العبودية في زمن الأنترنت – شاكر عبد موسى الفنداوي

هناك أفعال ومهن مقبولة في زمن ما ومحرمة في زمن آخر، مثل غزو الشعوب والسيطرة على ثرواتها ونسائها ، وتجارة الرقيق ، وبيع الخمور ، فتجارة الرقيق واقتناءهم كانت متاحة ومباحة منذ فجر التاريخ، في بلاد المسلمين وغيرها ،وكانت قوافل السبايا جزءاً ثابتاً في غنائم الحروب، ومن الصعب أن تجدَ بين السلف رجلاً ذا مال، وليس عنده رقيق وإماء، بمن فيهم الخلفاء والأئمة والعلماء، فضلاً عن سائر الناس.

جميع الإمبراطوريات الشرقية سواء الفارسية أو الصينية او الهندية او اليابانية تشابهت في نظرتها الدونية للنساء وفي امتلاك عدد غير محدود ممن اسموهن بالمحظيات.. فالإسلام في بدايته لم يخرج عن الثقافة المتعارف عليها في وقتها.. من المفيد الاشارة الى هذا الجانب كي لا يفهم من كانت ثقافته محدودة حقيقة ما يراد تفسيره.

وقد ورد في النصّ (ولا اجتهاد فيما ورد فيه نصّ) قول سيد المرسلين (ص) : «لا يفلح قومٌ ملكت زمامهم امرأة».. وقد رأينا كيف أُهين المصريون قديماً من غيرهم، عندما ملكت زمامهم وتولَّت أمرهم «شجر الدر» فعايرهم العراقيون بقولهم الساخر :

(( إذا كانت مصر قد خلت من الرجال فأخبرونا لنبعث لكم رجلاً من عندنا ليتولى عندكم الحكم .. (( فاضطرت شجر الدر للدخول في «عصمة» رجل، وجرى الدم من بعد ذلك أنهاراً.

لا نحتاج اليوم إلى إدانة من سبقنا ، ولا القول بأنَّ الرقَّ أمر مقبول، وغير قبيح ، الرق كان منذ البدء فعلاً قبيحاً، بل هو ناقض لحرية الاختيار الضرورية لتوحيد الخالق سبحانه، لكن هذا القول بذاته – أي اعتبارنا أنَّ الرق قبيح- هو فكرة جديدة، تبناها البشر بعدما تطورت معارفهم وشعورهم بذاتهم الفردية، وهذا كله ثمرة لهيمنة العلم على مجالات الحياة.

وعلى هذا النحو يذهب الدكتور ( احمد سالم زويل 1946- 2016) ([1]) الى القول:-

((الغرب ليسوا عباقرة ونحن أغبياء! هم فقط يدعمون الفاشل حتى ينجح، ونحن نحارب الناجح حتى يفشل)) .

ولكن هناك حروب دينية – طائفية – عشائرية – جهوية – سياسية مستعرة في كل مكان من بلاد العرب والإسلام (شيعية- سنية – مسيحية، عربية – كردية، في العراق وسوريا) و( مسيحية، شيعية، سنية، درزية، في لبنان) و( زيديه، حوثية، اثنا عشرية، سنية، سلفية، عشائرية، جهوية في اليمن)، و( لغوية أثنية عربية، أمازيغية، بربرية إسلامية في الجزائر)، و( مسيحية إسلامية، جهوية في السودان) و(عشائرية طائفية مناطقتيه في ليبيا ) و (روافض، نواصب خوارج، مجوسية، صفوية، قاعدة، أنصار الشريعة، شيعية، حزب الله، أنصار الله، داعش والنصرة.. إلخ).

والهويات المتنوعة المتصارعة (ديانات، أقليات، أعراق، أثنيات، لغات، طوائف، ملل، نحل، ومذاهب وما لا يعد ولا يحصى من الجماعات الثقافية المتنوعة) .

وقد تغيرت أفكارنا بعد اندماجنا في اقتصاد العالم وثقافته، ومغادرتنا عصر الجاهلية الى عصر الإسلام ثم عصر النفط والانترنت ، ولو كنا منعزلين مثل كوريا الشمالية، فلربما تقبلنا ممارسات شبيهة بالرق، والتي يمارسها الرئيس الكوري الشمالي الصبي.

*

أنفق زعيم كوريا الشمالية ( كيم جونغ أونتولد 1984 ) ما يقرب من 2،7 مليون جنيه استرليني على شراء ملابس داخلية مثيرة لـ ( فرقة المتعة) الخاصة بكبار رجال الدولة والجيش الكوري الشمالي.

ويزيد هذا الرقم بمقدار 1،2 مليون إسترليني عن حجم الإنفاق على البلد نفسه عام 2015? وذلك بحسب أرقام الواردات التي جمعتها هيئة الأعمال التجارية الدولية بمركز التجارة العالمي.

وفي دولةٍ تعدادها 25 مليون شخص، يتقاضى معظمهم ما يقرب من الف جنيه إسترليني سنوياً، فإنَّ الملابس المثيرة أمر خاص بزوجات وصديقات النخبة الحاكمة، ومجموعة النساء الخاصة بالرئيس، والمسماة “فرقة المتعة” أو “القسم الخامس”.

تتكون المجموعة من بعض أجمل النساء بكوريا الشمالية، ويجوب رجال تابعون للرئيس أرجاء البلاد دائماً لتجنيد نساء جُدُد.

وبحسب شهادات المنشقَّين بكوريا الشمالية، تؤخذ الفتيات في سن الـ13 من الفصول، ويأمرهم الجنود بعدم التحدث مع عائلاتهن مرةً أخرى، وإلا فسيواجهن الإعدام.

ويُزعَم أنَّ هؤلاء الفتيات يُجنَّدن فيما يسمى “فرقة المتعة”? وذلك بعد مرورهن على الكشف الطبي؛ للتأكد من عذريتهن.

ويتم تدريب الفتيات على مدار الأعوام التالية على تقديم العروض الترفيهية للبالغين، ويُتَوَقَّع منهن ممارسة الجنس مع نخبة قيادات الجيش بدولة كوريا الشمالية المنعزلة.

وكان قد تم حل هذه الفرقة بوفاة الرئيس الراحل (كيم جونغ إيل 2011-1941 ) عام2011 ، ولكن أبنه (كيم جونغ أون ) أعاد إحياء تلك الممارسات المقرفة مرةً أخرى.

أغلبهن يتم تزويجهن للحرس الخاص أو الكوادر المسموح لهم بالعمل في الشؤون الخارجية” ، وتبقى الأخريات للخدمة بحفلات الجنس الصاخبة في العاصمة الكورية بيونغ يانغ، والمليئة بالمشروبات والمأكولات الفاخرة.

كاتب وأعلامي

([1]) أحمد حسن زويل : هو عالم كيميائي مصري أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء لسنة 1999 لأبحاثه في مجال كيمياء الفيمتو، حيث قام باختراع ميكروسكوب يقوم بتصوير أشعة الليزر في زمن مقداره فمتو ثانية، وهكذا يمكن رؤية الجزيئات أثناء التفاعلات الكيميائية، ويعتبر هو رائد علم كيمياء الفيمتو، ولقب بـ«أبو كيمياء الفيمتو.