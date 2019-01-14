العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬يفتح‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬مجالات‭ ‬جديدة‭ ‬للتعاون‭ ‬الاستراتيجي

ترحيب‭ ‬عراقي‭ ‬واسع‭ ‬بزيارة‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

اجرى‭ ‬العاهل‭ ‬الاردني‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬الاثنين‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬أعوام،‭ ‬وعاد‭ ‬الى‭ ‬عمان‭ ‬،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬زيارة‭ ‬للعاصمة‭ ‬العراقية‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬ايف‭ ‬لودريان‭. ‬وابدت‭ ‬اوساط‭ ‬سياسية‭ ‬التفاؤل‭ ‬والترحيب‭ ‬بزيارة‭ ‬العاهل‭ ‬الاردني‭ ‬التي‭ ‬وصفوها‭ ‬بالهمة‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬لما‭ ‬للبلدين‭ ‬العراق‭ ‬والاردن‭ ‬من‭ ‬مصالح‭ ‬كبيرة‭ ‬مشتركة‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬الجغرافية‭ ‬الطويلة‭ .‬

وتاتي‭ ‬الزيارة‭ ‬وسط‭ ‬حركة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬نشطة‭ ‬شهدها‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬الماضية،‭ ‬علما‭ ‬بان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الايراني‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬بدأ‭ ‬زيارة‭ ‬للبلاد‭ ‬الاحد‭ ‬بعيد‭ ‬زيارة‭ ‬مماثلة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وقال‭ ‬لقمان‭ ‬فيلي‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬العراقية‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬إن‭ ‬“العاهل‭ ‬الاردني‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬والتقى‭ ‬بالرئيس‭ ‬برهم‭ ‬صالح”‭. ‬كما‭ ‬التقى‭ ‬برئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬واجريت‭ ‬له‭ ‬مراسم‭ ‬استقبال‭ ‬رسمية‭.‬

وزيارة‭ ‬العاهل‭ ‬الاردني‭ ‬هي‭ ‬الثانية‭ ‬خلال‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬وكانت‭ ‬زيارته‭ ‬السابقة‭ ‬العام‭ ‬2008‭ ‬الاولى‭ ‬لزعيم‭ ‬عربي‭ ‬لهذا‭ ‬البلد‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬تولى‭ ‬السلطة‭ ‬الشيعة‭ ‬القريبون‭ ‬من‭ ‬ايران‭ ‬السلطة‭ . ‬وزار‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬الاردن‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر،‭ ‬وفي‭ ‬كانون‭ ‬الاول/ديسمبر‭ ‬التقى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاردني‭ ‬عمر‭ ‬الرزاز‭ ‬نظيره‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭.‬

وتتقاسم‭ ‬بغداد‭ ‬وعمان‭ ‬حدودا‭ ‬مشتركة‭ ‬مهمة‭ ‬ونقاطا‭ ‬تجارية،‭ ‬ووقع‭ ‬البلدان‭ ‬مؤخرا‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الكهرباء‭ ‬خصوصا‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬مشكلة‭ ‬مزمنة‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬العراقيين‭. ‬وعقد‭ ‬الجانبان‭ ‬أجتماعاً‭ ‬ثنائياً،‭ ‬جرى‭ ‬خلاله‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والأواصر‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬العراق‭ ‬والاردن”‭ ‬وفقا‭ ‬لبيان‭ ‬رسمي‭.‬

واشار‭ ‬البيان‭ ‬الى‭ ‬“مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬وتوسيع‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬المصالح‭ ‬المتبادلة”‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬“تبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬بشأن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬العربية‭ ‬والدولية”‭ .‬

ويعتمد‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬استيراد‭ ‬الطاقة‭ ‬على‭ ‬ايران‭ ‬لكنه‭ ‬يسعى‭ ‬الى‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬استيراده‭.‬

وقد‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬استثناء‭ ‬موقت‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬التي‭ ‬فرضت‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬ايران‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬2018،‭ ‬ويقول‭ ‬انه‭ ‬يريد‭ ‬ان‭ ‬يشتري‭ ‬الكهرباء‭ ‬من‭ ‬الاردن‭ ‬والكويت‭ ‬وتركيا‭.‬

وتسعى‭ ‬واشنطن‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬طهران‭ ‬أكبر‭ ‬عدو‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الى‭ ‬كسر‭ ‬العلاقات‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬بغداد‭.‬

