العاهل الأردني يبلغ مسؤولة أمريكية ضرورة إيقاف إجراءات أحادية تقوض فرص السلام

عمان‭- ‬الزمان‭ ‬

دعا‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬الأحد‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬في‭ ‬عمّان‭ ‬مسؤولة‭ ‬أمريكية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬خفض‭ ‬التصعيد‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭.‬

وقال‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬امس،‭ ‬إنّ‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني،‭ ‬وخلال‭ ‬استقباله‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الحسينية‭ ‬مساعدة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬لشؤون‭ ‬الشرق‭ ‬الأدنى‭ ‬باربرا‭ ‬أ‭. ‬ليف،‭ ‬أكّد‭ ‬على‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬تكثيف‭ ‬جهود‭ ‬الدفع‭ ‬نحو‭ ‬التهدئة‭ ‬وخفض‭ ‬التصعيد‭ ‬بالأراضي‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭.‬

و‭ ‬شدّد‭ ‬الملك،‭ ‬بحسب‭ ‬البيان،‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬إيقاف‭ ‬أية‭ ‬إجراءات‭ ‬أحادية‭ ‬الجانب‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬زعزعة‭ ‬الاستقرار‭ ‬وتقوض‭ ‬فرص‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‮»‬‭.‬

وطالما‭ ‬حذر‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مناسبة‭ ‬من‭ ‬الاعمال‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬استقرار‭ ‬المنطقة‭ .‬

ويشهد‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬منذ‭ ‬الإثنين‭ ‬تصعيداً‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬نحو‭ ‬عشرين‭ ‬قتيلاً،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬فلسطينيون،‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬توغّل‭ ‬إسرائيلية‭ ‬وهجمات‭ ‬شنّها‭ ‬فلسطينيون‭ ‬وأخرى‭ ‬نفّذها‭ ‬مستوطنون‭ ‬إسرائيليون،‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئتين‭ ‬عدد‭ ‬قتلى‭ ‬أعمال‭ ‬هجمات‭ ‬والمواجهات‭ ‬والعمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭.‬

كما‭ ‬جدّد‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‮ ‬تأكيده‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حلّ‭ ‬الدولتين،‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلّة‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬عام‭ ‬1967،‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‮»‬‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬ايضا‭ ‬‮«‬تطرّق‭ ‬اللقاء‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬والمساعي‭ ‬المبذولة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬سياسية‭ ‬لأزمات‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬مفوّض‭ ‬الأمم‭ ‬المتّحدة‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬فولكر‭ ‬تورك‭ ‬حذّر‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يخرج‭ ‬عن‭ ‬السيطرة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬تورك‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬عمليات‭ ‬القتل‭ ‬الأخيرة‭ ‬وأعمال‭ ‬العنف‭ ‬وكذلك‭ ‬الخطاب‭ ‬الناريّ‭ ‬لا‭ ‬تؤدي‭ ‬سوى‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬أعمق‭ ‬في‭ ‬الهاوية‮»‬‭. ‬وارتفعت‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬جراء‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬السنة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقلّ‭ ‬عن‭ ‬174‭ ‬فلسطينياً‭ ‬و25‭ ‬إسرائيلياً‭ ‬وأوكرانية‭ ‬وإيطالي،‭ ‬وفق‭ ‬تعداد‭ ‬وضعته‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬مصادر‭ ‬رسمية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬وفلسطينية‭.‬

وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬مقاتلين‭ ‬ومدنيين‭ ‬بينهم‭ ‬قصّر‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الفلسطيني‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬فغالبية‭ ‬القتلى‭ ‬مدنيون،‭ ‬وبينهم‭ ‬قصّر‭ ‬وثلاثة‭ ‬من‭ ‬عرب‭ ‬إسرائيل‭.‬