العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬ينال‭ ‬أرفع‭ ‬جائزة‭ ‬كاثوليكية‭ ‬للسلام

روما‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعلن‭ ‬الرهبان‭ ‬الفرنسيسكان‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬سيتوجه‭ ‬إلى‭ ‬أسيزي‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬ايطاليا‭ ‬في‭ ‬الربيع‭ ‬لتسلم‭ ‬«مصباح‭ ‬القديس‭ ‬فرنسيس»‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أرفع‭ ‬جائزة‭ ‬كاثوليكية‭ ‬للسلام‭.‬

وقال‭ ‬الأب‭ ‬إنزو‭ ‬فورتوناتو‭ ‬مدير‭ ‬قاعة‭ ‬الصحافة‭ ‬في‭ ‬كاتدرائية‭ ‬فرنسيس‭ ‬الأسيزي‭ ‬إن‭ ‬«جلالة‭ ‬ملك‭ ‬الأردن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬سيقوم‭ ‬بزيارة‭ ‬ترافقه‭ ‬جلالة‭ ‬الملكة‭ ‬رانيا،‭ ‬ملكة‭ ‬الأردن،‭ ‬الى‭ ‬كاتدرائية‭ ‬القديس‭ ‬فرنسيس‭ ‬الاسيزي‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬اذار/مارس‭ ‬ليتسلم‭ ‬(‭…‬)‭ ‬مصباح‭ ‬القديس‭ ‬فرنسيس‭ ‬للسلام»‭. ‬وذكر‭ ‬الأب‭ ‬إنزو‭ ‬ان‭ ‬الرهبان‭ ‬الفرنسيسكان‭ ‬يمنحونه‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تقديرا‭ ‬«لعمله‭ ‬والتزامه‭ ‬بتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والوئام‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الأديان‭ ‬واستقبال‭ ‬اللاجئين»‭. ‬واضاف‭ ‬«اليوم‭ ‬العالم‭ ‬مدعو‭ ‬إلى‭ ‬الإختيار‭ ‬بين‭ ‬الخوف‭ ‬والثقة‭ ‬في‭ ‬الآخر‭. ‬وقد‭ ‬اخترنا‭ ‬الثقة»‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬اكد‭ ‬سفير‭ ‬الأردن‭ ‬في‭ ‬روما‭ ‬فايز‭ ‬خوري‭ ‬ان‭ ‬الجهد‭ ‬الذي‭ ‬يبذله‭ ‬العاهل‭ ‬الاردني‭ ‬«من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‭ ‬والوئام‭ ‬في‭ ‬العالم»‭ ‬اساسي‭ ‬«في‭ ‬مكافحة‭ ‬تفشي‭ ‬الإيديولوجيات‭ ‬المسيئة»‭. ‬وسيتسلم‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬احتفال‭ ‬يحضره‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الايطالية‭ ‬جوزيبي‭ ‬كونتي‭ ‬والمستشارة‭ ‬الألمانية‭ ‬أنغيلا‭ ‬ميركل‭ ‬التي‭ ‬منحت‭ ‬الجائزة‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬تقديرا‭ ‬«لعملها‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المصالحة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬بين‭ ‬الشعوب»‭.‬

وكانت‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬غير‭ ‬المعروفة‭ ‬لدى‭ ‬الجمهور‭ ‬كثيرا،‭ ‬منحت‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬1981‭ ‬إلى‭ ‬البولندي‭ ‬ليش‭ ‬فاليسا‭ ‬(1981)‭. ‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬منحت‭ ‬الى‭ ‬يوحنا‭ ‬بولس‭ ‬الثاني‭ ‬والأم‭ ‬تيريزا‭ ‬(1986)،‭ ‬وياسر‭ ‬عرفات‭ ‬(1990)‭ ‬وميخائيل‭ ‬غورباتشيف‭ ‬(2008)‭ ‬وشيمون‭ ‬بيريز‭ ‬(2013)،‭ ‬ومحمود‭ ‬عباس‭ ‬(2014)‭ ‬والبابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬(2015‭ ‬)‭ ‬والرئيس‭ ‬الكولومبي‭ ‬السابق‭ ‬خوان‭ ‬مانويل‭ ‬سانتوس‭ ‬(2016)‭.‬

وهذه‭ ‬السنة،‭ ‬يحتفل‭ ‬الرهبان‭ ‬الفرنسيسكان‭ ‬بالذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬الثامنة‭ ‬لزيارة‭ ‬القديس‭ ‬فرنسيس‭ ‬إلى‭ ‬السلطان‭ ‬الملك‭ ‬الكامل‭ ‬في‭ ‬1219‭. ‬وفي‭ ‬خضم‭ ‬الحملة‭ ‬الصليبية،‭ ‬أراد‭ ‬القديس‭ ‬فرنسيس‭ ‬حمل‭ ‬السلطان‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬دينه‭. ‬وقد‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬لكن‭ ‬حديثهما‭ ‬الودي‭ ‬يشكل‭ ‬لدى‭ ‬الفرنسيسكان‭ ‬مثالا‭ ‬للحوار‭ ‬والمصالحة‭.‬