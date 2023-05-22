العاهل الأردني يتوعد بضرب عصابات المخدرات المحلية والإقليمية

عمان‭- ‬الزمان‭ ‬

توعد‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬الإثنين‭ ‬بضرب‭ ‬عصابات‭ ‬المخدرات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬أمن‭ ‬المملكة‭ ‬‮«‬الوطني‭ ‬والإقليمي‭ ‬بيد‭ ‬من‭ ‬حديد‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭.‬

وأكد‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬التابعة‭ ‬لمديرية‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬‮«‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الكامل‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأردنيّة،‭ ‬الجيش‭ ‬العربي‭ ‬ولإدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات،‭ ‬بما‭ ‬يمكنهما‭ ‬من‭ ‬التصدي‭ ‬لعصابات‭ ‬المخدرات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية،‭ ‬والضرب‭ ‬بيد‭ ‬من‭ ‬حديد‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يهدد‭ ‬أمننا‭ ‬الوطني‭ ‬والإقليمي‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قوّاتنا‭ ‬المسلّحة‭ ‬وأجهزتنا‭ ‬الأمنيّة‭ ‬أثبتتا‭ ‬دوماً‭ ‬كفاءة‭ ‬وقدرة‭ ‬عاليتين‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬أمن‭ ‬الأردن،‭ ‬وما‭ ‬زالتا‭ ‬مستمرتين‭ ‬بالتصدي‭ ‬لعصابات‭ ‬المخدرات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‮»‬‭. ‬ووجّه‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬ب»صياغة‭ ‬استراتيجية‭ ‬وطنية‭ ‬وقائية‭ ‬شاملة‭ ‬تشترك‭ ‬بها‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬كافة،‭ ‬تهدف‭ ‬لنشر‭ ‬ثقافة‭ ‬مجتمعية‭ ‬وتوعوية‭ ‬من‭ ‬المخدرات‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬إشراك‭ ‬المجتمع‭ ‬بمكافحتها‭ ‬وتلافي‭ ‬آثارها‭ ‬المدمّرة‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬والفرد‮»‬‭. ‬وأفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬مقرا‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مقتل‭ ‬مرعي‭ ‬الرمثان‭ ‬وعائلته‭ ‬المؤلّفة‭ ‬من‭ ‬زوجته‭ ‬وأطفاله‭ ‬الستة‭ ‬جراء‭ ‬استهداف‭ ‬طيران‭ ‬حربي‭ ‬أردني‭ ‬لمبنى‭ ‬يضم‭ ‬منزلهم‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬الشعاب‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬السويداء‭ ‬الشرقي‮»‬‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬الأردن‭. ‬ويعد‭ ‬الرمثان،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد،‭ ‬من‭ ‬‮«‬أبرز‭ ‬تجّار‭ ‬المخدرات‭ ‬بينها‭ ‬الكبتاغون‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والمسؤول‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬تهريبها‭ ‬إلى‭ ‬الأردن‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يصدر‭ ‬أي‭ ‬تعليق‭ ‬أردني‭ ‬على‭ ‬الغارة‭.‬‮ ‬‭ ‬وينشط‭ ‬الجيش‭ ‬الأردني‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إحباط‭ ‬عمليات‭ ‬تهريب‭ ‬أسلحة‭ ‬ومخدرات‭ ‬آتية‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تحوّلت‭ ‬الى‭ ‬منصة‭ ‬لتهريب‭ ‬المخدرات،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬الكبتاغون‭ ‬الذي‭ ‬يُصنّع‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭. ‬وليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬ينفّذ‭ ‬الجيش‭ ‬الأردني‭ ‬غارات‭ ‬داخل‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬لإحباط‭ ‬عمليات‭ ‬تهريب،‭ ‬ويعود‭ ‬بعضها‭ ‬الى‭ ‬العام‭ ‬2014‭. ‬ويقول‭ ‬الأردن‭ ‬إن‭ ‬تهريب‭ ‬المخدرات،‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬الأردنية‭ ‬السورية‭ ‬الممتدة‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬حوالى‭ ‬375‭ ‬كيلومترا،‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬منظمة‮»‬‭ ‬تستعين‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬وتحظى‭ ‬بحماية‭ ‬مجموعات‭ ‬مسلحة‭.‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022‭ ‬إحباط‭ ‬السلطات‭ ‬الأردنية‭ ‬خلال‭ ‬نحو‭ ‬45‭ ‬يوما،‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬ذاته،‭ ‬دخول‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬مليون‭ ‬حبة‭ ‬كبتاغون،‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬الكمية‭ ‬التي‭ ‬ضُبطَت‭ ‬طوال‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

وتُعد‭ ‬سوريا‭ ‬المصدر‭ ‬الأبرز‭ ‬والاكبر‭ ‬للكبتاغون‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬عام‭ ‬2011‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬النزاع‭ ‬جعل‭ ‬تصنيعها‭ ‬أكثر‭ ‬رواجاً‭ ‬واستخداماً‭ ‬وتصديراً‭.‬‮ ‬

وتُشكّل‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬وخصوصاً‭ ‬السعودية‭ ‬الوجهة‭ ‬الأساسية‭ ‬لحبوب‭ ‬الكبتاغون‭ ‬التي‭ ‬تعدّ‭ ‬من‭ ‬المخدرات‭ ‬السهلة‭ ‬التصنيع‭ ‬ويصنّفها‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬والجريمة‭ ‬على‭ ‬أنّها‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬أنواع‭ ‬الأمفيتامينات‭ ‬المحفّزة‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬عادة‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬الأمفيتامينات‭ ‬والكافيين‭ ‬ومواد‭ ‬أخرى‭.‬