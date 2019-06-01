إنشاء مركز لأبحاث محاربة السرطان يرتبط بثلاث دول

العتبة الحسينية ترّمم سوقاً عمرها نحو 300 عام في كربلاء

بغداد- محمد فاضل ظاهر

اعلن قسم شؤون خدمات المدينة التابع للعتبة الحسينية المقدسة عن قرب افتتاح ما يعرف بين الاهالي بـ سوق العرب المجاور لمرقد الامام الحسين عليه السلام بعد انجاز اعمال الترميم.

ويأتي تكفل العتبة باعادة ترميم وتأهيل الاسواق القريبة من المرقد لانها تعاني من تقادم الابنية فيها وعدم تناسق مظهرها مع جمالية المنطقة المحيطة بالمرقد الشريف،فضلا عن افتقارها لابسط مقومات السلامة والامان.

وقال رئيس القسم نافع جاسم الخفاجي في بيان امس ان (الكوادر باشرت بالمراحل الاخيرة المتمثلة بأنشاء السقوف وتغليفها بمادة البولي كابون الملائمة للظروف البيئية في العراق).

واضاف ان (السوق سيتم افتتاحه في عيد الفطر المبارك بعد استكمال أكساء أرضية الشارع بمادة الرخام). واوضح ان (عملية تأهيل السوق شملت توسعة الشارع ورفع التجاوزات عليه وانشاء السقف الحديدي،كما تضمن العمل انشاء شبكة مياه ومجاري جديدة فضلا عن تصميم شبكة مطافئ حريق داخل السوق ومنظومة للمراقبة).

سوق مهمة

واشار الى ان (السوق يربط منتصف شارع الامام علي من جهة،ومن الجهة الاخرى فهو يقرب من الحائر الحسيني الشريف)،مبينا ان (السوق يعد من الاسواق المهمة والحيوية في مدينة كربلاء فضلا عن كونه سوق تراثي يرجع عمره الى اكثر من 300 عام). يذكر ان العتبة الحسينية قامت في ايار الماضي اعادة ترميم سوق الخفافين المجاور لسوق العرب.

وكشف قسم المشاريع الاستراتيجية في العتبة الحسينية عن موعد افتتاح المركز الخاص بالأبحاث العلمية التخصصية بمحاربة أمراض السرطان. وقال رئيس القسم منتظر جبار امس ان (العتبة استكملت التصاميم الخاصة بمركز الابحاث العلمية والتطويرية التي تعنى بمحاربة مرض السرطان).

واضاف ان (العتبة لجأت الى انشاء هذا المركز لان العراق بحاجة للتطوير في مجال محاربة السرطان ونشر الوعي وخصوصا بعد انتشار المرض وبشكل كبير في المحافظات،فضلا عن دور المركز بتطوير الكوادر الطبية التخصصية). واوضح جبار ان (المركز سيكون الاول من نوعه في العراق لما سيتضمنه من تقنيات وخبرات اجنبية ستساهم بتطوير الكوادر الطبية العراقية “،مبيناً ان “المركز سيرتبط وبشكل مباشر مع احدث المراكز الطبية المتطورة في لندن ومصر والاردن). وتابع ان (المركز سيفتتح تزامنا مع الانتهاء من مشروع مركز الامام الحسين للامراض السرطانية).

طريق رابط

يذكر ان المشروع تنفذه العتبة الحسينية على مساحة 12 دونما على الطريق الرابط بين مركز محافظة كربلاء وناحية الحر،وان نسبة الانجاز فيه بلغت اكثر من 78 بالمئة.

واكد محافظ كربلاء عقيل الطريحي ضرورة العمل الجاد والخروج برؤية متكاملة من اجل انهاء مشكلة الابنية المدرسية. واضاف المحافظ خلال لقائه وفدا من مهندسي قسم الابنية المدرسية في المحافظة انه (سيتم تخصيص مبلغ لصيانة وتأهيل بعض المدارس المتضررة في قضاء المركز وبقية الاقضية والنواحي بعد اعداد كشوفات من قبل القسم). مشيرا الى انه (ذلك يأتي في ظل السعي المستمر للنهوض بواقع الابنية المدرسية في كربلاء). من جانبه عرض مدير قسم الابنية المدرسية المهندس مؤيد عبد الحسين الاسدي (عددا من المواضع المهمة التي تخص الواقع التربوي ومنها الابنية المدرسية والمشاكل التي تواجهها والحاجة الى الدعم المالي والمعنوي). مضيفا انه (تمت موافقة المحافظة على دعم ورعاية المؤتمر العلمي الاول للابنية المدرسية والذي يعد الاول من نوعه في البلاد وبمشاركة مديريات الابنية المدرسية في بغداد ومحافظات الفرات الاوسط). ويذكر ان المحافظ قد التقى وفدا من مهندسي الابنية المدرسية في المحافظة وتم التباحث حول آليات النهوض بهذا القطاع الحيوي المهم من خلال حل مشكلة الابنية المدرسية المكتظة وانهاء الدوام الثلاثي والرباعي في بعض المدارس.