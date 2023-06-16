الصفدي: تكريم شخصية متميزة بفعاليات الشهر المقبل

العبودي يدعو لمواصلة الخطى بإتجاه المؤشّر العلمي

بغداد – إبتهال العربي

تفقّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، واقع الامتحانات النهائية في كليات المجموعة الطبية بجامعة بابل، مؤكداً اهمية إستخدام مؤشر الموضوعية العلمية في قياس مستوى نتائج الامتحانات. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (العبودي اطلّع ميدانياً على مسار الامتحانات النهائية في كليات طب حمورابي والأسنان والصيدلة، والقانون والتربية البدنية والعلوم الإدارية في جامعة بابل، فضلاً عن متابعته لبيئة الاختبارات ومراكزها التخصّصية)، مشيراً الى (استعراض الموضوعات والقضايا العلمية من قِبل رؤساء الفروع والأقسام في الكليات، بحضور المحافظ وسام اصلان الجبوري، ورئيس الجامعة قحطـان الجبوري).

نتائج إمتحانات

وشدّد الوزير على (مراعاة الموضوعية العلمية في قياس نتائج الامتحانات النهائية وتحقيق الأهداف التعليمية والأكاديمية في ضوء المتطلبات النظرية والعلمية، للإستمرار بالخطى وفق برنامج وخطة واضحة لقياس مؤشر الاختبارات، لاسيما في كليات المجموعة الطبية والصحية)، مبيناً ان (برامج التوأمة والبحث العلمي المشترك، منحت دوراً جاداً في الارتقاء بالأداء التعليمي)، ودعا العبودي الجامعات الأهلية الى (زيادة التطوير في مجال الخدمات التعليمية النوعية، والإسهام في تعضيد البرامج الأكاديمية والتنموية التي تخدم المجتمع، فضلاً عن اهمية برامج التوأمة والبحث العلمي المشترك مع الجامعات الحكومية والأجنبية، لتعزيز الأداء وتحقيق اهداف المؤسسات الأكاديمية). واكدت الوزارة التزامها بالشراكات الدولية وحماية البيئة التعليمية من محاولات المساس بالثوابت الأخلاقية. وذكر البيان ان (الوزارة ترفض المضمون المتداول المتعلق بمنح برامج دراسية لا تراعي الخصوصية والهوية الدينية والثقافية للمجتمعات العربية والإسلامية)، لافتاً الى (الالتزام بالتعاون والشراكات الدولية في مجالات التطوير الأكاديمي والبحث العلمي والنشر العالمي، وكذلك العمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة المعتمدة لدى الأمم المتحدة). ويستعد المسار الرقمي للإحتفاء بمائة وخمسين شخصية نخبوية، في الخامس عشر من الشهر المقبل، بنادي الصيد العراقي، مشيراً الى تكريم شخصية وطنية متميزة. وقال رئيس المجلس، صفد الشمري، في تصريح امس ان (المسار الرقمي سيطلق فعاليات المنتدى الوطني الثاني للتواصل الرقمي للعام الجاري بهذا الموعد بعد سلسلة من الاجتماعات مع شركاء المنتدى، للإحتفاء بمائة وخمسين شخصية نخبوية في مجالات الإعلام والاتصالات والشبكات)، مبيناً انها (سهمت في تسويق الوعي المجتمعي بضرورات التحوّل الرقمي، عبر الفعاليات والدراسات والورش ونشر المحتويات الرقمية الهادفة)، واشار الى (مناقشة المجلس في اجتماعات اخرى، مع عضو مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، ومسؤول قطاع تكنولوجيا المعلومات، عبد العظيم محمد الصالح، خلال زيارته الى مقر الاكاديمية العراقية للمهارات الرقمية، بحضور رئيس الهيئة الإدارية بنادي الصيد حسنين معلّة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة المدارس الملكية، علاء المولى، لمناقشة المنتدى)، موضحاً (الاعلان عن اسماء النخب العراقية المحتفى بها في وقائع المنتدى، بعد العيد الوطني للصحافة العراقية، واختيار شخصية مهنية وطنية، دعمت جهود التحوّل الرقمي، والمحتويات الرقمية الهادفة). في سياق متصل، دعا مركز البيان للدراسات والتخطيط، لحضور حفل بمناسبة اطلاق الكتاب (قبل أن يدركنا الظمأ: أزمة المياه في العراق من سياسة الدولة الى سياسة الأرض). وتلقت (الزمان) دعوة جاء فيها (المركز سيعقد ندوة وحفل بمناسبة صدور الكتاب المذكور، السبت المقبل، بمشاركة المتحدث الرسمي بإسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، و عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار بالبرلمان، ابتسام الهلالي، و عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين، علي فارس حميد، على القاعة المركزية في المركز).

حوارات عديدة

واقيم مؤتمر ربيع نينوى الإداري الأول، على قاعة نقابة المهندسين العراقيين في المحافظة، لطرح عمل الادارات في مختلف القطاعات والمشكلات التي تواجهها. وبحسب البيان فإن (المؤتمر نظمه الناشط عبد الحافظ البدراني مع نخبة من الشباب المستقلين، بحضور قائمقام الموصل صالح حسن، ومسؤول مكتب رئاسة الوزراء في نينوى، عمر العبيدي، وجمع من السمؤولين في المحافظة)، لافتاً الى (استعراض حوارات عديدة بشأن واقع عمل الادارات في مختلف القطاعات، ومدى تأثير المعوقات على عمل الدوائر الحكومية والنقابات والاتحادات، من اجل تحديد الحلول الناجعة بالتعاون مع الادارات والسلطة المحلية في نتنوى).