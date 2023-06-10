وفاة طالب بصراوي بعد تأديته الإمتحان إثر جلطة دماغية

العبودي يبحث في الأردن تعزيز برامج التوأمة وإعانة الطلبة العراقيين

بغداد – ساري تحسين

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، مع نظيره الأردني عزمي محافظة، تعزيز برامج التوأمة بين الجامعات عبر مذكرات التفاهم المشتركة، لدعم شؤون الطلبة العراقيين بالاردن.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين ناقشا توسيع مجالات التعاون العلمي والاكاديمي بين الجامعات العراقية والاردنية في ضوء مذكرات التفاهم، بحضور رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان)، واشار العبودي الى (اهمية زيادة التعاون بين البلدين لتوفير مناخ علمي إيجابي لتطوير الخبرات والمهارات والمناهج والبحوث التخصصية المشتركة، وتفعيل الشراكات المنتجة ومواكبة المتغيرات والتبادل الثقافي، فضلاً عن المضي بتطوير الإمكانات ومؤشرات التطور في اداء الجامعات وانفتاح الوزارة على الشراكات واستقطاب الطلبة الدوليين الى الدراسات الأولية والعليا في الجامعات العراقية).

تعزيز شراكة

من جانبه اعرب الوزير الاردني، عن (اهمية تعزيز الشراكة مع العراق لإحتضان الجامعات العديد من الطلبة الاردنيين، ودعم المؤسسات الأكاديمية وطلبتها وباحثيها لدى البلدين). وزار العبودي مع الوفد، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، مؤكداً تنمية الشراكات التخصصية، بحضور رئيس الجامعة خالد السالم، ورئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان . وقال بيان امس ان (الزيارة جاءت لمضي الوزارة ومؤسساتها الجامعية في تنمية بيئة الشراكات العلمية في المجالات التخصصية ولاسيما الهندسية والتقنية والطبية منها وتحقيق أعلى مستوى من التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات وتطوير البرامج)، واوضح ان (رئيس الجامعة رحّب بتعضيد العلاقات الثنائية وتعزيز المجال العلمي والتكنولوجي ومواكبة المتغيرات العلمية).

متابعة شؤون

وشدّد وزير التعليم، خلال زيارته الى المحلقية الثقافية في عمان، على متابعة شؤون الطلبة العراقيين، وبرامج التبادل الثقافي. وذكر البيان ان (العبودي شدد على المتابعة المستمرة والتواصل مع الطلبة العراقيين في الجامعات الأردنية وتذليل التحديات أمامهم وتمكينهم من استكمال المتطلبات العلمية والأكاديمية في التخصصات التي يدرسونها، وإبرام الشراكات العالمية المنتجة مع المؤسسات والمنظمات الدولية التي تلبي وتستجيب للمتطلبات المعرفية المعاصرة وتفتح المجال بإتجاه فرص التعاون العلمي في المجالات التنموية، وتوفير ما يحتاجه الطلبة من خدمات علمية، الى جانب استقطاب الطلبة الدوليين ضمن مشروع ادرس في العراق برعاية الوزارة). على صعيد متصل، اكد المدير العام لتربية بغداد الكرخ الثانية قيس الكلابي، ان الحكومة وجهت بدعم العملية التربوية، وإنجاح الامتحانات، الى جانب حل شح الأبنية المدرسية. واوضح بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (هنالك دعماً حكومياً بتوفير الأموال ضمن الموازنة المالية لبناء مدارس جديدة)، مشيراً الى (زيارة رئيس الوزراء محمد السوداني، الى المراكز الامتحانية، وتوجيهاته للوزارة والمديريات والجهات الساندة للإمتحانات، توفير الظروف الملائمة اثناء العملية الامتحانية والاهتمام بتوفير الكهرباء قدر الامكان تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة)، واكد الكلابي ان (الاهتمام الحكومي سينعكس على مسار الوزارة في توفير الجودة ودعم الطلبة والمدارس المستلزمات)، لافتاً الى (ضرورة اهتمام اولياء الامور بأبنائهم خلال الامتحانات لما يشكّله من دعم نفسي لتأدية الامتحان بإنسيابية دون ضغوط تؤثر على نجاحهم ومستقبلهم). في غضون ذلك، توفي الطالب في مرحلة الثالث المتوسط محمد ناصر البصيري، من اهالي البصرة، بعد رجوعه من الأمتحان الوزاري. وذكر مصدر اطلعت عليه (الزمان) ان (الطالب وافاه الأجل إثر جلطة دماغية).