ورغم‭ ‬الاستثناء‭ ‬الموقت‭ ‬لواردات‭ ‬الطاقة،‭ ‬حضت‭ ‬واشنطن‭ ‬بغداد‭ ‬على‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬الأميركية‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬ذلك‭.‬

وقال‭ ‬المحلل‭ ‬السياسي‭ ‬العراقي‭ ‬عصام‭ ‬الفيلي‭ ‬“الكل‭ ‬يتطلع‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬كأرض‭ ‬خصبة‭ ‬تتطلب‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬الاقليمية‭ ‬والدولية‭.‬”

واضاف‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬“الاردن‭ ‬لديه‭ ‬رغبة‭ ‬حقيقية‭ ‬في‭ ‬مد‭ ‬خط‭ ‬انابيب‭ ‬نفط‭ ‬من‭ ‬البصرة‭ ‬الى‭ ‬ميناء‭ ‬العقبة‭ ‬لانه‭ ‬سيلبي‭ ‬احتياجاته‭ ‬من‭ ‬الوقود”‭.‬

وشهد‭ ‬العراق‭ ‬نشاطا‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬كثيفا‭ ‬منذ‭ ‬زيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭. ‬فقد‭ ‬قام‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬بزيارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬لبغداد‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬جولته‭ ‬الإقليمية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬تبعه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬الإيراني‭ ‬بيجن‭ ‬زنقنة‭ ‬ثم‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬الاحد‭.‬

كما‭ ‬وصل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬إيف‭ ‬لودريان‭ ‬الاثنين‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬واجتمع‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭.‬

ونقل‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬ان‭ ‬“فرنسا‭ ‬بلد‭ ‬صديق‭ ‬للعراق‭ ‬والعلاقات‭ ‬معه‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‭ ‬لمكانتها‭ ‬ودورها‭ ‬القوي‭ ‬والمتميز”‭.‬

وتابع‭ ‬“نتطلع‭ ‬لمساهمة‭ ‬وحضور‭ ‬وتعاون‭ ‬اوسع‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والخدمات‭ ‬والثقافة‭ ‬والتعليم‭ ‬،‭ ‬استمرارا‭ ‬لموقف‭ ‬فرنسا‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬حربه‭ ‬ضد‭ ‬داعش”‭.‬

وتشارك‭ ‬فرنسا،‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ .‬

وقال‭ ‬لودريان‭ ‬ان‭ ‬“فرنسا‭ ‬ستمضي‭ ‬قدماً‭ ‬بعلاقات‭ ‬الشراكة‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬ودعم‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬العراق‭ ‬بنجاح‭ ‬“،‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬“زيارة‭ ‬مرتقبة‭ ‬للرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬لتأكيد‭ ‬الدعم‭ ‬وتطوير‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين”‭.‬

وقال‭ ‬فنار‭ ‬حداد‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬التابع‭ ‬لجامعة‭ ‬سنغافورة‭ ‬الوطنية‭ ‬إن‭ ‬موجة‭ ‬الزيارات‭ ‬تظهر‭ ‬“الميزة‭ ‬الرئيسية”‭ ‬للعراق‭.‬

واضاف‭ ‬حداد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬“من‭ ‬ايران‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ومن‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الى‭ ‬تركيا‭ ‬ومن‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬قطر‭ ‬،‭ ‬يمكن‭ ‬للعراق‭ ‬ان‭ ‬يتحدث‭ ‬مع‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تتعرض‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬التصدعات‭ ‬الاستراتيجية”‭.‬

ونبه‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬“أحد‭ ‬أقوى‭ ‬التهديدات‭ ‬لاستقرار‭ ‬العراق‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬خطر‭ ‬تصاعد‭ ‬التوترات‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإيران‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬العراق”‭.‬

فقد‭ ‬يعوق‭ ‬ذلك‭ ‬خطط‭ ‬العراق‭ ‬لإعادة‭ ‬البناء‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬سيطرة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تعلن‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬“النصر”‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭.‬

والاثنين،‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬رجلين‭ ‬مقتولين‭ ‬بعد‭ ‬اختطافهما‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهاديين‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬تكريت‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬175‭ ‬كلم‭ ‬شمال‭ ‬بغداد‭ ‬،‭ ‬وفقا‭ ‬لمصادر‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭. ‬وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬غداة‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬سبعة‭ ‬عراقيين‭ ‬بالإعدام‭ ‬بتهمة‭ ‬“الإرهاب”‭.‬