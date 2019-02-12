العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬يجدد‭ ‬لعباس‭ ‬دعمه‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬عاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية

الرياض‭ – ‬الزمان‭ ‬

جددت‭ ‬السعودية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تأكيد‭ ‬«وقوفها‭ ‬الدائم»‭ ‬مع‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬«مستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية»،‭ ‬يطالب‭ ‬بها‭ ‬الفلسطينيون،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تسعى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬إحياء‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬وخلال‭ ‬استقباله‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬في‭ ‬قصره‭ ‬بالرياض،‭ ‬جدد‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬«التأكيد‭ ‬على‭ ‬وقوف‭ ‬المملكة‭ ‬الدائم‭ ‬مع‭ ‬فلسطين‭ ‬وحقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬قيام‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية»،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ ‬«واس»‭.‬

ويجري‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬منذ‭ ‬الإثنين‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬للسعودية‭ ‬تستمر‭ ‬ليومين‭. ‬ويأتي‭ ‬الموقف‭ ‬المتجدد‭ ‬للرياض‭ ‬قبيل‭ ‬مؤتمر‭ ‬تنظّمه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬وارسو‭ ‬يومي‭ ‬الأربعاء‭ ‬والخميس‭ ‬حول‭ ‬«مستقبل‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط»‭. ‬وتدفع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬باتجاه‭ ‬تعزيز‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬فيما‭ ‬تواصل‭ ‬دعمها‭ ‬الثابت‭ ‬لإسرائيل‭. ‬وفي‭ ‬وارسو‭ ‬ستطرح‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مقترحات‭ ‬للسلام‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬«صفقة‭ ‬العصر»‭ ‬وقد‭ ‬أعدها‭ ‬صهر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬ومستشاره‭ ‬جاريد‭ ‬كوشنر‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتحدث‭ ‬كوشنر‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬المؤتمر،‭ ‬لكنه‭ ‬لن‭ ‬يعلن‭ ‬تفاصيل‭ ‬مشروعه‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬نيسان/أبريل‭. ‬وأفادت‭ ‬صحف‭ ‬خليجية‭ ‬أن‭ ‬كوشنر‭ ‬سيجري‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬أواخر‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬ستشمل‭ ‬السعودية‭. ‬وتربط‭ ‬كوشنر‭ ‬علاقات‭ ‬وثيقة‭ ‬بولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭.‬

وانتقدت‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بشدة‭ ‬اعتراف‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بالقدس‭ ‬عاصمة‭ ‬لإسرائيل‭ ‬أواخر‭ ‬2017،‭ ‬وتعتبر‭ ‬مؤتمر‭ ‬وارسو‭ ‬«مؤامرة‭ ‬أميركية»‭.‬

وترفض‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إجراء‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تتّخذ‭ ‬الإدارة‭ ‬الأميركية‭ ‬موقفا‭ ‬أكثر‭ ‬اعتدالا‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والفلسطينيين‭.‬