

حصلت جامعة الزهراء للبنات، التابعة للعتبة الحسينية، على موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإستحداث مجلة الزهراء للعلوم الصحية والطيبة. وقال مسؤول قسم الشؤون العلمية في الجامعة ومدير تحرير المجلة، علي جعفر الحسيني، في تصريح لـ (الزمان) امس ان (المجلة تعد من الاصدارات العلمية المستحدثة، التي تتبع جميع المعايير المتتطابقة مع شروط الوزارة)، مشيراً الى (وجود اجانب وعدد من الاسماء اللامعة في تخصصات طبية، ضمن هيئة التحرير)، واوضح الحسيني ان (مجلة الزهراء بعد استيفاءها الشروط المطلوبة اصبحت من المجلات المعترف بها محلياً، وتعد ضمن سلسلة المجلات الأكاديمية)، منوهاً الى (فهرستها في موقع المجلات العلمية العراقية)، وفي مجال البحوث اكد انه (يمكن تسلم البحوث من داخل الجامعة وخارجها، حسب الشروط المنشورة على موقع المجلة بشرط ان تكون بحوثاً غير منشورة في مكان آخر، ومستلة من اطاريح ورسائل، ولاتزيد نسبة الاقتباس عن 30 بالمئة).

بناء عسكري

على صعيد متصل، عقدت ندوة بعنوان الاكاديميون والبناء الفكري والعلمي والاصلاحي للدولة، بالتعاون بين القسم القانوني لبيت الحكمة، واتحاد الاكاديميين والتقنيين العرب، بحضور امين بيت الحكمة محمد الراوي، وجمع من رؤساء واساتذة الجامعات. وركزت محاور الندوة على (أثر المراكز البحثية والعلمية لأصحاب القرار في البناء والتطور، والكفاءات الفكرية والعلمية اعمدة إصلاح الدولة، والتقنيات الحديثة في إدارة مؤسسات الدولة، والحوكمة وسيادة القانون ضمانة النجاح في إدارة مؤسسات الدولة، قدمها عدد من الباحثين المتخصصين)، وطرحوا خلال الندوة بحوثاً عن (تأصيل علمي وتاريخي وإحصائيات وامثلة من الواقع، ومكامن الإخفاق والنجاح في الحكومات المتعاقبة بعد 2003 وتمثّل هذه البحوث عصارة خبرة وعمل اكاديمي وفكري لأكثر من ثلاثين عاماً لكل باحث)، ولفت الدكتور صلاح عبد الرزاق، خلال فتح باب المداخلات والمناقشات، الى (تشويه مصطلح الإصلاح من قِبل السياسيين والمسؤولين، قبل 2003 حيث اطلق النظام البعثي ندوات إصلاح النظام القانوني والتعليمي وإعادة كتابة التاريخ، اما العام المذكور، رفع العديد من الزعماء السياسيين شعارات الإصلاح ، الى جانب تأسيس تيارات وجبهات سياسية، بإسم الإصلاح)، مبيناً انها (مجرد شعارات بلا برامج واقعية او خطط حقيقية، بل مشاريع لتمضية الحملات الانتخابية فقط)، وتابع ان (المحاصصة الحزبية والعائلية تسببت بمنح مناصب وزارية ووكلاء ومدراء عامين ورؤساء هيئات ومحافظين ومعاونين لأشخاص لا يصلحون لتلك المناصب، لكونهم ذوي مستوى تعليمي وثقــــافي متدني، فضلاً عن عدم كفاءتهم اواختصاصهم، ماادى الى انتشار الفساد والجهل)، واختتمت الندوة المناقشات المثمرة، بتقديم (الشهادات التقديرية بين الباحثين، ودرع بيت الحكمة للأمين العام المساعد لإتحاد الاكاديميين والتقنيين العرب، مرتضى النوري).