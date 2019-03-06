العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬ينال‭ ‬أرفع‭ ‬جائزة‭ ‬كاثوليكية‭ ‬للسلام

روما – الزمان
اعلن الرهبان الفرنسيسكان الاربعاء ان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيتوجه إلى أسيزي في وسط ايطاليا في الربيع لتسلم «مصباح القديس فرنسيس» الذي يعد أرفع جائزة كاثوليكية للسلام.
وقال الأب إنزو فورتوناتو مدير قاعة الصحافة في كاتدرائية فرنسيس الأسيزي إن «جلالة ملك الأردن عبد الله الثاني سيقوم بزيارة ترافقه جلالة الملكة رانيا، ملكة الأردن، الى كاتدرائية القديس فرنسيس الاسيزي في 29 اذار/مارس ليتسلم (…) مصباح القديس فرنسيس للسلام». وذكر الأب إنزو ان الرهبان الفرنسيسكان يمنحونه هذه الجائزة تقديرا «لعمله والتزامه بتعزيز حقوق الإنسان والوئام بين مختلف الأديان واستقبال اللاجئين». واضاف «اليوم العالم مدعو إلى الإختيار بين الخوف والثقة في الآخر. وقد اخترنا الثقة». من جانبه، اكد سفير الأردن في روما فايز خوري ان الجهد الذي يبذله العاهل الاردني «من أجل السلام والوئام في العالم» اساسي «في مكافحة تفشي الإيديولوجيات المسيئة». وسيتسلم العاهل الأردني هذه الجائزة في احتفال يحضره رئيس الحكومة الايطالية جوزيبي كونتي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي منحت الجائزة العام الماضي، تقديرا «لعملها على صعيد المصالحة من اجل تعزيز التعايش السلمي بين الشعوب».
وكانت هذه الجائزة غير المعروفة لدى الجمهور كثيرا، منحت للمرة الأولى في 1981 إلى البولندي ليش فاليسا (1981).
ومنذ ذلك الحين، منحت الى يوحنا بولس الثاني والأم تيريزا (1986)، وياسر عرفات (1990) وميخائيل غورباتشيف (2008) وشيمون بيريز (2013)، ومحمود عباس (2014) والبابا فرنسيس (2015 ) والرئيس الكولومبي السابق خوان مانويل سانتوس (2016).
وهذه السنة، يحتفل الرهبان الفرنسيسكان بالذكرى المئوية الثامنة لزيارة القديس فرنسيس إلى السلطان الملك الكامل في 1219. وفي خضم الحملة الصليبية، أراد القديس فرنسيس حمل السلطان على تغيير دينه. وقد فشل في تحقيق ذلك لكن حديثهما الودي يشكل لدى الفرنسيسكان مثالا للحوار والمصالحة.