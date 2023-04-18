التخطيط يتوقّع إفتتاح مجمَّع زرباطية السكني نهاية العام الجاري

العتبة الحسينية تتدارس تنفيذ المدينة الطبية والجامعية في البصرة

واسط – الزمان

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

وضع قسم المشاريع الستراتيجية في العتبة الحسينية، الخطة الخاصة بتنفيذ مشروع المدينة الطبية والجامعية في محافظة البصرة.

وقال رئيس القسم محمد ضياء في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (العتبة وضعت خطة متكاملة لتنفيذ المشروع وانجازه بعد استكمال مرحلة اعداد التصاميم، وجداول الكميات)، مبيناً ان (المساحة المشروع اصبحت 120 دونماً بعد تدخل ممثل المرجعية الدينية والمتولي الشرعي للعتبة، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، لإضافة مساحات خضراء)، واوضح ان (المشروع يتضمن مستشفى طاقته الاستيعابية بلغت 520 سريراً ومساحة بناء اكثر من مليون متر مربع)، مشيراً الى انه (يضم كليات الطب البشري والتمريض وهندسة الاطراف الصناعية والصيدلة وطب الاسنان، وهندسة الاجهزة والمعدات الطبية و علوم الحياة والتقنيات الطبية)، واضاف انه (سيتضمن جامع بمساحة الفين و600 متر مربع، ومكتبة مركزية بمساحة 6 الاف متر مربع، ونادي طلابي بنفس المساحة، فضلاً عن سكن خاص بالطلّاب والطالبات، وسكناً للاساتذة)، مؤكداً ان (المشروع جاء بضمن خطة العتبة الحسينية الخاصة بتطير الخدمات الصحية والطبية للمواطن).

صندوق التنمية

على صعيد متصل، افصحت وزارة التخطيط، عن توقيع 144 مشروعاً وفق خطة الصندوق التنمية للعام الجاري. وقال بيان تلقته (الزمان) ان (وزير التخطيط محمد تميم، وجّه بتوفير البيئة المناسبة لتمكين الصندوق من تنفيذ خطته السنوية التي تتضمن تنفيذ المشاريع الخدمية، اهمها مشاريع الماء والكهرباء والطرق والمدارس في المناطق الاشد فقراً)، موضحاً ان (الخطة شملت 144 مشروعاً في مختلف المحافظات موزعة بين محافظات الأنبار و ميسان و المثنى و بابل و نينوى والديوانية، و صلاح الدين وأربيل و السليمانية، ومشروع واحد في محافظة ذي قار، فضلاً عن إعادة إعلان اربعة مشاريع لمحافظتي ذي قار والأنبار)، ولفت الى (تنفيذ حملات الحشد المجتمعي في بغداد ومحافظات واسط والديوانية وذي قار وبابل ونينوى، خلال الشهرين المقبلين)، مؤكداً ان (الخطة تشمل الكشوف الفنية لمشاريع المرحلة الاولى في محافظات بغداد و ديالى، وميسان وكربلاء وذي قار وكركوك، ومشاريع المرحلة الثالثة في محافظات صلاح الدين، والمثنى ونينوى والنجف وكركوك واربيل والبصرة واربيل). واكدت الوزارة تقدم مراحل إنجاز مشروع مجمّع زرباطية السكني في قضاء بدرة بمحافظة واسط، متوقعة افتتاحه نهاية العام الجاري. وذكر البيان ان (فريق المتابعة الميدانية المختص في دائرة البرامج الإستثمارية الحكومية، اجرى زيارة الى موقع المشروع. حسب توجيهات الوزير، للإسراع بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والخدمات والبنى التحتية)، مشيراً الى (إطــــــلاعه على واقع العمل ومراحل الانجــــــــاز فضلاً عن تشخيص بعـــــــض المشكلات وإتخاذ الإجــــراءات اللازمة لمـــعالجتها).

كلفة المشروع

واكد ان (كلفة المشروع بلغت 112 مليار دينار بنسبة إنجاز وصلت الى 78 بالمئة على مساحة 128 دونماً تشمل 544 داراً بنموذجين اثنين، وروضة وحضانة ومدرسة ابتدائية سعة 18 صفاً ومتوسطة سعة 14 صفاً، فضلاً عن سوق عام ومركز صحي وجامع)، منوهاً الى (تزويد المجمّع بشبكات الماء وللحريق و السقي، وشبكات مياه الامطار والكابل الضوئي والكهرباء، ومحطة لمعالجة المياه الثقيلة، ومواقف سيارات وحدائق).